ลือหึ่ง! ทางการมาเลเซียเตรียมลงดาบปั๊มน้ำมันที่เติมน้ำมันให้รถทะเบียนต่างชาติ

จากกรณีนักแสดงดาวร้ายชื่อดัง และนักการเมือง อดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทย และพรรคไทยรักษาชาติ "ฤทธิ์ ลือชา" ได้มีการโพสต์รูปภาพขณะเติมน้ำมันราคาถูกฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย โดยคิดเป็นเงินไทยลิตรละ 16.4 บาท พร้อมโอดไม่อยากกลับไปเห็นน้ำมันเกือบจะลิตรละ 45 บาทอย่างไรก็ตาม มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ก.ค. เดอะสเตรทส์ไทมส์ เป็นหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษของประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ทางการมาเลเซียเตรียมปรับเงินเป็นจำนวน 2 ล้านริงกิต และจำคุก 3 ปี ไม่รอลงอาญา แก่ปั๊มน้ำมันพื้นฐานที่รับการสนับสนุนจากรัฐบาล (RON 95) ที่เติมน้ำมันให้รถทะเบียนต่างชาติ พร้อมเพิ่มการตรวจสอบอย่างเข้มงวดบริเวณพรมแดนติดกับสิงคโปร์และไทยอ่านข่าวประกอบ - Malaysia warns of $640,000 fines for operators who sell RON95 petrol to foreign vehicle owners