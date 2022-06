สยามพิวรรธน์ นำไอคอนสยาม-สยามพารากอน เตรียมต้อนรับผู้นำสตรีโลก Global Summit of Women 2022 เสนอมหัศจรรย์วิถีไทยปรากฎสู่สายตาชาวโลก

ในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานหรือระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 นับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการจัดประชุมระดับนานาชาติ และการเป็น “World Destination” ทั้งในด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติ และการท่องเที่ยว หลังจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในการนี้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นสถานที่ให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 โดยแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาและในฐานะศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World-Class Shopping Destination) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานภายใต้แนวคิดการชูอัตลักษณ์ไทยผ่านความมหัศจรรย์แห่งวิถีไทย มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามให้ปรากฎสู่สายตาชาวโลกแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 ในงาน PRE SUMMIT TOUR วันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยได้จัดเตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่งดงามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย 4 ภาค พร้อมชมระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ River Park มีการใช้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียที่ล้ำสมัย นำเสนอวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของไทยและความเป็นจุดหมายปลายทางได้อย่างลงตัวพร้อมกันนี้ คณะผู้นำสตรีจะได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่นำเสนอความมหัศจรรย์แห่งวิถีไทย มรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสี่ภูมิภาคหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานศิลปะ หัตถกรรมงานฝีมือ ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านอันงดงามในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนสัมผัสผลงานอันทรงคุณค่า ณชั้น 4 และชั้น 5 พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและแหล่งรวมผลงานของช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดพร้อมเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดในมุมมองใหม่ลงบนหัตถศิลป์ของไทย พร้อมร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปน้ำปรุงน้ำหอมตำรับไทยโบราณ และกิจกรรมประดิษฐ์พัดบุหงารำไป นอกจากนี้ยังมีสาธิตการปักลายดอกไม้ ใบไม้บนผ้าไหม การวาดเบญจรงค์ การปั้นของจิ๋ว ตลอดจน การทำเครื่องประดับเงินตราไม้ วิธีโมกุเม่ กาเน่ ซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่ใช้ในการตกแต่งดาบซามูไรปลายยุคเมจิ เป็นต้น นับเป็นความมหัศจรรย์แบบไทย ที่ไอคอนสยาม ได้นำเสนอสู่สายตาคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจในช่วงค่ำคืนพิเศษในฐานะศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World-Class Shopping Destination) ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับแด่ผู้นำสตรีจากทั่วโลก ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิดที่แสดงออกถึงความเป็นไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทย อันงดงามให้ปรากฎสู่สายตาชาวโลกบรรยากาศตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าชั้น G ไปจนถึงพื้นที่จัดงานบริเวณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ถูกเนรมิตการตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านประติมากรรมและการตกแต่งด้วยภาพสถานที่ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม จากทั่วทุกภาคของประเทศร่วมขับขานบทเพลงอันไพเราะ เพื่อเป็นการต้อนรับคณะผู้นำสตรีและผู้มีเกียรติ ร่วมด้วยที่จะปรากฎตัวทักทายและนำทุกท่านเข้าสู่งานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำในครั้งนี้ นอกจากนี้ บริเวณด้านหน้าทางเข้างานได้จัดให้มีกิจกรรมการได้แก่ ภาคเหนือ-ร่มบ่อสร้าง, ภาคอีสาน- เครื่องจักสาน, ภาคกลาง-แกะสลัก ร้อยมาลัย, ภาคใต้-หนังตะลุง ตลอดจนมอบความประทับใจให้แก่ผู้นำสตรีด้วยของที่ระลึก อาทิ พัดบ่อสร้าง ปลาตะเพียนสาน พวงมาลัยจิ๋ว และ welcome pack จากสยามพิวรรธน์ อีกด้วยภายในงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำของผู้นำสตรีโลก คณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมเมนูอาหารไทยที่รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศ ตลอดจนนาฏศิลป์ชั้นสูงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงชุด Welcome To Thailandได้แก่ ภาคเหนือ-รำฟ้อนที, ภาคกลาง-ระบำวรเชษฐ์, ภาคใต้-รำโนราห์ และ ภาคอีสาน-เซิ้งโปงลาง และการแสดงการแสดงมวยไทยผสม โดยจะนำเสนอผ่านรูปแบบของบรรยากาศงานวัด ซึ่งมีการละเล่นมวยตับจากเข้ามาร่วมด้วย เพื่อมอบความประทับใจแด่ผู้นำสตรีโลกและผู้มีเกียรติอย่างดีที่สุด