TMA ขอเชิญท่านสำรวจอนาคตของโลกธุรกิจไปพร้อมกับเจาะประเด็น และเทรนด์ที่น่าจับตา ในงาน Thailand Management Day 2022 : Fit for Future

วันนี้ (16 มิ.ย.) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ขอเชิญทุกท่านร่วมสำรวจอนาคตของโลกธุรกิจไปพร้อมกับเจาะประเด็นและเทรนด์ที่น่าจับตาในงาน Thailand Management Day 2022 : ภายใต้หัวข้อ “Fit for Future” ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น กรุงเทพฯTMA จะพาท่านเดินทางสู่อนาคตและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ค้นพบแรงบันดาลใจ และเรียนรู้ Best Practices เพื่อเปิดเส้นทางการขับเคลื่อนองค์กรในโลกที่สภาพแวดล้อมทางธุรกิจแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ภูมิทัศน์ใหม่แห่งอนาคต และผลกระทบที่จะเป็นได้ทั้งความท้าทายและโอกาสขององค์กรใน 5 มิติได้แก่ Profit, Product, Partnership, People และ Planet พร้อมพบกับผู้บริหารระดับแนวหน้าของประเทศจากนั้นเข้าสู่เนื้อหาคุ้มค่าเต็มวันด้วยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่พรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์จากองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ โดยมีหัวข้อต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตขององค์กรท่านในระยะอันใกล้ ได้แก่Business of the FutureTo be Fit for the FutureData as the Game ChangerAddressing the Customers’ Pain PointsThe New Business ModelThe New Breed of WorkersSustainable and Profitable Growthโดยงานสัมมนาจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง คริสตัล ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะลักซ์ซูรี คอลเลคชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาสำหรับบุคคลทั่วไปบัตรราคา 10,500 สมาชิก TMA 8,500 /คน (ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก TMA แพคเก็จ10 ท่านราคา 70,000.-)สัมมนาทาง online สำหรับบุคคลทั่วไปบัตรราคา 1,200.- (ราคาพิเศษสำหรับบุคคลทั่วไปแพคเก็จ10 ท่านราคา 10,000.-)สมาชิก TMA 900 /คน (ราคาพิเศษสำหรับสมาชิก TMA แพคเก็จ10 ท่านราคา 8,000.-)