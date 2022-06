"อ.เจษฎ์" เห็นด้วย หลังสธ.เตรียมเสนอ ศบค. ยกเลิกตรวจอุณหภูมิ ชี้ ไร้ประโยชน์และไม่ช่วยป้องกันโควิด

วันนี้ (14 มิ.ย.) มีรายงานว่า ได้รายงานผลการศึกษาเครื่องวัดอุณหภูมิ (Thermoscan) พบว่ามีประสิทธิผลในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 ต่ำ มีค่าความไวต่ำตั้งแต่ 0-39% ทำให้ค่าพยากรณ์ผลทั้งบวกและลบต่ำมาก ให้ผลบวกและลบปลอม การใช้ที่สนามบินหรือสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการที่สนับสนุนถึงประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ประธานคณะกรรมการประมวลสถานการณ์โรคโควิด-19 กระทรวงสาธารณสุขพร้อมเตรียมเสนอ ศบค. ยกเลิกตรวจอุณหภูมิ แต่ยังคงเน้นย้ำ มาตรการเรื่องวัคซีนเข็มกระตุ้น การสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่างไรก็ตาม ในวันเดียวกันนี้ เฟซบุ๊ก อ๋อ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง by อาจารย์เจษฎ์ ของ รศ. ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเช่นกัน โดยเจ้าตัวมองว่า ควรยกเลิกการใช้ "เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ" ตั้งนานแล้ว ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า"เคยบอกหลายที ว่า ควรยกเลิกการใช้ "เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ หรือเทอร์โมสแกน" ได้แล้วครับ .. นอกจากมันจะไม่ค่อยช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการควบคุมโรคโควิด-19 แล้วยังสร้างผลเสียอีกด้วยเครื่องเทอร์โมสแกนนี่ เราเอามาใช้ตามประเทศจีน ที่ตั้งแต่ช่วงแรกของการระบาดโรคโควิด นั้นเข้าใจว่า มันเป็นโรคไข้หวัดชนิดหนึ่ง และผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วย จะเป็นไข้ แต่ความจริงแล้ว ผู้ติดเชื้อกว่า 50% จะไม่มีอาการใดๆ ของโรคออกมาเลย หรือที่เราเรียกว่า asymptomatic ... ขณะที่ผู้ที่แสดงอาการป่วยนั้น ก็มีแค่บางส่วนที่เป็นไข้ ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นการนำเครื่องพวกนี้มาใช้ จึงส่งผลเสียได้ เพราะคนเข้าใจผิดเยอะว่าตัวเองไม่ได้ติดโรคโควิด เมื่อเข้าไปในพื้นที่โดยผ่านเครื่องเทอร์โมสแกนไปแล้ว ก็สามารถไปแพร่เชื้อโรคได้อยู่ดี เราเรียกว่าปัญหา false sense of securityยังไม่นับรวมเรื่องความแม่นยำของเครื่อง ที่มีปัญหากันมาตลอด เช่น วัดออกมาแล้วอุณหภูมิต่ำกว่าความเป็นจริง วัดยังไงก็ไม่แสดงความเป็นไข้สักที ดังนั้น จะเห็นว่าในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะทางตะวันตกนั้น ไม่ได้นิยมใช้เครื่องพวกนี้ แต่ไปเน้นเรื่อง "การใส่หน้ากากอนามัย" ซึ่งมีหน้าที่หลักในการลดการแพร่เชื้อออกจากร่างกายของเรา เพื่อลดปัญหาที่ไม่รู้ตัวว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อหรือเปล่า (นั่นคือประเด็นที่ว่า ทำไมองค์การอนามัยโลก WHO ในช่วงแรกถึงบอกว่า คนที่ไม่ป่วยไม่ต้องใส่หน้ากากอนามัย เพราะไม่ทราบกันว่า ถึงไม่มีอาการป่วย แต่ก็อาจจะแพร่เชื้อโควิดได้)ทีนี้ พอทั่วโลกมีชุดตรวจ atk ใช้ในการตรวจหาผู้ติดเชื้อโควิด (ซึ่งไทยเรา มีใช้หลังประเทศอื่นนานทีเดียว) ความนิยมในการใช้เครื่องเทอร์โมสแกน ก็ยิ่งแทบไม่เห็นเลย เพราะไม่ค่อยมีประโยชน์และมีโทษด้วยซ้ำสรุปว่า ก็เลิกๆ ใช้ไปเถอะครับ เสียเวลาเปล่าๆ ในการใช้ของพวกนี้ ... เน้นเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้าสู่พื้นที่แออัด หรือทำการตรวจ atk ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม ก็เพียงพอแล้วครับ"