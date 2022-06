นักท่องเที่ยวปลื้ม! ชมพี่วินประเทศไทย เป็นทุกอย่างให้แล้วหลังช่วยเก็บ "Air Pod" ตกท่อมาคืนให้

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. เพจ "หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาวเหน็บ" ได้ออกมาโพสต์บอกเล่าเรื่องราวน่าชื่นชมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย หลังพบว่านักท่องเที่ยวรายหนึ่งทำ Air Pod ตกลงไปในท่อระบายน้ำ ซึ่งเจ้าตัวคิดว่าคงไม่น่าจะได้คืนแล้ว แต่ปรากฏว่าขณะนั้นเหล่าพี่วินจักรยานยนต์ต่างเข้ามาให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวรายนี้ ไม่ว่าจะเป็นเอาไม้เขี่ยจนถึงเอาลวดดึงขึ้นมา ในขณะที่บางคนก็ไปช่วยโบกรถเพื่อให้การจราจรไม่ติดขัด จนในที่สุดนักท่องเที่ยวก็ได้ Air Pod ข้างนั้นคืนกลับมาจนได้ทั้งนี้ เจ้าตัวได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลงใน "TikTok" ส่วนตัว "thatslitbr0" พร้อมระบุข้อความบนคลิปว่า "This is why i love Thailand"