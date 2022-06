เปิดโฉมหน้าผู้เข้าแข่งขัน “eFootball Next Gen League 2022 Presented by Bitkub” พร้อมติดตามความมัน หาแชมเปี้ยน #ตัวจริง !!17 มิถุนายน 65 นี้

เตรียมพบกับทัวร์นาเมนต์แรกอย่างเป็นทางการของเกมฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ ในเวอร์ชันยกเครื่องใหม่ eFootball 2022 ในรายการบนแพลตฟอร์ม PC เวทีค้นหานักกีฬาอีสปอร์ตสายเลือดใหม่ ที่ต้องแบกรับชื่อและศักดิ์ศรีในนาม 16 สโมสรไทยลีก ไปชิงชัยหาแชมเปี้ยน #ตัวจริง ของไทยลีกอีฟุตบอลกลางปีนี้และหลังจากสัปดาห์แห่งการแข่งขันสุดลุ้นระทึกของบรรดาหน้าใหม่กว่า 200 ชีวิต ผ่านพ้นไป เราก็ได้ไลน์อัพ 16 ผู้ชนะ #ตัวจริง ของ 16 สโมสรไทยลีกกันในที่สุด ประกอบไปด้วย•ตัวแทนสโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด – สิรวุฒิ รุ่งรัตน์กสิกุล หรือ YBORDINZILLA•ตัวแทนสโมสร ลีโอ เชียงราย ยูไนเต็ด – ชัยกฤต กาญกาวี หรือ CY3KW•ตัวแทนสโมสร ราชบุรี มิตรผล เอฟซี – ปฐมพงศ์ พุทธคุณ หรือ Kancheda•ตัวแทนสโมสร บีจี ปทุม ยูไนเต็ด – ณัฐนนท์ จรัสโภคา หรือ NJ_James7•ตัวแทนสโมสร ชลบุรี เอฟซี – ยุทธศิลป์ บุญมารักษ์ หรือ JBXND•ตัวแทนสโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ด – วุฒิชัย แสนเมืองชิน หรือ iPeck•ตัวแทนสโมสร สุพรรณบุรี เอฟซี – ปฏิพล ขันทอง หรือ ShiroDV•ตัวแทนสโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซี – นัฐพล คนยืน หรือ nuttkung2530•ตัวแทนสโมสร โปลิส เทโร เอฟซี – ปริพล อินดี หรือ c10NuT•ตัวแทนสโมสร เชียงใหม่ ยูไนเต็ด – สิโรจน์ ไชยศิริ หรือ Ziroj•ตัวแทนสโมสร สมุทรปราการ ซิตี้ – วงศพัทธ์ พุ่มขจร หรือ KhimSun•ตัวแทนสโมสร นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี – ชาตวัต ร่อนพิบูลย์ หรือ rUkaWamOji•ตัวแทนสโมสร ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด – พันธกานต์ มะนารัมย์ หรือ chamark•ตัวแทนสโมสร การท่าเรือ เอฟซี – จรัส วณิชย์มณีบุษย์ หรือ robottdoll•ตัวแทนสโมสร ขอนแก่น ยูไนเต็ด – ณัฐพล เพิ่มวิริยะกุล หรือ Natthaphon_PY•ตัวแทนสโมสร พีที ประจวบ เอฟซี – กฤษณพล หัดกล้า หรือ GUIDEสำหรับผู้ชนะในรอบ QUALIFIER ทั้ง 16 ตัวจริงนี้ จะมาฟาดแข้งกันในรอบจริงของทัวร์นาเมนต์ที่ eFootball Next Gen League 2022 Presented by Bitkub จะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน 65 นี้ พร้อมถ่ายทอดการแข่งขันในช่องทาง Facebook LIVE,YouTubeและ Tiktok ช่องให้ได้ติดตามกันสด ๆ ทุกนัด ให้แฟน ๆ อีฟุตบอลได้สัมผัสกับฝีมือของ #ว่าที่ตำนาน eFootball กันแบบติดขอบจอติดตามข่าวสารและรายละเอียด พร้อมร่วมเป็นสักขีพยานแชมป์ eFootball Next Gen League 2022 Presented by Bitkub คนแรกของประเทศไทย ได้ที่“E-League Thailand ตัวจริงเรื่อง eFootball”