กทม.เปิดกำหนดการหนังกลางแปลง ฉายรอบแรก 2499 อันธพาลครองเมือง (2540) วันนี้

วันนี้ (7 ก.ค.) เพจเฟซบุ๊ก "กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์" ได้โพสต์กำหนดการงาน "กรุงเทพกลางแปลง" เทศกาลภาพยนตร์ ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อนำรอยยิ้ม นำความสุข นำความหวังกลับมาให้คนกรุงเทพฯ ต่อเนื่องจากเทศกาลดนตรีในสวน โดยจะมีการฉายหนังทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อรับกับเทศกาล Film Festival ซึ่งจะจัดในสถานที่รวม 10 สถานที่ ตลอด 4 สุดสัปดาห์ รวมฉายหนังทั้งหมด 25 เรื่องสำหรับวันนี้เป็นวันฉายหนังรอบแรก เรื่อง 2499 อันธพาลครองเมือง (2540) กำกับโดย นนทรีย์ นิมิบุตร ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยมีกำหนดการดังนี้16.00 น. เริ่มงาน "กรุงเทพกลางแปลง"17.00 น. พบกับวง "เบิร์ดกะฮาร์ท"18.00 น. เปิดให้ยืมเสื่อไวนิล พร้อมจับจองพื้นที่ดูหนัง19.00 น. พูดคุยกับ "นนทรีย์ นิมิบุตร" และ "เจษฎาภรณ์ ผลดี"19.30 น. เริ่มฉายหนังโดยมีโปรแกรมหนัง "กรุงเทพกลางแปลง" ดังนี้ลานคนเมือง7 ก.ค. 2499 อันธพาลครองเมือง (2540)8 ก.ค. เวลาในขวดแก้ว (2534)9 ก.ค. แพรดำ (2504)True Digital Park เขตพระโขนง7 ก.ค. รถไฟฟ้ามาหานะเธอ (2552)8 ก.ค. 36 (2555)9 ก.ค. แม่นาคพระโขนง (2502)ศูนย์เยาวชนคลองเตย เขตคลองเตย14 ก.ค. RRR (2565)15 ก.ค. มนต์รักทรานซิสเตอร์ (2544)16 ก.ค. บุญชูผู้น่ารัก (2531)สวนรถไฟ เขตจตุจักร14 ก.ค. 4Kings (2564)15 ก.ค. Portrait of a Lady on Fire (2562)16 ก.ค. สวรรค์มืด (2501)สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย21 ก.ค. หมานคร (2547)22 ก.ค. อนธการ (2558)23 ก.ค. Wheel of Fortune and Fantasy (2564)ตลาดบางแคภิรมย์ เขตบางแค21 ก.ค. Fast and Furious (2552)22 ก.ค. ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ (2547)23 ก.ค. เพื่อนสนิท (2548)Block I สยามสแควร์28 ก.ค. รักแห่งสยาม (2550)29 ก.ค. Seasons Change เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย (2549)30 ก.ค. สยามสแควร์ (2527)สวน 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง28 ก.ค. คู่กรรม (2556)29 ก.ค. พี่นาค (2562)30 ก.ค. มือปืน (2526)สวนครูองุ่น เขตวัฒนา31 ก.ค. School Town King แร็ปทะลุฝ้า ราชาไม่หยุดฝัน (2563)มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา28 ก.ค. One for the Road วันสุดท้ายก่อนบายเธอ (2564)