เปิดประสบการณ์ริมน้ำสุดหรู “เพนนินซูล่า” ระดับ 5 ดาว

วันแรกที่เราเดินทางไปถึงทางโรงแรมได้จัดห้องสวีตสุดหรู ชั้น 28 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องที่ได้รับความนิยมจากคู่รักเนื่องจากวิวติดโค้งน้ำเจ้าพระยา โดยภายในได้ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และ build in ไม้ที่ผนังและกรอบหน้าต่าง ยังคงไว้ด้วยความคลาสิก ส่วนโทนสีของไฟในห้องเป็นโทน warm light ให้ความรู้สึกอบอุ่น และเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ โต๊ะทำงาน โซฟา walk-in closets โต๊ะเครื่องแป้ง และมีกระจกบานใหญ่หลายมุม พร้อมอุปกรณ์ครบครัน ในส่วนของห้องน้ำในห้องพัก มีบริเวณกว้างมากและตกแต่งด้วยหินอ่อนทั้งหมด มีอ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า 2 อันอยู่ตรงข้ามกัน ห้องอาบน้ำ และ ห้องสุขาแยกกัน ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องอาบน้ำทางโรงแรมได้สั่งผลิต สบู่ แชมพู และโลชั่นทาผิว เป็นกลิ่นที่ใช้ในโรงแรมเท่านั้นซึ่งกลิ่นดีหอมละมุนช่วงบ่ายทางโรงแรมได้จัดต้อนรับเราด้วยการจัดชุดเซท น้ำชายามบ่าย (Afternoon Tea) ที่บริเวณ ห้องอาหาร THE LOBBY ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งที่ได้รับความนิยมของทางโรงแรม ในยามบ่ายมีแขกเข้ามานั่งจิบชาชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยทางโรงแรมมีเซท Afternoon Tea ให้เลือก 2 ชุด 1. The Peninsula Traditional Afternoon Tea 2. Naturally Peninsula Afternoon Tea สำหรับ Afternoon Tea Set จะให้บริการเวลา 14:00 - 18:00 น. ในราคา 2,288++ บาทสำหรับสองท่านและในช่วงค่ำ ภายในโรงแรมยังมี ห้องอาหารทิพย์ธารา (THIPTARA) ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยชื่อดังประจำโรงแรม The Peninsula Bangkok เสิร์ฟเมนูอาหารไทยพื้นบ้านโดยใช้วัตถุดิบชั้นเลิศ แม้จะตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของโรงแรมแต่ตัวร้านมีขนาดค่อนข้างกว้าง โดยบรรยากาศของร้านมีความเป็นไทยแท้ ห้องทานข้าวแบ่งออกเป็นสองส่วนคือบริเวณเรือนไทย และแพริมแม่น้ำเจ้าพระยา มองเห็นมุมโค้งของแม่น้ำ ตกแต่งด้วยเรือนไทยตั้งอยู่หลายหลัง และอาหารเป็นคอนเซ็ปไทยสไตล์ ฟายไดนิ่ง อย่างหรูหรา ทั้งหมด 7 คอร์ส 1.นางร่มห่มเปรี้ยว Parle De Mer 2.ลาบก้อยเนื้อ Isaan Tartare 3. ยำปลาทู French Mackerel 4.ล็อบเตอร์ลูกครึ่ง Lobster Hybrid 5. แกงเผ็ดเป็ดนุ่ม Duck Confit 6.ยำผลไม้ดอง Sour Fizz 7.ข้าวเหนียวมะม่วง Our Mango Sticky Rice เมนูทั้งหมดนี้ถูกรังสรรค์ด้วยเชฟฝีมือคนไทย เชฟ ยอดหญิง ภูมิเจริญ สำหรับเซท Thiptara Degustation Menu ราคาอยู่ที่ 3,480++ บาทต่อท่านเช้าวันต่อมา บุฟเฟต์อาหารเช้าทางโรงแรมนั้น มีเมนูอาหารนานาชาติ และอีกหลากหลาย ตั้งแต่ข้าวผัด ผัดซีอิ้ว ก๋วยเตี๋ยว ติ่มซำ ขนมปัง สลัดผัก อาหารอินเดีย และเมนูไข่มีครบรวมถึง Egg Benedict เมนูผลไม้ทั้งมะม่วงสุก แตงโม และอีกมากมาย ผู้ใดสนใจ บุฟเฟต์อาหารเช้านานาชาติ Breakfast by The River เวลา 06:00 - 10:30 ที่ห้องอาหาร River Cafe & Terrace ในราคา 1,188++ บาทต่อท่าน สามารถติดต่อสอบถามทางโรงแรมช่วงค่ำของคืนวันที่ 2 กับไฮไลท์สำคัญ ที่ทางห้องอาหาร River Cafe & Terrace เปิดให้บริการ International Dinner Buffet บุฟเฟต์นานาชาติมื้อค่ำ ตั้งแต่เวลา 18.00-22.00 น. มีพื้นที่ให้บริการทั้งแบบ indoor และ outdoor ฟังเพลงชิว ๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมเมนูสุดพรีเมียม อาทิ ฟัวกราส์ ชีส หอยนางรม และสเตชั่นสำหรับปิ้งย่าง ทั้งกุ้งแม่น้ำและเนื้อออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมี ซูชิ ซาซิมิ ขนมหวาน พร้อมทั้งมีพนักงานให้ความช่วยเหลือดีมาก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ จองห้องอาหารได้ที่ 02 020 6969 หรืออีเมล diningpbk@peninsula.com และราคา 2,380++ บาทต่อท่าน (วันเสาร์และอาทิตย์) และ 2,180++ บาทต่อท่าน (วันจันทร์ถึงศุกร์)เข้าสู่วันที่สุดท้าย ก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน ในช่วงบ่ายนั้น ที่ห้องอาหาร River Café & Terrace ของโรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ กับบุฟเฟ่ต์ติ่มซำ โดยจะเปิดให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น โดยเชฟฝีมือดีของโรงแรม เปิดหัวด้วย เมนูสุดพิเศษ "หมูกรอบ" ที่กรอบอร่อยสมชื่อ จิ้มกับซอสช่วยตัดเลี่ยน และเมนู "หมูอบน้ำผึ้ง" ตามด้วย Dim Sum Brunch เมนู "ฮะเก๋า" และ "ขนมจีบ" ที่แน่นไปด้วยเนื้อกุ้งล้วนๆ บอกเลยคนรักติ่มซำห้ามพลาด ยังไม่หมด ต่อด้วยเมนู พายเผือกทอด ความน่ารักอยู่ที่การปั้นเนื้อเผือกทอดเป็นรูปหงส์ ทั้งน่ารักแถมรสชาติอร่อยอีกด้วยตบพุงด้วยเมนูขนมหวาน ได้แก่ สาคูและส้มโอเย็นในครีมมะม่วง , พายพุดดิ้งนมรสขิง โดยแต่ละเมนูมีความอร่อยที่แตกต่างอย่างลงตัว สำหรับ Dim Sum Brunch บุฟเฟต์ติ่มซำ เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ (เวลา 12:00 - 14:30) ที่ห้องอาหาร River Cafe & Terrace ในราคา 1,188 ++ บาทต่อท่าน