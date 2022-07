ตอบรับ “ดาต้า อนาไลติกส์” มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กร

จัดสัมมนาใหญ่(30 มิถุนายน 2565) eCloudvalley จับมือ AWS และพันธมิตรธุรกิจ จัดงานสัมมนาตอกย้ำมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กร ภายใต้หัวข้อ Quick start your modernized data analytics Thailand edition 2022 มุ่งหวังสร้างความรู้เพิ่มความเข้าใจและประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจ โดยเชิญ 5 กูรูผู้เชี่ยวชาญทั้งจาก Amazon Web Services, SCB Abacus และ Wisesight (Thailand) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บนเวทีเดียวกัน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรม So Bangkok ถนนสาทร กรุงเทพCountry Manager บริษัท อีคลาวด์วัลเล่ย์ เทคโนโลยี จำกัด (eCloudvalley) ผู้นำด้านบริการเฉพาะกิจและบริการดูแลระบบคลาวด์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันดาต้า อนาไลติกส์ (Data Analytic) หรือการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนทุกองค์กร ด้วยความเกี่ยวข้องกับสายงาน Digital Marketing ซึ่งรวมไปถึง Marketing Research และ Strategic Planning โดย Data Analytic นั้นจะใช้ข้อมูลขององค์กรทั้งหมด หรือ Big Data ไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เอกสารข้อมูลลูกค้า เอกสารซื้อขาย เอกสารสถิติ รวมไปถึงข้อมูลที่เป็นรูปภาพ เสียง วิดีโอต่างๆโดย Data Analytic จะทำหน้าที่เอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของลูกค้าองค์กร ใช้สถิติและตัวเลขในการคาดคะเนพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรสามารถวางแผนการตลาดได้สมบูรณ์แบบ เกิดผลตอบแทนธุรกิจได้ดี มากกว่าการใช้สัญชาตญาณในการทำการตลาดเพียงอย่างเดียว จากความสำคัญดังกล่าวทางบริษัทฯ จึงร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ จัดการสัมมนา Quick start your modernized data analytics Thailand edition 2022 โดยมุ่งหวังสร้างความรู้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับ ดาต้า อนาไลติกส์ ให้กับกลุ่มธุรกิจด้านไอทีในประเทศไทย โดยจัดงานในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-17.00 น. ห้องบอลรูม 2 ชั้น 8 โรงแรม So Bangkok ถนนสาทร กรุงเทพภายในงานได้เชิญ 5 ผู้เชี่ยวชาญด้าน Data Analytic ทั้งจาก Amazon Web Services, SCB Abacus และ Wisesight (Thailand) ได้แก่ คุณชัชเจริญ ชีวกนิษฐ์, ตำแหน่ง Solutions Architect, บริษัท Amazon Web Services คุณพงศ์ระพี เจนจรัตน์, ตำแหน่ง Chief Technology Officer บริษัท Wisesight Thailand Co., Ltd คุณธีรภัทร โภคาปราการ ตำแหน่ง Head of Data Engineering บริษัท SCB Abacus Co., Ltd. คุณณิชา สืบวงศ์ลี ตำแหน่ง Venture Capital Business Development Manager, Thailand & ASEAN บริษัท Amazon Web Services คุณพรสิทธิ์ ปาลิไลยก์, ตำแหน่ง Head of Solution Architech, บริษัท eCloudvalley Thailand มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ เช่น AWS ในการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมาใช้ในบริษัท start up ได้อย่างไร, วิธีสร้าง Data Lake & AI/ML สำหรับบริษัท start up และ โมเดิร์น ดาต้า อนาไลติกส์ ช่วยยกระดับธุรกิจของคุณได้อย่างไร ฯลฯ“จุดประสงค์หลักของงานสัมมนาครั้งนี้คือให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมงานจะได้เรียนรู้ถึง Data Analytics และมีความเข้าใจมากขึ้น พร้อมสามารถนำความรู้ ทำความเข้าใจ และมาปรับใช้กับธุรกิจของตนเองได้ โดยเฉพาะกลุ่ม CEO, CTO, Founder, C-level position IT Manager, CIO, CISO, Cloud Architect, System Engineer, System Admin และผู้ที่สนใจด้าน Cloud และ Data Analytics ได้สมัครเข้าร่วมงาน ฟรี ซึ่งคาดว่ามีตัวแทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงานรวมกว่า 100 ราย”Venture Capital Business Development Manager, Thailand & ASEAN บริษัท Amazon Web Services กล่าวเสริมถึงประโยชน์ของการใช้ Data Analytic ในการพัฒนาองค์กร ทำให้ รู้จักลูกค้ามากขึ้น ในเชิงธุรกิจการวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้าปัจจุบัน จะทำให้ทราบว่าลูกค้าต้องการอะไร แล้วลูกค้าประเภทไหนที่ซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และยังทำให้องค์กรได้รู้จักลูกค้ามากขึ้นอีกด้วย รู้พฤติกรรมของผู้บริโภค ด้วยการนำข้อมูลทั้งหมดที่มีในบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จะทำให้ทำนายพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ สามารถออกแบบสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าประจำและกลุ่มลูกค้าใหม่ได้ดีขึ้นการได้เห็นมุมมองการทำการตลาดที่กว้างขึ้น เนื่องจากข้อมูลในมือที่มีจำนวนมาก เป็นไปไม่ได้ที่ผลของการวิเคราะห์จะออกมาเป็นรูปแบบเดียว เพราะยิ่งข้อมูลมากเท่าไหร่ มุมมองในการวางแผนการตลาดก็ยิ่งกว้างมากขึ้น บางกลยุทธ์อาจจะไม่ค่อยได้ใช้มัน แต่ตัวเลขผลลัพธ์กลับออกมาดี อาจจะกลับไปใช้กลยุทธ์นั้นก็ได้ เชื่อว่ามีหลายวิธีที่คุณสามารถใช้กับองค์กรคุณได้ อยู่ที่วิธีไหนเหมาะและตอบโจทย์กว่านั่นเองนอกจากนี้ Data Analytic ยังให้ความสำคัญถึง แหล่งที่มาที่ถูกต้อง ด้วยปัญหาของภาวะไซโลที่เป็นปัญหาภายในองค์กรที่แต่ละแผนกจัดการข้อมูลของตนเองโดยไม่สามารถยุ่งกับแผนกอื่นๆ องค์กรอาจต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆ เช่น มุมมองภาพรวมที่จํากัดของข้อมูล, ภัยคุกคามของความสมบูรณ์ของข้อมูล, ทรัพยากรที่สูญเสียและการทํางานร่วมกันอย่างยากลำบาก รวมถึง การให้ความสำคัญกับเวลา ด้วยข้อมูล Data สามารถบรรลุการวิเคราะห์ประเภทต่างๆ จากการวิเคราะห์ Dashboard แบบ Real Time จาก AI/ML ทั้งยังช่วยให้สามารถบรรลุผลทางธุรกิจรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ใน R&D เพื่อเพิ่มการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าและการให้บริการลูกค้าที่ดียิ่งขึ้นไป รวมถึง ความปลอดภัยชั้นสูงสุด ด้วยโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล AWS ที่ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและเป็นระบบ เพื่อปกป้องข้อมูลที่สำคัญขององค์กรอย่างไรก็ตาม งานสัมมนาครั้งนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ นอกจากการได้เรียนรู้วิชาการด้าน Data Analytics จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงแล้ว สำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรกำนัล Central Voucher ถึง 15 รางวัล และแก้วน้ำเก็บความเย็น eCloudvalley อีก 10 รางวัล เรียกว่างานสัมมนาครั้งนี้มีความครบถ้วน มอบทั้งความรู้และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี