สาวก K-POP เตรียมพบเซอร์ไพรส์ พร้อมกรี๊ดสุดเสียง! ใน “The 28th Dream Concert Thailand” มหกรรมดนตรีรวมทัพไอดอล K-POP ถ่ายทอดสดจากเกาหลี 18 มิถุนายนนี้

เปิดขายบัตรตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป!





ข้อมูลงาน The 28th Dream Concert Thailand



●Website: https://dreamconth.com/

●Facebook page: Dream Concert Thailand

●Twitter: @dreamconth

●Instagram: Dreamcon.TH

กลับมาอีกครั้งกับคอนเสิร์ต K-POP ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ฉลองครบรอบ 28 ปี รวมทัพไอดอลกรุ๊ป นำทีมโดย Red Velvet, NCT Dream, Victon, Oh My Girl และเหล่าไอดอลแนวหน้าระดับโลกพร้อมรุกกี้น้องใหม่ไฟแรงกว่า 25 วง! สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษใน Virtual Concert สุดอลัง ที่ถึงแม้ปี 2022 ประเทศไทยจะจัดในรูปแบบออนไลน์ แต่รับประกันได้เลยว่าจัดเต็มทั้ง แสง สี เสียงและโชว์สุดพิเศษเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนคลับชาวไทยทุกคนอย่างแน่นอน ที่สำคัญ! นี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้แฟนคลับได้รับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตร่วมกันในโรงภาพยนตร์ มีทั้งกิจกรรมสุดพิเศษ และร้านค้าจากแฟนคลับ หากใครต้องการสนับสนุนศิลปินที่รักและพบปะกลุ่มเพื่อนด้อมเดียวกัน งานนี้ห้ามพลาด!จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1995 โดยมีศิลปิน K-POP แนวหน้าเคยขึ้นแสดงแล้วกว่า 559 วง และได้จัดมาอย่างต่อเนื่องจนถูกบันทึกว่าเป็นมหกรรมดนตรีที่มีมายาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกาหลีใต้ มียอดผู้เข้าชมแล้วกว่า 1,600,000 คน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ต้องปรับมาจัดในรูปแบบออนไลน์แล้วกว่า 2 ปี และปีนี้เพื่อเป็นการสานต่อความปังระดับตำนานได้กลับมาจัดแบบที่วันที่ 18 มิถุนายนนี้ เพื่อให้แฟน ๆ ได้หายคิดถึง โดยจะมีศิลปิน ดังนี้อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ ชาวไทยไม่ต้องน้อยใจไป ถึงไม่ได้ชม Onsite แต่ก็ยังมี Online ให้รับชมแบบถูกลิขสิทธิ์ โดยบริษัท ชินเอ เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท มิลเลนเนี่ยม บราเธอร์ส จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างถูกต้องเพียงเจ้าเดียวในไทย ที่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศแบบ Virtual Concert บนแพลตฟอร์มเว็บไซต์โดยเฉพาะ ให้ภาพและเสียงระดับคุณภาพ สัญญาณที่คมชัดส่งตรงจากเกาหลีแบบโดยแฟน ๆ สามารถตีตั๋วเข้าชมได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. (ตามเวลาไทย) เป็นต้นไป และมีตารางเวลางานดังนี้ เวลา 14.00-15.00 น. พบกับ Red Carpet เวลา 15.00-16.00 น. พบกับเวลา 16.00-19.00 น. พบกับและพิเศษไปกว่านั้น ขอแอบกระซิบว่าช่วงพรมแดงเปิดให้เข้าชมฟรี! แต่ถ้าอยากเข้าชมช่วงคอนเสิร์ตแบบเอ็กซ์คลูซีฟสดก่อนใครให้เตรียมกดจองบัตรรอไว้ได้เลย ! (*ขอสงวนสิทธิ์การรับชมช่วง Main Stage เฉพาะผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้น*)เพิ่มสีสันความสนุกสดใสด้วยและการเจอกันครั้งแรกของ 2 ไอดอลสายซึ่งทั้งสองเป็นที่รู้จักกันดีของแฟน ๆ ว่าเป็นไอดอลที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นพิธีกร โดยทั้งสองไอดอลจะมาเพิ่มสีสันสุดปังในงานนี้ รับประกันได้เลยว่าอรรถรสมาเต็มอย่างแน่นอนนอกจากได้สนับสนุนแบบถูกลิขสิทธิ์แล้ว official ไทยยังเอาใจแฟน ๆ โดยการมีซับภาษาไทย ประกอบตลอดการดูคอนเสิร์ต เพื่ออรรถรสที่เพิ่มมากขึ้น ภาพ เสียง สัญญาณคมชัดแบบไม่มีสะดุดความ Special ไม่ได้จบลงแค่นี้สำหรับผู้ที่ซื้อบัตร เตรียมพบเซอร์ไพรส์กับกิจกรรมพร้อมของรางวัลสุด Exclusive ให้แฟนคลับได้ร่วมสนุก จะเป็นกิจกรรมและของรางวัลอะไรต้องรอติดตามสุดท้ายนี้ ผู้ชมทุกท่านจะได้เพลิดเพลินกับคอนเสิร์ตออนไลน์อย่างเต็มที่และสนุกกับโชว์ เตรียมปลดล็อกสกินหูตาทองคำ ดื่มด่ำกับบรรยากาศคอนเสิร์ตและโชว์จากศิลปินจัดเต็ม พร้อมเขย่าเวที #DreamConcert2022TH ให้ลุกเป็นไฟความพิเศษของนอกจากกิจกรรมและของรางวัลสุด Exclusive ยังเปิดขายบัตรยาว ๆ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 จนถึงวันงาน บัตรดูคอนเสิร์ตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ราคาเพียง 299 บาทเท่านั้น พิเศษ! สำหรับผู้ที่สนใจบัตรแข็ง เพิ่มเงินเพียง 100 บาท (รวมค่าส่ง) รับบัตรแข็งไปเป็นที่ระลึกแบบส่งตรงถึงบ้าน และ Special Event Ticket สำหรับใครที่อยากรับชมบรรยากาศคอนเสิร์ตกับกลุ่มเพื่อน ราคาเพียง 1,200 บาท โดยจัดให้ดูถ่ายทอดสดพร้อมกันที่โรงภาพยนตร์ Siam Pavalai และ Siam Paragon (รับบัตรแข็งและของแถมฟรี ) งานนี้มีทั้งกิจกรรมสุดพิเศษและร้านค้าจากแฟนคลับ โดย แฟน ๆ ชาวไทยสามารถจองบัตรได้ที่และเคานเตอร์เซอร์วิสทุกสาขาใกล้บ้าน1.วันที่จัดคอนเสิร์ต: วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.•วันที่จำหน่ายบัตร: 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 19.00 น•ช่องทางจำหน่ายบัตร: เว็บไซต์ https://www.allticket.com/event/DREAMCONCERT และเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาใกล้บ้าน2.ราคาบัตร•บัตรชมคอนเสิร์ตออนไลน์ทางเว็บไซต์ ราคา 299 บาท ได้รับบัตรในรูปแบบ Online Ticket•บัตรชมคอนเสิร์ตออนไลน์ทางเว็บไซต์ ราคา 399 บาท ได้รับบัตรในรูปแบบบัตรแข็ง•บัตร Special Event Ticket ราคา 1,200 บาท ได้รับบัตรในรูปแบบบัตรแข็ง พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดคอนเสิร์ตที่โรงภาพยนตร์ Siam Pavalai ชั้น 6 Siam Paragon ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงาน พบกับร้านค้าจากเหล่าแฟนคลับ และรับของสมนาคุณพิเศษเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นติดตามข่าวสารคอนเสิร์ตออนไลน์ The 28th Dream Concert Thailand ได้ทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แล้วเจอกัน 18 มิถุนายนนี้!