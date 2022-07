"วาน-บิสซากา" ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยหลังจบศึกแดงเดือด แต่ชาวเน็ตโฟกัสธงชาติคอสตาริกาแทนธงไทย

หลังจบศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซัน รายการ The Match Bangkok Century Cup 2022 วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เกมแดงเดือดครั้งแรกในทวีปเอเชีย “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล พบ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฟาดแข้งกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ผลจบลงด้วย “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ภายใต้การคุมทีมของ เอริก เทน ฮาก ไล่ต้อน “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ไปแบบขาดลอย 4-0 ต่อหน้าแฟนบอลที่ราชมังคลากีฬาสถาน กว่า 5 หมื่นคนอย่างไรก็ตาม ควันหลงจากศึกดังกล่าวเมื่อ อารอน วาน-บิสซากา แบ็กขวาจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัว "awbissaka" กล่าวขอบคุณแฟนๆ ชาวไทย"🇨🇷Thailand it’s been a pleasure thanks for your love & support " ประเทศไทย ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความรักและแรงสนับสนุนจากพวกคุณแต่สิ่งที่ได้รับความสนใจกว่าข้อความคือธงชาติที่แบ็กขวาทีมชาติอังกฤษที่แปะไว้ท้ายข้อความกลับเป็นธงชาติของประเทศคอสตาริกา ประเทศในภูมิภาคอเมริกากลาง อย่างไรก็ตาม คาดว่าเพราะธงชาติของคอสตาริกาและประเทศไทยอาจมีความคล้ายคลึงกัน จึงทำให้วาน-บิสซากา ตาพร่ามัวก็เป็นได้