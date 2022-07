‘ศราวุธ หมั่นงาน’ บาริสต้าผู้สร้างสรรค์กาแฟและลาเต้อาร์ทด้วยหัวใจ

เก็บลาย “กระรอกน้อย” ไว้บนหิ้ง

2021 Latte Art Rally Thailand Champion2020 Lampang Coffee x Latte Art Battle Champion2019-present PCA certified latte art judge2018-present CP-Meiji Brand ambassador2019 Free Pour Latte Art Grand Prix Osaka 7th (Top8)2019 Tasogare World Latte Art Throwdown Osaka 2nd2019 TNLAC 2020 Finalist2019 CP-Meiji speed latte art Thailand 3rd2019 Free pour latte art grand prix Tokyo 3rd2019 The 1st ACID latte art championship Champion2018 PCA latte art grand final Shanghai, China Champion2018 PCA latte art tournament Penang, Malaysia Champion2018 Free pour latte art grand prix Osaka Champion2018 Streamer the battle free pour latte art Osaka Champion2018 CP-Meiji speed latte art Thailand Champion2018 Boncafe TCBC Championship round 3rd2018 Boncafe TCBC Central regions Champion2018 E-San latte art smackdown Thailand Champion2018 La Marzocco & ModBar True Artisan Cafe Latte art throwdown Champion2017 CP-Meiji speed latte art Thailand 3rd2017 Battlefield of the beat pour latte art Kula Lumpur, Malaysia 2nd2016 Beeskull latte art smackdown 3rdปัจจุบันแบงค์ทำงานเป็นบาริสต้าที่ร้าน Roots at TheCommons แล้วยังมีร้านเล็กๆ ของตัวเองด้วย เปิดมาได้ราวขวบปีแล้ว ชื่อร้านสุขุมวิท คอฟฟี่ (Sukhumvit coffee)และจะเปิดอีกสาขาเร็วๆ นี้ โดยมีที่ตั้งอยู่สุขุมวิทเช่นกันขอให้ช่วยเล่าย้อนให้ฟังถึงที่มา แรงบันดาลใจ ว่าอะไร ทำให้อยากเป็นบาริสต้าแบงค์ตอบว่า “จริงๆ แล้ว เหตุผลง่ายมากครับ ผมเป็นเด็กที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย แล้วมีช่วงหนึ่งที่ว่าง เพราะเป็นช่วงพิเศษ ลงเรียนแค่วิชาเดียว เรียนวันอาทิตย์วันเดียว เมื่อมีเวลาว่าง เราก็อยากทำงาน ผมทำงานหลายอย่างมาก กระทั่งมาจบที่ร้านกาแฟร้านหนึ่ง ตอนนั้นก็ประมาณ 8-9 ปีที่แล้ว ทำร้านกาแฟที่ร้านหนึ่ง แล้วรู้สึกว่าสนุกดี เป็นร้านเชนแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งในไทยกระทั่งเราเริ่มมีเพื่อนในวงการกาแฟ เราก็ไปเห็นเขาทำลาเต้อาร์ต พอเราเห็นเขาทำ เราก็อยากลองทำบ้าง เพราะมันน่าสนใจดี แต่ปรากฎว่า เราก็ทำไม่ได้สักที แล้วด้วยความที่นิสัยเราเป็นคนไม่ยอมแพ้ ก็อยากทำให้ได้ มันจะยากสักแค่ไหนกันเชียว ก็ไปเสิร์ชหาข้อมูล ไปรีเสิร์ชค้นหาว่ามันทำยังไง จะทำยังไงให้ทำลาเต้อาร์ทได้ ยิ่งเราค้นหาข้อมูล เราก็ยิ่งได้เห็นวงการกาแฟกว้างมากขึ้น แล้วเมื่อเราก็อยากทำลาเต้อาร์ตเก่ง เราก็ลาออกจากร้านเดิมไปทำร้านที่เขาซีเรียสเรื่องกาแฟมากขึ้น แล้วมาจบที่ Roots at TheCommons นี่แหละครับ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ คือลาเต้อาร์ต”ปัจจุบัน แบงค์เป็นบาริสต้ามาแล้วประมาณ 9 ปี จึงเรียกได้ว่า เขาดินทางอยู่บนวิชาชีพนี้มาเกือบครบทศวรรษแล้วถามว่า อุดมคติหรือสิ่งที่คุณยึดถือในการเป็นบาริสต้าคืออะไรสิ่งนี้ ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากขึ้น พูดคุยเป็นกันเองมากขึ้น แล้วก็มีเพื่อนใหม่ๆ ลูกค้าบางคนมาที่ร้านจนเราเป็นเพื่อนกัน ผมมองว่าเป็นงานที่มีเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งครับถ้าลูกค้าคนนั้น เป็นลูกค้าประจำ ผมก็ได้พูดคุยกับทั้งลูกค้าชาวไทย และต่างชาติ เพราะสาขาของ Roots at TheCommons มีลูกค้าฝรั่งเยอะ ซึ่งจะคล้ายๆ เวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศ เราก็อยากกินกาแฟ อยากคุยกับบาริสต้า อยากแลกเปลี่ยน อยากฟังมุมของเขาดูบ้าง ก็คล้ายๆ กันครับ เวลาลูกค้ามาที่นี่ ผมก็อยากคุยกับลูกค้าเยอะๆ จนเป็นเพื่อนกันเลยก็มีครับ ( หัวเราะ )” แบงค์ตอบอย่างอารมณ์ดีถามถึงการแข่งขันบาริสต้าบ้าง ทราบว่าคุณลงแข่งบาริสต้ามาหลายเวที คว้าแชมป์มาหลายสมัย อะไรคือสาเหตุที่ทำให้คุณลงแข่ง เวทีแรกคืออะไร ได้แชมป์ไหม รวมถึงประสบการณ์ในเวทีอื่นๆ ที่อยากให้แบ่งปันให้ฟังแบงค์เล่าว่า ถ้าจำไม่ผิด เวทีแรกแข่งในงาน THAILAND COFFEE FEST ช่วงปี ค.ศ. 2015-2016 นานมากแล้ว ในงานจะมีนิตยสารเกี่ยวกับกาแฟ เขาก็จัดการแข่งขัน เป็นครั้งแรกที่นิตยสารจัดการแข่งขันขึ้นมา เป็นการแข่งลาเต้อาร์ต แข่งแบบ One on One แพ้คัดออกตอนนั้น เราก็รู้สึกว่าเราเจ๋งมาก เพราะเราโลกแคบมาก เรายังไม่ได้เข้าไปอยู่ในวงการกาแฟ วงการลาเต้ เราไม่รู้หรอกว่าวงการนี้มีใครบ้างจนกระทั่งเราแพ้รายการนั้น เราก็ไปไล่ดูชื่อของคนแข่ง ว่าชื่ออะไร แชมป์รายการนี้ เขาเป็นใคร ชื่ออะไร นั่งไล่ดู หลายๆ คนที่เทสวยๆ เราก็รู้สึกว่า โอ้โฮ! เขาเก่งกันมาก ถ้าเทียบกับเราตอนนั้น เขาเก่งกว่าเรา 10-20 เท่าเลยนะครับทำให้เรารู้ว่า เรานี่มันแค่เศษเสี้ยวของวงการนี้ ไม่มีใครรู้จักเรา เราโนเนม มากๆผมก็กลับมาทบทวน และได้พบข้อดีของการแข่งขันว่า มันทำให้เรารู้ว่าเราบกพร่องอะไรในการแข่งขัน ณ สถานการณ์นั้น จำได้ดีเลยครับ แล้วพอกลับมาที่ร้าน ผมก็กลับมาซ้อมเพื่อกลบข้อบกพร่องตรงนั้น ก็จะซ้อมย้ำอยู่อย่างนั้นแหละครับ จี้ตัวเองอยู่อย่างนั้น จี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแก้ข้อบกพร่องตรงนั้นได้ กล่าวได้ว่า ปีแรก เราก็ไม่ Fail อะไรมากแต่จะ Fail ตอนที่เรา แข่งมา 4-5 เวทีแล้ว แล้วไม่เข้ารอบลึกสักทีแต่ด้วยความที่เราไม่ยอมแพ้อยู่แล้ว เป็นคนที่อยากเอาชนะตัวเอง ว่าทำไมอยู่ร้านเราเทลาเต้อาร์ทได้ แล้วทำไมอยู่บนเวที แค่แก้วเดียวเราก็เทไม่ได้ แต่อยู่ร้านเป็นสิบๆ แก้วเราเทได้ก็พยายามหาข้อบกพร่องและจุดอ่อนของตัวเองตลอดเวลาครับ คือ ไม่ค่อยมองจุดแข็งของตัวเองเลย จะมองแต่จุดอ่อนแล้วก็แก้ไขมัน ไม่ยอมแพ้ครับ” แบงค์บอกเล่าอย่างชัดถ้อยชัดคำ ก่อนบอกเล่าเพิ่มเติมว่าหลังจากเวทีแรก ใช้เวลาอีกหนึ่งปี ในการแข่งขันครั้งถัดไปเราก็อยากไปพิสูจน์ตัวเอง วันนั้น ผมเลิกงานสี่โมงเย็น ผมก็จองตั๋วรถทัวร์รอบดึกสุดของวันนั้นเลยครับ ประมาณห้าทุ่ม-เที่ยงคืน เพื่อที่จะไปถึงขอนแก่นตอนเช้าเลิกงานที่ร้านแล้ว ผมก็กลับบ้าน ไปอาบน้ำแล้วไปขึ้นรถทัวร์ที่หมอชิตไปลงที่ขอนแก่น ผมไปถึงขอนแก่นตอน 6 โมงเช้าพอดี ก็ต้องนั่งรอครับ เพราะงานแข่งสิบโมงเช้า ผมก็ไปรออยู่ที่ท่ารถถึงแปดโมงเช้า แล้วค่อยนั่งรถสองแถวแดงเข้าเมืองแล้วก็ต่อรถแบบมั่วซั่วมากครับ ถามคนในพื้นที่ว่าเดินทางยังไง ไปยังไง ในที่สุดก็จับพลัดจับผลูไปถึงที่แข่งขันทันเวลาครับถามว่า ลายที่คุณใช้และชนะมาทุกเวทีคือลาย ‘กระรอกน้อย’ ที่เปรียบเสมือน Signature ของคุณใช่หรือไม่แบงค์เล่าว่า เมื่อเขาได้แชมป์ปี ค.ศ. 2018 แล้วก็เซ็นสัญญา เมื่อไปแข่งที่ต่างประเทศ CP-Meiji ก็ช่วยซัพพอร์ต“คือก่อนหน้านั้น เราไปแข่งเอง ซื้อนมมาซ้อมเองเยอะมากมายมหาศาลมากครับ แต่เมื่อเราได้รับโอกาสนี้ มันทำให้เราไปได้ไกลมากขึ้น” แบงค์ระบุ ก่อนบอกเล่าประสบการณ์แข่งขันในต่างประเทศ เริ่มที่ประเทศแรก คือ มาเลเซีย ที่ทำให้เขาได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการมุ่งพัฒนาตนเอง ไม่ใช่แค่เพียงการแข่งขันลาเต้อาร์ท แต่ยังรวมถึงการฝึกฝนภาษาอังกฤษ ให้สามารถสื่อสารพูดคุยกับชาวต่างชาติได้ด้วย“ย้อนกลับไปตอนแข่งที่มาเลเซีย ปี ค.ศ.2017 การแข่งครั้งนั้น ผมได้ที่สอง เป็นการแข่งต่างประเทศครั้งแรกของผม แล้วความตลกของมันคือ ในครั้งนั้นผมยังเป็นเด็กน้อยที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยครับ ถึงขั้นที่ หากมีลูกค้าต่างชาติเดินมาที่ร้าน ผมจะเดินหนี ต้องให้พี่ๆ เจ้าหน้าที่คนอื่นมาคุยแทน มันถึงขั้นนั้นเลยครับ คือผมไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษเลย แต่การฟังยังพอจับใจความได้ แต่คือถามกลับไปไม่ได้ เรียกว่าเป็นคนที่โง่ภาษาอังกฤษมากๆ เลยครับ ถึงขั้นที่บอกตัวเองว่า ‘เออ ชาตินี้เราคงไม่พูดภาษาอังกฤษหรอก ไม่เห็นเป็นไรเลย ญี่ปุ่นก็ไม่เห็นจะพูดอังกฤษเลย’แล้วปีนั้น มีงานแข่งที่มาเลเซีย ผมก็ลองส่งเมล์ไปเล่นๆ ปรากฏว่าติดซึ่งเมื่อติดแล้ว ผมไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ไม่เคยทำพาสปอร์ต ต้องตื่นแต่เช้าไปทำพาสปอร์ต ตอนนั้นสงกรานต์ด้วย ผมต้องไปทำพาสปอร์ตให้เสร็จก่อนในรอบเช้า ก่อนสงกรานต์วันเดียว มันฉุกละหุกมาก เขาทำเสร็จปุ๊บ ผมก็นับวันรอแล้วครับ ว่าพาสปอร์ตเราต้องได้ทันวันที่เราไปแข่งนะ เราคำนวณแล้ว เขาใช้เวลาสามวันทำการ เราต้องบินวันเสาร์ ผมก็เช็คพัสดุตลอดเวลาแล้วไฟลท์บินสุดท้ายคือสี่โมงเย็น ผมก็เข้าไปเช็คในเว็บของไปรษณีย์ไทย พบว่า มาถึงไปรษณีย์แถวบ้านแล้ว เหลือแต่นำจ่าย ผมก็เลยแบบ ‘เอาวะ’ นั่งรถไปที่ไปรษณีย์ครับ แล้วถามเขาว่า มารับด้วยตัวเองได้ไหมเขาบอกไม่ได้ เพราะพัสดุอยู่ด้านหลัง ยังไม่ได้คัดแยก ผมก็ขอร้องเขา‘พี่ ผมขอร้องล่ะ ผมต้องไปแข่ง ต้องบินเย็นนี้ การแข่งนี้สำคัญกับผมมากนะครับ’ แล้วเขาก็เหมือนเห็นใจ เขาสงสาร เขาก็ให้ผมเดินไปที่กองเอกสาร แล้วบอกว่า มันอยู่ล็อคนี้ หาดูเอง ซึ่งพัสดุเยอะมาก แต่โชคดี ที่ใส่ซองกระดาษมา ซึ่งพัสดุที่ใส่ซองกระดาษมีไม่เยอะ ในที่สุดก็ค้นเจอ เดินออกมาหน้าไปรษณีย์ แกะซอง ถือพาสปอร์ต แล้วซื้อตั๋วการบินไทยที่หน้าไปรษณีย์วันนั้นเลย ซื้อตั๋ว 11 โมง จากนั้นกลับบ้านไปอาบน้ำ แล้วไปสนามบินเลยครับ โอ้โฮ! ตื่นเต้นมาก บินออกนอกประเทศคนเดียว แล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ยังดื้อและดั้นด้นไป ตอนนั้นมีเงินเก็บอยู่แค่หนึ่งหมื่นบาท ไปสามวัน ไปโดยไม่รู้อะไรเลยครั้งนั้นไปแข่ง คือ ผมไม่รู้จักใครเลย แต่มีคนที่เขา Follow เราในอินสตาแกรมนะครับ เหมือนกับว่า มีเพื่อนที่มาเลเซียรู้จักผมบ้าง แต่ผมไม่รู้จักเขา เขาก็อยากคุยกับเรา แต่เราพูดไม่ได้ ไม่รู้เรื่องเลยแข่งไปเรื่อยๆ ผมก็จะอยู่หน้าเวทีไม่ไปไหนเลย เพราะกลัวเขาเรียกชื่อเราขึ้นมา เพราะขนาดชื่อเรา เรายังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยปรากฏว่าเมื่อไม่รู้จักใคร ทำให้เราไม่กดดันเลย กระทั่งเข้ามาถึงรอบชิง เราตื่นเต้น รอบชิงครั้งแรก แล้วเป็นต่างประเทศด้วยก็เทออกมาไม่ดีครับ รอบชิงเป็นรอบเดียวเลยที่เทออกมาไม่ดี แล้วก็นั่นแหละครับ แพ้ตามคาดครับ (หัวเราะ)”แบงค์เล่าว่า เมื่อแพ้ก็มีสำนักข่าวมาขอสัมภาษณ์ ผู้ที่ได้ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ“โอ้โฮ! สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ คือ ผมพูดไม่ได้น่ะครับ แล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยที่สุดในชีวิตแล้วครับ ทั้งที่เราได้ที่สองมา และควรจะภูมิใจด้วยซ้ำ เป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกด้อยค่าตัวเองมาก ตอนนั้น ผม Fail กว่าแพ้อีกครับหลังจากเหตุการณ์นั้น กลับมาไทย ก็เริ่มรู้สึกตัวเองว่า ในอนาคตถ้าผมอยากแข่งต่างประเทศ ผมก็ต้องพูดภาษาอังกฤษให้ได้ไม่ต้องเก่งหรอก แค่สื่อสารได้ก็พอ แล้วมันเป็นแรงผลักดันครับ ให้ผมกลับมาแล้วก็พยายามมากเลยครับ ผมเข้าหาลูกค้าต่างชาติเลย เพราะผมอยากมีเพื่อนเป็นคนต่างชาติ อยากมีเพื่อนเป็นบาริสต้า ทำลาเต้อาร์ตเป็นคนต่างชาติเยอะๆผมอยากสื่อสารกับเขาได้ มีลูกค้าที่ตั้งใจมาหาเราเลยนะ เขาตามมาจากในไอจี อยากมาคุยกับเรา อยากเป็นเพื่อนกับเรา อยากถ่ายรูปกับเรา แล้วเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมันแบบ โห! เรารู้สึกแย่ เพราะเขาอุตส่าห์มาหา แต่เราพูดกับเขาไม่ได้เลยถามว่า มีการแข่งขันในต่างประเทศที่ไหนบ้าง ที่ประทับใจเป็นพิเศษแบงค์ตอบว่า “โอ้โห! ผมประทับใจทุกการแข่งขันที่ผมได้แชมป์ทั้งในและต่างประเทศเลยครับ ผมขอแชร์ สั้นๆ แต่ละรายการที่ประทับใจก็แล้วกันครับ” แบงค์ระบุ และกล่าวว่าปี ค.ศ.2017-2018 เป็นตัวอย่างของความพยายาม เนื่องจาก พ่ายแพ้ปี 2017 แล้วก็กลับมาได้แชมป์ในปี 2018 เป็นแชมป์ที่ตั้งใจมากๆ พยายามและซ้อมหนักมากๆรายการต่อมา คือการแข่งขันที่ โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ปี ค.ศ.2018 รายการนี้ ต้องส่งรูปลาเต้อาร์ทเพื่อที่จะไปคัดเลือก ซึ่งมีคนจากทั่วโลกที่ส่งรูปมาเพราะอยากแข่ง แล้วเขาคัดเลือกแค่ 64 คน ปีหนึ่งเขาจะจัดที่โตเกียว กับ โอซาก้า ที่ผ่านมาแบงค์ส่งไป 2 ปี 4 ครั้ง ไม่เคยติดเลยไม่แม้แต่จะเป็น 1 ใน 64 ด้วยซ้ำคือเขาจะจัดทัวร์นาเมนต์ที่ จีน เวียดนาม มาเลเซีย ไต้หวัน แต่ไม่มีที่ไทยผมก็ต้องบินไปแข่งที่ปีนัง มาเลเซีย ปรากฏว่าได้แชมป์ ผมก็ได้ Certify เพื่อที่จะไปแข่งที่จีนต่อ ซึ่งรายการนี้ เป็นรายการที่กดดันมากๆ เพราะคนจีนทุกคนที่ลงแข่ง เก่งมาก เรารู้จักทุกคนเลย แล้วเราก็ตามไอจีเขา เพราะเขาเก่งมากครับ เก่งมากจริงๆ ผมก็เก็บตัวซ้อมหนัก แล้วก็บินไปแข่งที่จีน แล้วทุกอย่างไม่ได้สวยงามเลยผมบินจากไทย ไปถึงจีน ตี 3 ออกจากสนามบินไม่ได้ ต้องนอนในสนามบิน ผมไปกับพี่อีกคน ก็นอนที่สนามบินเหมือนนักท่องเที่ยวที่หลงมา ตื่นเช้ามานั่งรถไฟเข้าเมือง ฝนตก อากาศหนาว เป็นหวัด เป็นทุกอย่างที่เป็นได้ในตอนนั้น เป็นทุกอย่างที่ป่วยได้แล้ววันแรกที่ไปถึงก็ต้องไปซ้อมมือ แล้วตอนที่ผมไปซ้อมมือ คือเทลายไม่ขึ้นลายเลยครับ อายมาก เพราะเป็นนมยูเอชที ซึ่งเราก็ซ้อมยูเอชทีมา แต่ของบ้านเขากับบ้านเรามันไม่เหมือนกัน ผมยังจับจุดไม่ได้ เทไม่ติด ก็อายเขา คือเขามามุงดูแล้วเราเทไม่ได้ โอย! อายมากครับ เขินด้วยเราก็คิดแล้วแหละ ว่ารายการนี้ เราไม่ได้หรอก ไม่เอาหรอก เพราะทุกคนเก่งมาก ผมก็มีถอดใจเล็กๆ กลับมาห้อง มานอน ตื่นมาด้วยความคิดว่า ชีวิตที่จีนลำบาก อยากกินอะไรก็ยาก จะคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่อง ก็เลยคิดว่า ต้องเอาอะไรกลับไปให้ได้สักอย่างแหละนอกจากความอิ่มเอมใจที่ฉายชัดจากการคว้าถ้วยพระราชทานแล้ว อดถามไม่ได้ว่า บาริสต้าหนุ่มผู้นี้ยังใช้ลายกระรอกน้อยแข่งขันในทุกรายการ กระทั่งในปัจจุบันหรือไม่พูดคุย สนทนามาเนิ่นนาน ไม่ถามคงไม่ได้ว่า ‘กาแฟที่ดี’ และอร่อย ในนิยามของคุณต้องเป็นแบบไหนแบงค์ตอบว่า “จริงๆ แล้ว มันง่ายมากเลยครับ มันคือกาแฟที่เราชอบ ผมจะไม่บอกว่ากาแฟไหนดี กาแฟไหนไม่ดี ทุกๆ อย่างมันมีคุณค่าในตัวของมัน ไม่ว่าจะเป็นกาแฟที่คั่วเข้มมากๆ จนไหม้ แล้วผมเองกินเข้าไปแล้วแบบ ดื่มยากมาก ปวดหัว ดื่มไม่ได้เลย ก็ยังมีกลุ่มลูกค้าที่ชอบกาแฟคาแรกเตอร์แบบนี้ผมจึงไม่บอกว่ากาแฟไหนดีหรือไม่ดี แต่ผมจะบอกว่า กาแฟที่ดีคือกาแฟที่เราชอบ ไม่จำเป็นต้องเป็นกาแฟที่แพงมากๆ หรือเกรดดีมากๆ ก็ได้ แต่ถ้ามันเป็นกาแฟที่เราชอบที่จะกินและกินมันได้ทุกวัน มันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเรามันเหมือนต่อให้เราจะมีเสื้อผ้าเยอะแยะแค่ไหน มันก็มีอยู่แค่ไม่กี่ชุดหรอกที่เราชอบมันมากๆ ซึ่งมันไม่จำเป็นต้องถูกหรือแพง”นับเป็นทัศนคติที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างแจ่มชัด ว่าเพราะเหตุใดบทหนทางที่เขาเลือกเดิน แม้จะเผชิญกับบททดสอบนานัปการ แต่เขาก็สามารถก้าวผ่าน และเอาชนะได้นับครั้งไม่ถ้วน แม้ในยามที่แพ้ เขาก็ยังมุ่งมั่นต่ออย่างไม่มีวันย่อท้อเพราะไม่เพียงเขารักในสิ่งที่ทำ แต่ผู้ที่เขาต้องการเอาชนะไม่ใช่ใครที่ไหน แต่คือตัวเขาเอง