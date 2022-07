“ไบเออร์ไทย-ทรู ดิจิทัลฯ” สนับสนุนให้ผู้หญิงพบแพทย์ออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา

เมื่อเร็วๆนี้ น.ส.จินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจฟาร์มาซูติคอล เปิดเผยว่า ไบเออร์ในฐานะหนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านเภสัชกรรมระดับโลกจากเยอรมนีที่มีความเชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมน เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงโรคที่เป็นภัยใกล้ตัวผู้หญิง โดยเฉพาะโรคหรืออาการที่เกิดจากความไม่สมดุลของฮอร์โมน ตลอดจนสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ทุกที่ทุกเวลาและเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงร่วมมือกับ กลุ่มทรู ริเริ่ม โครงการ Telemedicine: Empowering Women for a Better Healthcare สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคของผู้หญิงให้แพร่หลาย และสนับสนุนให้ผู้หญิงพบแพทย์เฉพาะทางออนไลน์ได้ทุกที่ รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางในการดูแลตัวเอง อาทิ ภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบ (PCOS) อาการก่อนมีประจำเดือน และ การใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี รวมถึงรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคดังกล่าวข้างต้นได้อย่างทันท่วงที ลดภาระการเดินทาง รับยาได้ที่บ้าน และห่างไกลจากโรคโควิด-19 ตอบโจทย์ผู้หญิงยุคใหม่ในการใช้ชีวิตแบบ New Normalนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พัฒนา “ทรู เฮลท์” พร้อมต่อยอดฟังก์ชันบนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพยุคใหม่แบบครบวงจร ที่ผ่านมา จำนวนผู้ใช้บริการปรึกษาแพทย์ในคลินิกสุขภาพผู้หญิงมีสถิติสูงติดอันดับ Top 3 ของผู้ใช้แอป MorDee (หมอดี) ทั้งหมด ทรู ดิจิทัล จึงร่วมมือกับ ไบเออร์ เพิ่มโอกาสให้ผู้หญิงสามารถเข้าถึงแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพผู้หญิง โดยเปิด “Women’s Hormones Clinic” บนแอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) เน้นให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาโรคต่างๆ ที่อาจเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเพศหญิงโดยเฉพาะ ลดความเสี่ยงและอันตรายจากการลุกลามของโรค โดยสามารถนัดหมายพบแพทย์ออนไลน์ในวันและเวลาที่สะดวก เลือกปรึกษาได้ทั้งการโทร แชต และวิดีโอคอล (VDO Call) พร้อมบริการส่งยาตามที่แพทย์สั่งถึงบ้านทั้งนี้ ผู้ที่สนใจปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง “Women’s Hormones Clinic” ผ่าน แอปพลิเคชัน MorDee (หมอดี) สามารถรับคำปรึกษาจากแพทย์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จำกัดจำนวน 200 ท่านแรกเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 ก.ค - 31 ธ.ค.65 โดยกรอกโค้ด “WOMEN01” (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาฮอร์โมนในเพศหญิง) หรือโค้ด “WOMEN02” (สำหรับการปรึกษาเกี่ยวกับโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่) ในขั้นตอนชำระเงิน.