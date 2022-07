สมเป็น "Tier 1" "โรมาโน" รายงาน "โยชิดะ" ย้ายซบชาลเก้ ปฏิเสธทีมจากตุรกี เจ้าตัวอึ้ง รู้ลึกกว่าเมียที่บ้าน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ฟาบรีซีโอ โรมาโน ผู้สื่อข่าวด้านกีฬาฟุตบอล โดยได้รับการยกย่องอยู่ในระดับ "Tier 1" ได้ออกโพสต์ข้อความอัปเดตตลาดซื้อขายลงในทวิตเตอร์ของตนเอง "@FabrizioRomano" โดยได้นำเสนอข่าวของกองหลังชาวญี่ปุ่น "มายา โยชิดะ" สังกัดทีมซามพ์โดเรีย ในลีกกัลโชเซเรียอา ว่ากำลังมีข่าวจะย้ายไปอยู่กับ Schalke 04 ในลีกบุนเดสลีกาเยอรมนี แบบไร้ค่าตัวนอกจากนี้ โรมาโนยังได้เปิดเผยอีกว่า ตัวโยชิดะเองได้ปฏิเสธข้อเสนอจากหลายทีมไป หนึ่งในนั้นคือทีม Trabzonspor (แทร็บซอนสปอร์) ในลีกประเทศตุรกีต่อมาไม่นาน ทวิตเตอร์ของสโมสรชาลเก้ 04 ได้รายงานการเซ็นสัญญากองหลังชาวญี่ปุ่น "มายา โยชิดะ" จนถึงปี 2023 อย่างไรก็ตาม จากความแม่นยำของ โรมาโน ทำให้ โยชิดะ ออกมารีทวีตของโรมโน และโพสต์ข้อความแซวว่า"This guy is incredible… even my wife didn’t know about Trabzonspor" ซึ่งแปลเป็นไทยว่า เขาเป็นคนที่น่าทึ่งจริงๆ ขนาดภรรยาของผมยังไม่รู้เรื่อง Trabzonspor เลย ทั้งนี้ Romano ได้มาเมนชันตอบ Yoshida ด้วยว่า "ขอบคุณมากพี่ชาย ขอให้สนุกกับทีม Schalke"สำหรับ มายะ โยชิดะ ปราการหลังชาวญี่ปุ่นสมัยหนึ่งเขาเคยเล่นเคียงข้างกับ เวอร์จิล ฟานไดค์ สมัยค้าแข่งอยู่กับสโมสรเซาแธมป์ตัน ก่อนที่ ฟานไดค์ จะย้าซบลิเวอร์พูลในเวลาต่อมา