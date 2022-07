มิวเซียมสยาม ร่วมกับ 15 โรงแรม และชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เอาใจสายอาร์ต จัดงานเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022: Arts in the Hotel

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565, กรุงเทพมหานครร่วมกับ 15 โรงแรม และชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ จัดงานชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับการท่องโลกงานศิลป์ผ่านการแสดงผลงานของหลากหลายศิลปินมากฝีมือ และหน่วยงานการศึกษาที่มาร่วมออกแบบสร้างสรรค์งานศิลป์บนดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ จัดเต็มทั้งในพื้นที่มิวเซียมสยาม และภายในบริเวณ 15 โรงแรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ที่จะช่วยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ และเติมเต็มแรงบันดาลใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเทศกาลงานศิลปะ เวิร์คชอป และกิจกรรมต่างๆ อีกมาย ตั้งแต่วันที่ 9-15 กรกฎาคม 2565กล่าวว่า “การจัดงานเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022: Arts in the Hotel ในครั้งนี้ มิวเซียมสยามต้องการนำเสนอเรื่องราววิถีชีวิต ชุมชน วัฒนธรรมในหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์แหล่งใหม่ที่น่าสนใจ และสามารถส่งต่อความรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป จนกระทั่งสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ให้เป็นย่านวัฒนธรรมที่ล้ำค่า โดยมิวเซียมสยามยินดีเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยง พร้อมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านโครงการ Cultural District ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมุ่งหวังให้พื้นที่บนเกาะรัตนโกสินทร์ สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการใช้ชีวิตที่เข้ากับไลฟ์สไตล์ปัจจุบันของคนรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจ ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างสิ่งใหม่ โดยมีพื้นฐานของการใช้ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรมนี้ต่อไป”1.มิวเซียมสยาม แสดงผลงานศิลปะในหัวข้อ ปัจจุบัน = อดีตของอนาคต โดย วิทยาลัยเพาะช่าง ชวนทุกท่านมาร่วมสำรวจความมั่งคั่งทางอารยศิลป์ ความร่ำรวยทางการช่างศิลปะแบบไทย งานประณีตศิลป์ งานศิลปะร่วมสมัย และงานออกแบบ ตามดูอดีตของผู้คนในอีกร้อยปีข้างหน้าผ่านการเสพมรดกแห่งสุนทรีย์ศิลป์ประจักษ์พยานของยุคสมัยอันรุ่งโรจน์2.The Deck by Arun Residence แสดงผลงานปากคลอง Pop-Up!: ตอน “Red Window | Yellow Sunrise | White Monster” โดย Arch SU x Humans of Flower Market x Dokmaai.com จากคำว่า “อรุณ” เป็น คํานาม แปลว่า เวลาใกล้พระอาทิตย์จะขึ้น แต่วัดอรุณในยามค่ำคืนก็สวยงามไม่แพ้กัน จริง ๆ แล้วพระจันทร์กับพระอาทิตย์ co-exist กันอยู่ตลอดเวลา ความมืดและความสว่างจึงไม่ใช่คู่ตรงข้ามแต่คือสิ่งที่อยู่ด้วยกัน จึงได้นำเสนอกรอบรูปที่เล่นกับสีเหลืองของพระจันทร์ยามค่ำคืนและสีส้มของพระอาทิตย์ยามเช้า โดยใช้ดอกดาวเรืองจากปากคลองตลาดอันเป็นดอกไม้แห่งความเชื่อของคนไทยมาช้านานมาเป็นสื่อเชิงสัญลักษณ์3.Bangkok Bed and Bike แสดงผลงาน Photo Exhibitions: Postcard Fest. โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ การแสดงภาพถ่ายจากช่างภาพทั้ง 50 ท่าน หากใครชื่นชอบผลงานของช่างภาพสามารถซื้อ postcard กลับไปได้เลน บรรยากาศเป็นกันเอง มีอาหาร เครื่องดื่ม ดนตรี เสวนาล้อมวงคุย workshop สอนถ่ายภาพ อบอุ่นเหมือนนัดเพื่อนๆ มานั่งคุย พบปะสังสรรค์กัน4.Feung Nakorn Balcony แสดงผลงาน Parc d’Erawan โดย นักรบ มูลมานัส ด้วยโครงสร้าง บรรยากาศ และเรื่องราวของโรงเรียนเก่าแก่ที่ตั้งของเฟื่องนคร บัลโคนี ทำให้ศิลปินหวนรำลึกถึงบทประพันธ์ “พากย์เอราวัณ” พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โดยได้สร้างสรรค์ภาพประกอบขึ้นมาใหม่ด้วยภาพจากที่มาและกาลเวลาอันหลากหลาย ติดตั้งนำเสนอที่ผนังห้องพักตลอดแนวระเบียงชั้น 2 ของเฟื่องนคร บัลโคนี อันเป็นการจำลองบรรยากาศของการจัดบอร์ดหน้าห้องเรียน และความหวนรำลึกถึงอดีตขึ้นมาอีกครั้ง5.The knight House Bangkok แสดงผลงาน Here comes the frequency โดย วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร งานจัดวางเสียง (Electroacoustic Sound Composition) ด้วยเทคนิค Cymatic สามารถให้สายตาได้มองเห็น หรือร่างกายได้สัมผัสคลื่นความถี่ ไปพร้อมกับได้ยินเสียงได้ และอาจทำให้เชื่อมโยงกับความถี่ภายในสมองและจิตใจของผู้ชม ได้ผสม ส่งเสริมหรือหักล้าง ตามปรากฏการณ์การธรรมชาติ6.Neighbor Phuthon แสดงผลงาน “รัตนโกสินทร์ now& then” โดย ธนชัย อุชชิน ภาพ abstract ที่สื่อสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของกรุงเก่า และกรุงเทพวันนี้เข้าด้วยกัน สร้างผลงานโดย นำสิ่งของร่วมสมัยที่บ่งบอกถึงเหตุการณ์ปัจจุบันมาเป็นองค์ประกอบในการสะท้อนยุคสมัย7.1905 Heritage Corner แสดงผลงานโดย วศินบุรี สุพานิชวรภาษณ์ จากอาคารตึกแถวในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้ถูกอนุรักษ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงแรมในแนวคิด “A Small Luxury Guesthouse” ภายในตกแต่งในรูปแบบ “Sino – Siamese” ผสมผสานระหว่างศิลปะจีน และศิลปะไทยได้อย่างลงตัว8.Mojo Old Town แสดงผลงาน Here comes the frequency โดย วรรณฤทธิ์ พงศ์ประยูร งานจัดวางเสียง (Electroacoustic Sound Composition) ด้วยเทคนิค Cymatic สามารถให้สายตาได้มองเห็น หรือร่างกายได้สัมผัสคลื่นความถี่ ไปพร้อมกับได้ยินเสียงได้ และอาจทำให้เชื่อมโยงกับความถี่ภายในสมองและจิตใจของผู้ชม ได้ผสม ส่งเสริมหรือหักล้าง ตามปรากฏการณ์การธรรมชาติ9.Red Door Heritage Hotel แสดงผลงาน Photo Exhibitions: Focus in a day. โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำภาพจากการจัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ 24 ชั่วโมง (เริ่มถ่ายภาพ 9 ก.ค. เวลา 10.00 - 10 ก.ค. เวลา 12.00 น. ตัดสิน เวลา 13.00 – 15.00 น.) มาจัดแสดง Photo Exhibition เปิดให้บุคคลทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการ โจทย์คือสถานที่โรงแรม Red Door Heritage Hotel และชุมชนโดยรอบ10.Baan Noppawong แสดงผลงาน ปากคลอง Pop-Up!: ตอน “Red Window | Yellow Sunrise | White Monster” โดย Arch SU x Humans of Flower Market x Dokmaai.com “บ้านนพวงศ์” เป็นบ้านไทยโบราณที่มีความสงบและสวยงามและมีห้องน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์ โดยปกติสีขาวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกอ่อนโยนและนุ่มนวล จึงได้สร้างสัตว์ประหลาดจากมวลดอกไม้สีขาวจากปากคลองตลาด จินตนาการว่าเจ้าสัตว์ประหลาดแสนสวยสีขาวนั้นกําลังเขมือบ และกลืนห้องน้ำชานี้ลงไปในพหุภพ ที่ซึ่งอดีตกาลได้ซ้อนทับอยู่กับปัจจุบันและอนาคตอย่างแนบเนียน11.Here Hostel Bangkok แสดงผลงาน Photo Exhibitions: Rhapsody of night โดยโรงเรียนสังเคราะห์แสง จัดแสดง Photo Exhibitions ผ่านสื่อ Projector Mapping บนพื้นที่ต่าง ๆ ในโรงแรม อาทิ ผ้าใบเพดาน พื้นหน้าสระว่ายน้ำ กำแพง โดยเป็นรูปจากช่างภาพอิสระที่ส่งมาร่วมจัดแสดงและเป็นภาพความงามของเกาะรัตนโกสินทร์กับแสงสีที่สวยงามยามค่ำคืน12.Old Capital Bike Inn แสดงผลงาน "เสน่ห์รัตนโกสินทร์” โดยภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง กับผลงานศิลปะ รูปประติมากรรมภาพสัตว์หิมพานต์จำพวกต่างๆ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปกรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ บอกเล่า สะท้อน และชวนย้อนให้นึกถึงภาพความคิด ความงามของผู้คนในอดีตผ่านประติมากรรมสีขาว จัดวางประสานไปกับแนวทางการตกแต่งภายในของอาคาร ชวนให้หวนนึกถึงเสน่ห์ความงดงามของเมืองหลวงของไทยในอดีต13.Villa Phra Sumen แสดงผลงาน หิมพานต์ โดยภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้อุปมาเอาพื้นที่ใต้ต้นมักกะลีผลในป่าหิมพานต์เชิงเขาพระสุเมรุ จำลองเขตขันธุ์ที่หลอมรวมเอาสรรพชีวิตต่างสมการอยู่รวมรายรอบต้นไม้วิเศษที่ออกผลเป็นสาวงาม อุปมาไว้เฉกเช่นผู้คนต่างเชื้อชาติที่มาพบปะสังสรรค์กันในพื้นที่แห่งความสุข สนุกและงดงามดั่งเช่นการดำรงอยู่บนความหลากหลาย การยืดหยุ่นและปรับตัว สร้างสมดุลย์เพื่อความผาสุก ความงามให้กับชีวิต14.Villa De Pranakorn แสดงผลงาน ปากคลอง Pop-Up! : ตอน “Red Window | Yellow Sunrise | White Monster” โดย Arch SU x Humans of Flower Market x Dokmaai.com จากอาคารอายุกว่าร้อยปีนี้ ก่อนเป็นโรงแรมในปัจจุบันเคยเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนมาก่อน Red Window เลือกใช้ดอกไม้สีแดง อันเป็นสีมงคลของชาวจีน จัดรอบช่องหน้าต่างของโรงแรม แนวคิดคืออยากเล่นกับพื้นที่เชื่อมระหว่างภายในกับภายนอก และสร้างมุมมองที่แตกต่างกัน โดยหากมองด้านหน้าตรง ชิ้นงานจะดูมีระเบียบของเรขาคณิตที่ชัดเจน แต่เมื่อเดินไปด้านข้างจะพบกับมิติของปริมาตร และความไม่เป็นระเบียบที่ซ่อนไว้15.CHERN Hotel แสดงผลงาน Faith in cellophane: ความศรัทธาในกระดาษแก้ว โดยภาควิชาศิลปะประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง นำเสนอผลงานศิลปะไทยแบบผสมผสานกับมุมมองที่มีต่อวิถีชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องราวของความเชื่อ ความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา ที่สะท้อนผ่านเครื่องสังฆภัณฑ์ งานพุทธศิลป์ โดยรอบชุมชนเสาชิงช้า ซึ่งแสดงออกผ่านมุมมองการสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะในอีกแง่มุมหนึ่ง16.Cacha Bed Heritage Hotel แสดงผลงาน Photo Exhibitions: คชา on the way. โดยสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแสดง Photo Exhibitions ที่เก็บภาพเส้นทางรอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยทีมช่างภาพอิสระเดินตามเส้นทางที่วางเป็นรูปหัวช้าง/ งาช้าง/ งวงช้าง ซึ่งในแต่เส้นทางล้วนผ่านพื้นที่ชุมชนที่ช่างภาพสะท้อนมุมมองผ่านเลนส์ให้เห็นวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่สอดแทรกอยู่ในแต่ละเส้นทางผู้สนใจสามารถเข้าชมเทศกาลศิลปะเปิดเกาะรัตนโกสินทร์ Cultural District 2022: Arts in the Hotel ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง15 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่