สุทธิชัย หยุ่น ขายหุ้น NATION เกลี้ยงพอร์ต

วันนี้ (27 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) พบว่า นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น อดีตบรรณาธิการอำนวยการเครือเนชั่น ได้จำหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ NATION จำนวน 212,878,542 หุ้น ผ่านบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา คิดเป็น 5.233% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลทำให้เหลือหุ้น 0%ขณะเดียวกัน น.ส.อรอร อัครเศรณี ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของ NATION จำนวน 400,118,342 หุ้น ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ 2 บริษัท พร้อมกับซื้อหุ้นโดยตรงกับนายสุทธิชัย หยุ่น และนายปราบดา หยุ่น ส่งผลทำให้มีจำนวนหุ้น 810,113,342 หุ้น คิดเป็น 19.9144% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการสำหรับนายสุทธิชัย เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือเนชั่น และหนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น ที่ขณะนั้นใช้ชื่อว่า เดอะวอยซ์ออฟเนชั่น (The Voice of the Nation) เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2514 หรือเมื่อ 51 ปีก่อน ก่อนที่บริษัทฯ จะก่อตั้งหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ วิทยุเนชั่น เนชั่นทีวี หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ในลำดับถัดมา แต่ได้ลาออกจากเครือเนชั่นเมื่อเดือน มี.ค. 2561 เพื่อเปิดทางให้กลุ่มทุนใหม่เข้ามาบริหารงานแทน แล้วหันไปเป็นผู้ผลิตรายการออนไลน์ และพิธีกรข่าวให้กับทีวีดิจิทัลหลายช่อง