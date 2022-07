"ภูเก็ต" พร้อมเป็นเจ้าภาพ Expo 2028 เชื่อ เงินสะพัด 1 แสนล้าน สร้างงานกว่าแสนอัตรา

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต "อบจ.ภูเก็ต" กล่าวถึงความคืบหน้ากรณี ภูเก็ต เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028-Phuket Thailand ภายใต้หัวข้อ Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity โดยมีประเทศสนใจสมัครเข้าแข่งขันเป็นเจ้าภาพ 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย (ภูเก็ต) สหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา เซอร์เบีย สเปน ว่า ชาวภูเก็ตทุกคน ทุกครอบครัว พร้อมสนับสนุน เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก ในปี 2571 เนื่องจากช่วงหลังโควิดสภาพเศรษฐกิจต่างๆ ย่ำแย่กัน ถ้าได้งานนี้ขึ้นมา คาดการณ์ไว้ในปี 2571 ที่จัดงาน จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาประมาณ 9 ล้านคน จะทำให้สภาพเศรษฐกิจคึกคักมากขึ้น และจะมีเงินสะพัดหมุนเวียนกว่า 1 แสนล้านบาท สร้างงานกว่า 1 แสนอัตรา คือภาพที่ภูเก็ตจะมีเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมาก"ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคมนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพ ประมาณ 11 คน จะเดินทางมาดูสถานที่ โดยเฉพาะในการเสนอว่าเรื่องหน้าตา รูปแบบการจัดงานเป็นอย่างไร ความพร้อมจังหวัดภูเก็ต เรื่องสนามบิน การรองรับผู้เข้าร่วมชม เรื่องสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้มั่นใจว่าไม่ผิดหวัง และอธิบายทั้งหมดของงานให้ประเทศสมาชิกที่มีสิทธิโหวต 171 ประเทศ ให้เขาได้รับฟังว่าภูเก็ต พร้อมอย่างไรบ้าง และจะมีการตัดสินในเดือนมิถุนายน 2566" นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ตนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต่อว่า ถ้าภูเก็ตได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ Specialised Expo 2028-Phuket Thailand ได้วางโปรแกรมไว้จะจัดงาน Expo 2028 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2571 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2571 โดยธีมงานจะเน้นเรื่อง สุขภาพ เฮลท์แอนด์เวลเนส มีความเด่นเรื่องธรรมชาติ และการดูแลรักษา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โรงพยาบาลในพื้นที่ สปาต่างๆ คิดว่าทั่วโลกให้ความสนใจในอนาคตในธีมที่เสนอ Future of Life ในอนาคตจะดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้ต้องเข้า รพ.เมื่อมาภูเก็ต ในอนาคตคนที่จะมาภูเก็ตจะมีการเป็นอยู่ในชีวิตที่ดี สอดคล้องกับธรรมชาติ อยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ของเมดิคอลฮับ ที่สามารถดูแลสุขภาพของคน.