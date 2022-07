กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สร้าง Soft Power เปิดตัวโครงการ Thai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen ขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จับมือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินไทยสมายล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บริษัท เดอะ แบล็ค ไท เซอร์วิส จำกัด โรงแรม ร้านเบเกอรี่ และร้านขนมไทยชื่อดังทั่วประเทศกว่า 30 ร้าน เพื่อปลุกกระแสและร่วมสร้าง Soft Power ความนิยมขนมไทย ภายใต้แคมเปญ Thai Dishcovery Season 2 : “New Thai Dessert For New Gen” พร้อมเชิญชวนนักชิม คนรุ่นใหม่ สายฟู้ดดี้ มาตามรอยวัฒนธรรมแสนอร่อย ขนมไทยลุคใหม่ในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยม พร้อมโปรเด็ด ปักธงแรกเปิดตัว 35 เมนู รังสรรค์จาก 20 ร้านขนมไทยจากใจกลางประเทศไทย ที่กรุงเทพ-ปริมณฑล-เพชรบุรี แหล่งคาเฟ่ขนมหวานไทยต้องห้ามพลาดสืบเนื่องจากความสำเร็จของโครงการ Thai Dishcovery ในปี 2564 ที่ผ่านมา ที่ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์ที่จะยกระดับอาหารไทย ให้มีความทันสมัย เหมาะแก่คนรุ่นใหม่ ผลของการดำเนินโครงการ ทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสสัมผัสมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่แสนอร่อยของอาหารไทยมากยิ่งขึ้น และในปี 2565 นี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าต่อเนื่องในการเปิดตัวแคมเปญใหม่ เพื่อยกระดับกลุ่มขนมหวานไทยโบราณภายใต้ชื่อ Thai Dishcovery Season 2 : “New Thai Dessert For New Gen” ขนมไทยที่ออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่ โดยจับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สายการบินไทยสมายล์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บริษัท เดอะ แบล็ค ไท เซอร์วิส จำกัด พร้อมร่วมมือปลุกกระแส Soft Power ความนิยมขนมไทย ผ่านขนมไทยสุดสร้างสรรค์กว่า 50 เมนู จากผลงานของ 30 ร้านขนมไทยที่มีชื่อเสียง ในเส้นทางท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทยโดยพร้อมเปิดตัวผลงานกลุ่มแรกของ 20 ร้านขนมหวาน-คาเฟ่ชื่อดังแห่งศูนย์กลางทางธุรกิจและเทรนด์เซทเทอร์ กรุงเทพ และปริมณฑล กับผลงานสร้างสรรค์ขนมไทยในสไตล์ชาววังโบราณของภาคกลาง กับ 35 เมนูที่ถูกพลิกโฉมใหม่ให้เป็นขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ได้แก่ ร้านเห่ชม กับเมนูซาหริ่ม และบัวลอยสามเกลอ, ร้านเสน่ห์ ขนมไทย กับเมนูขนมเสน่ห์รังสรรค์, ร้านชฎา กับเมนูทาร์ตทองมงคล และผกากรองแบล็คทรัฟเฟิล, สำรับใหญ่ กับเมนูเกสรลำเจียก และเปรตสติ๊ก,ร้านมะลิซ้อน กับเมนูทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงใบเตยมูสกะทิสด, ร้านทองย้อยคาเฟ่ กับเมนูเค้กสังขยาฟักทองเชื่อม และเค้กบัวลอยไข่หวานใบเตย พร้อมชุดเครื่องดื่มโซดาทองหอมและทองไทย, ร้านเอฟวีกับเมนูดอกลำดวนชีสเค้ก และบัวลอยธัญพืช, ร้านเสน่ห์จันทน์ กับเมนูสัมปันนีทะเลทิพย์ และอาลัวทะเลทิพย์, ร้านขนมบะบิ่นกัส-โต้ กับเมนูขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อน, ร้านดุ๊ กับเมนูดุ๊ และดุ๊ Vegan, ร้าน Heaven On Earth By Chankanom กับเมนูบัวลอยซ่อนหา บัวลอยแห้ง และขนมดอกมะลิ, ร้าน Café Cococano กับเมนู Bua Loy Refreshing และ Bua Loy Black Sesame Frappe, ร้าน Divana Signature Café กับเมนู Divana Afternoon Tea Set, ร้าน Yellow Spoon กับ 4 เมนู เค้กขนมใส่ใส้ เค้กมะพร้าวอ่อนข้าวโพดย่าง บัวลอยเผือกชีสพาย ลอดช่องวัดเจษชีสพาย, ร้าน Molto Premium Gelato กับเมนูไอศกรีมลอดช่องวัดเจษ และไอศกรีมกะทิฝอยทอง, ร้าน Le Khwam Luck กับเมนู Kanom Bueang และ Pumpkin Custard ,ร้านบ้านขนมนันทวัน กับเมนูชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก และบ้าบิ่นลูกตาล, ร้านชมนาถขนมไทย กับเมนูเมอแรงค์งาม่อนน้ำตาลโตนด, ร้าน Brother and Sister Cafe กับเมนูคุณนายน้ำดอกไม้ และ ร้านลุงอเนกขนมหวานเมืองเพ็ชร์ กับเมนูขนมหม้อแกงมัจฉะแครนเบอรี่ และขนมหม้อแกงคีโต โดยจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกท่ามกลางขนมไทยลุคใหม่ถึง 35 เมนูจาก 20 ร้านขนมไทยชื่อดัง โดย คุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน พร้อมพันธมิตรภาครัฐ และเอกชน ร้านขนมไทย เชฟขนมไทย คาเฟ่ โรงแรมที่มีชื่อเสียง เซเลบบริตี้ร่วมงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ร้านเลอ ความลัค คาเฟ่ ซอยเอกมัย กรุงเทพฯคุณชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า “โครงการThai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen ขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการแรก เมื่อปี 2564 ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยความร่วมมือกับพันธมิตร ประกอบด้วย เชฟ ร้านอาหาร และโรงแรมชื่อดัง เพื่อพัฒนาเมนูใหม่เพื่อยกระดับอาหารไทยในแคมเปญ Thai Dishcovery : New Thai Dish For New Gen” ก่อนดำเนินการต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำวัตถุประสงค์การยกระดับขนมหวานไทย หนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์โดยการเพิ่มคุณค่า และมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมให้กับขนมไทย ผ่านการประยุกต์เมนูดั้งเดิม ด้วยความคิดสร้างสรรค์เมนูใหม่ (New Thai Dessert For New Gen) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่นิยมรับประทานขนมหวานต่างประเทศ หันกลับมาอยากสัมผัสลิ้มรส ลองรับประทานขนมไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องทำให้คนรุ่นใหม่ที่มีสื่ออยู่ในมือรู้สึกสนุกในการโพสต์ หรือ แชร์ภาพขนมไทยในสื่อโซเชียลที่จะนำไปสู่การสร้าง Soft Power สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ผ่านวัฒนธรรมทางด้านอาหารและขนมไทยมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างกระแสความนิยมร่วมกับ เชฟขนมหวาน ร้านขนมไทย คาเฟ่ ร้านขายของฝากของที่ระลึก และโรงแรมต่างๆ เกิดแรงบันดาลใจ เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือผลักดัน ประชาสัมพันธ์สร้างกระแสความนิยมขนมไทยให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสืบสาน ประยุกต์ทางวัฒนธรรมขนมไทยดังกล่าว ให้คงอยู่คู่สังคมไทยสมัยใหม่อย่างยั่งยืน”นายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า เทรนด์การท่องเที่ยวสายกิน (Gastronomy Tourism) นับเป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยต้องการส่งเสริม และผลักดัน ในปัจจุบันนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่างรับข้อมูลข่าวสารผ่านทางสังคมออนไลน์ นิยมท่องเที่ยวตามกระแส และร้านอาหาร ร้านขนมหวาน คาเฟ่ ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ ที่มีส่วนกระตุ้นต่อการตัดสินใจให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อยากออกเดินทาง เมนูขนมไทยจากโครงการ Thai Dishcovery Season 2 : New Thai Dessert For New Gen นับเป็นมิติใหม่ ที่จะมาพลิกโฉมให้วงการขนมหวานของไทยเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเดิม ขนมไทยที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่นี้ ต่างสอดรับกับกระแสวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รูปลักษณ์ดูทันสมัย รสชาติอร่อย ดีต่อสุขภาพ ตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่ ชวนให้ค้นหามาลิ้มลอง ถ่ายรูปโพสต์ลงบนสื่อออนไลน์ โครงการนี้ นอกจากจะสร้าง Soft Power ให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วยนายวิเศรษฐ์ สนธิชัย รักษาการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า “ไทยสมายล์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอีกครั้ง เราเชื่อว่า “หนึ่งในความสุขของการท่องเที่ยว นอกจากไปสัมผัสความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องของอาหาร การกินก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กัน” โดยเฉพาะขนมไทยที่มีเอกลักษณ์ทั้งความสวยงาม ประณีต รสชาติ ที่แสนอร่อยแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่น นับเป็นความสุขเล็กๆ ที่เติมเต็มการเดินทางนั้นให้สมบูรณ์แบบ สายการบินไทยสมายล์พร้อมให้บริการนักท่องเที่ยวสายชิมทุกท่าน ร่วมบินลัดฟ้าไปสัมผัสความอร่อยของ เมนูขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่กับโครงการ Thai Dishcovery SS2 : New Thai Dessert For New Gen ในเส้นทางเชียงใหม่, กระบี่ และ ภูเก็ต สายการบินไทยสมายล์ยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยการส่งลูกเรือ ซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ออกเดินทางตามรอย พร้อมรีวิวขนมเมนูที่รังสรรค์ใหม่โครงการ Thai Dishcovery จากร้านค้าพันธมิตรแก่คนรุ่นใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเสริมสร้างการรับรู้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางออนไลน์ของสายการบินฯ และเพื่อสร้างประสบการณ์แห่งรอยยิ้มยิ่งขึ้นสำหรับผู้โดยสารสายการบินไทยสมายล์ และการบินไทย รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเพียงแสดงบอร์ดดิ้งพาส ณ ร้านค้าที่ร่วมโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ สำหรับผู้ที่สนใจอยากเดินทางตามรอย สามารถติดตามข่าวสาร หรือโปรโมชั่นพิเศษได้ที่ www.thaismileair.comคุณยุวลี อัมพรตระกูล Head of VVIP Customer Experience บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า ทางห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ที่ได้ให้ทางเซ็นทรัลได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน เซ็นทรัลได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดงานเทศกาลและอีเวนท์ที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมไทยอยู่เสมอๆ และในโครงการ Thai Dishcovery SS2 : New Thai Dessert For New Gen นี้ ทางเซ็นทรัลได้ทำการประชาสัมพันธ์ข่าวสารไปยังกลุ่มลูกค้า VVIP ผ่านยังช่องทางต่างๆ พร้อมจัดทริปสุดพิเศษสำหรับลูกค้า The Embassy Club และ Central Diamond Society เพื่อตามรอยเส้นทางขนมหวาน พาลูกค้า VVIP ไปลิ้มรสวัฒนธรรมที่แสนอร่อย ของเมนูขนมจากโครงการ Thai Dishcovery ยังร้านค้าพันธมิตรต่างๆ ในเส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสสานต่อโครงการดีๆ เช่นนี้ต่อไปในอนาคตคุณกนกพร ณ ระนอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ แบล็ค ไท เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า The Black Tie Service หนึ่งในผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai Dishcovery SS2 : New Thai Dessert For New Gen ที่จัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทาง The Black Tie Service พร้อมมอบการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ทุกช่องทางของบริษัท เพื่อเผยแพร่การรับรู้โครงการฯ ในวงกว้าง พร้อมแนะนำ และจัดทำทริปพิเศษให้กลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการรถลีมูซีน รถเช่า สามารถไปสัมผัสความอร่อย กับเมนูขนมไทยในโครงการ Thai Dishcovery ยังร้านค้าต่างๆ ในแต่ละเส้นทางของโครงการได้ โดยเฉพาะเส้นทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี และภูเก็ต จากความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างเหนือระดับของ The Black Tie Service เชื่อว่ากลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการของเรา และได้มีโอกาสลิ้มลองเมนูขนมไทยที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่สุดพิเศษของโครงการนี้ จะได้รับความประทับใจกลับไปมิรู้ลืมขนมไทย นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาความเป็นไทยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ที่วิจิตรบรรจงสร้างสรรค์รสชาติความอร่อยจากวัตถุดิบธรรมชาติ มาปรุงแต่งให้มีกลิ่นหอม และสีสันน่ารับประทาน แต่ด้วยกรรมวิธีที่ละเอียดซับซ้อน และวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้กระแสความนิยมขนมไทยในกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นลดน้อยถอยลง จึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างยิ่งว่าจะทำอย่างไรให้ขนมไทย มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ยังคงอยู่ และได้รับความนิยมต่อไปในทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้ขนมไทยมีมิติใหม่ ๆ ที่หลากหลาย สอดคล้องต่อบริบทกระแสวัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมขนมต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป หรือบริบทของ Soft Power นั่นเอง