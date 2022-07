“Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” ที่สุดของแฟชั่นโชว์ชุดชั้นในของไทย “วาโก้รักษ์โลก” ทำจริงไม่อิงกระแส ในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 ไบเทคบางนา

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีกลุ่ม LGBTQ สูงที่สุดอันดับ 4 ของเอเชียหรือเทียบเป็นจำนวนประชากรแล้วมีมากถึง 4 ล้านคน ผลิตภัณฑ์วาโก้จึงสร้างมาเพื่อรองรับและตอบสนองทุกความต้องการของสรีระ

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกจากวาโก้ ศึกษาวิจัยด้านสรีระและพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ชุดชั้นในมีความสบายเพิ่มความมั่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น โดยแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ร่วมกับวาโก้ประเทศญี่ปุ่น ทางด้านผลิตภัณฑ์วาโก้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ขั้นตอนกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่ผลิตภัณฑ์ที่เป็น Eco Friendly Product รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนรู้จักดี กับโครงการ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” ด้วยการนำบราเก่าหรือบราเสื่อมสภาพมากำจัดบราอย่างถูกวิธีในงานสหกรุ๊ปแฟร์ปีนี้ วาโก้ได้นำผลิตภัณฑ์ที่เป็น Eco Friendly Product มาจัดแสดงตามแนวทาง “BCG Model” การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมซึ่งเป็นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจคือ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับธีมงานในปีนี้ “Wacoal Love Earth” ภายในบูธจัดแสดงสินค้าจะได้พบกับสินค้าหลากหลายของกลุ่มสินค้า Eco Friendly Product ชมบรารักษ์โลกที่จัดแสดง Installation Art ซึ่งทำมาจากบราเก่าและเศษวัสดุที่เหลือใช้ ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะสามมิติตื่นตากับบรายักษ์ผลงานสร้างสรรค์ที่หาชมได้ยาก ซึ่งจัดแสดงภายในงานนี้เท่านั้น รวมถึง WACOAL X PASAYA: Best for Rest ที่สุดของการพักผ่อนอย่างแสนสบาย การคอลลาบอเรชั่นระหว่างวาโก้และพาซาญ่า สร้างสรรค์ความงดงามบนชุดนอนด้วยลายพิมพ์ถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายในป่าแห่งจินตนาการ สำหรับคนรักสุขภาพและการออกกำลังกายต้องไม่พลาดกับบูธ CW-X (ซีดับบลิว เอ๊กซ์) นวัตกรรมชุดออกกำลังกาย ช่วยให้คุณเปลี่ยนเหงื่อจากการออกกำลังกายในทุกวันให้กลายเป็นคริปโตฯ เพียง Download App Wirtual ภายในงานก็จะพบกิจกรรมสนุกๆ แค่เดินช้อปฯ ขยับร่างกายมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล พร้อมการเปิดตัว Sport Bra บราออกกำลังกายคอลเลกชันใหม่จาก Wacoal Motion Wear ทั้งใส่ Exercise หรือ Mix & Match ในวันสบายๆ ของสาวเฮลตี้ก็ดูดีมีสไตล์ด้วยความเชื่อในความแตกต่างที่เท่าเทียม ในปีนี้ทางวาโก้ได้เนรมิตบูธ WACOAL BODY CLINIC รับสั่งตัดชุดชั้นในเพิ่มความมั่นใจใช้ชีวิตได้เต็มที่มากขึ้น โดยเสกสรรชุดชั้นในหลายแบบ หลากดีไซน์สั่งได้ตามต้องการ ภายใต้แนวคิด FIX / FREE / FORM โดยไฮไลค์คือสินค้าเฉพาะกลุ่ม LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual Transgender และ Queer/Questioning) คอลเลกชัน Freedom เพราะจากข้อมูลพบว่ากิจกรรมของปีนี้จะได้พบกับวาโก้แฟชั่นโชว์ที่เป็นไฮไลท์เด็ดแห่งปี เพื่อแฟนๆ วาโก้และคนรักแฟชั่นชุดชั้นใน โดยปีนี้มาในชื่อชุด “Wacoal Love Earth Fashion Show 2022” คอนเซ็ปต์ “รักษ์โลก” ถือเป็นครั้งแรกของวาโก้และครั้งแรกของงการชุดชั้นใน ที่ทัพนางแบบ-นายแบบจะมาเฉิดฉายบนเวที เพื่อร่วมสร้างกระแสรักษ์โลกบนรันเวย์ โดยถ่ายทอดผ่าน 3 ธีม 5 คอลเลกชัน กระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง รวมถึงการนำเสนอความเป็น “คุณ” ที่ “ไม่มีคำนิยาม” ได้แก่1. The No.1 Sustainability ชุดชั้นในวาโก้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง “BCG Model” กับเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมสู่ความยั่งยืน- BIOECONOMY ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุจากธรรมชาติหมุนเวียน ย่อยสลายได้จากเส้นใยจากธรรมชาติ อาทิ ยางพารา ฝ้าย เยื่อไผ่และเต้าโมลที่มีส่วนผสมของน้ำมันปาล์ม 10% ทดแทนการใช้น้ำมันดิบ ได้แก่ Wacoal บราไร้โครง สวย สบาย ทรงดีเหมือนมีโครง หรือจะบรามีโครงก็ใส่สบาย ไม่กดเจ็บ ไร้ตะเข็บ ลำตัวเนียนเรียบ บราดันทรง เนินอกชัดทัน เก็บกระชับด้านข้าง Wacoal Curve Diva บราเกาะอกสำหรับสาวคัพใหญ่ไซซ์ DIVA กระชับ ไม่เลื่อนหลุด Wacoal Mood Travel Bra บราเดียวที่ม้วนได้จริง ใส่สบาย คืนทรงสวย รวมถึงกางเกงใน เยื่อไผ่ เบาสบาย ระบายอากาศ- CIRCULAR ECONOMY ชุดชั้นในผลิตจากวัสดุหมุนเวียนจากของเสียในกระบวนการผลิต (Pre-Consumer) วัสดุที่ถูกทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม (Post-Consumer) เช่น แห-อวนในท้องทะเล รวมถึง Recycle Material ได้แก่ Wacoal Motion ผลิตภัณฑ์ชุดออกกำลังกายที่ทำให้ผู้หญิงสวยทุก Motion มั่นทุก Move- GREEN ECONOMY กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Green Label / Green Industry (GI.4) / Eco Factory / ISO 14001 / ISO 50001 ได้แก่ Wacoal Cool ชุดชั้นในแห้งไว พร้อม Cool Cup ฟองน้ำเจาะรู น้ำหนักเบาระบายอากาศ ไม่อับชื้น2. The Art Of Waste การนำบราเก่ากว่า 1,000 ชิ้น เลือกสรรส่วนประกอบหลัก อาทิ สายบ่า ผ้าลูกไม้ เต้าโมลและตะขอเกี่ยว มาตัดเย็บและประกอบอย่างประณีตจนกลายเป็นเอกลักษณ์ ทั้งชุดที่ออกแบบ กระเป๋า หน้ากากผ้าและแอกเซสซอรี ฉีกนิยามเดิมๆ เพราะ “ชุดชั้นในจะไม่ใช่แค่เรื่องข้างใน” แต่เป็นเรื่องของเราทุกคน โดยมีเป้าหมายคือการแปรรูปและสร้างสรรค์สิ่งของเหลือใช้ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนตื่นตัวเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง3. The Freedom ผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับและตอบสนองทุกความต้องการของสรีระ บ่งบอกความเป็น “คุณ” ที่ “ไม่มีคำจำกัดความ” จาก Wacoal Body Clinic คอลเลกชัน Freedom ที่มีทั้งเสื้อกล้ามกระชับอก ช่วยพรางอก สมาร์ท มั่นใจ, กางเกงในบ๊อกเซอร์ หรือต้องการจะเสกหุ่นให้ดูสาว เอวคอด สะโพกผาย ด้วยยกทรงช่วยดันทรง, แผ่นกระชับใต้อก, กางเกงในกระชับเป้า และกางเกงเสริมสะโพก เป็นต้นช้อปวาโก้รักษ์โลก โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ผลิตจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG รักษ์โลกแต่ยังคงคุณภาพสินค้าดี การันตีด้วยแบรนด์ชุดชั้นในอันดับ 1 สำหรับทุกคน ทุกวัย ทุกไซซ์ ทุกคัพ มีให้เลือกหลากหลายทั้ง WACOAL MOOD, WACOAL MOTION WEAR, WACOAL COOL, WACOAL CURVE DIVA, WACOAL SHAPE BEAUTIFIER กางเกงในและชุดนอน เป็นต้น ช้อปได้แล้วที่งานสหกรุ๊ปแฟร์ และวาโก้ช็อป, เคาน์เตอร์วาโก้ทั่วประเทศ หรือช้อปออนไลน์ www.wacoal.co.th หรือ Facebook : Wacoal Thailand______________________________________ข้อมูลเพิ่มเติมWACOAL GREEN COMPANY ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่า การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง การส่งมอบสินค้า การเอาใจใส่ต่อผู้บริโภค จนถึงกระบวนการจัดการกับผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ ภายใต้โครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ เพื่อรับบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์ นำไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้าในระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดขยะชุมชนที่ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม