สรุปได้แล้ว! ราชบัณฑิตยสภามีมติเขียนคำทับศัพท์จะใช้ "ตุรกี" หรือ "ทูร์เคีย" ก็ได้ตามสมควร

หลังจากองค์การสหประชาชาติ หรือ UN ได้ประกาศว่า "ตุรกี (Turkey)" เปลี่ยนชื่อประเทศใหม่ เป็น "ตุรเคีย (Türkiye)" อย่างเป็นทางการแล้ว ในทุกภาษา โดยจะมีผลทันทีเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตามคำขอของ นายเรเจป ไตยิป แอร์โดอัน ประธานาธิบดี เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของประเทศ และหลีกเลี่ยงความสับสนในความหมายของคำว่า “Turkey” ที่หมายถึงไก่งวงต่อมา เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. เพจ "Royal Thai Embassy, Ankara" ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ประเทศตุรกี ได้ออกมาโพสต์อธิบายการเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทยของ Republic of Türkiye และชื่อเรียกอย่างสั้นว่า Türkiye โดยสามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร คือ สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย (ทูร์เคีย) ก็ได้โดยทางเพจระบุข้อความอธิบายว่า "Türkiye ไม่ได้เขียนทับศัพท์ภาษาไทยว่า ตุรเคีย หรือ ตุรกีเย่ อย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่จะเขียนว่าอย่างไรนั้น โพสต์นี้มีคำตอบค่ะ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานราชบัณฑิตยสภามีมติกำหนดการเขียนชื่อทับศัพท์ภาษาไทยของ Republic of Türkiye (Türkiye) ดังนี้ สาธารณรัฐตุรกี (ตุรกี) หรือ สาธารณรัฐทูร์เคีย (ทูร์เคีย)โดยสามารถเลือกใช้ชื่อใดชื่อหนึ่งได้ตามที่เห็นสมควร การเปลี่ยนชื่อประเทศภาษาอังกฤษจาก Turkey ไปเป็น Türkiye ก็เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ของประเทศ และป้องกันความสับสน เพราะ Turkey ก็หมายถึงไก่งวงได้ด้วย ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ก็ได้ให้การรับรองชื่อ Republic of Türkiye ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาดังนั้น นับตั้งวันนี้ไม่มีประเทศ Turkey แล้ว มีแต่ Türkiye และภาษาไทยก็สามารถเขียนทับศัพท์ได้ว่า "ตุรกี" หรือ "ทูร์เคีย" ค่ะ"