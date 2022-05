7 สาว Protea โก โตเกียว! ขึ้นเวทีวงพี่ปิดฉาก Last Idol ญี่ปุ่น

ต้องบอกว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากยิ่ง สำหรับ 7 สาวยูนิต “Protea” (โพรเทีย) แห่ง “ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์” (Last Idol Thailand) ได้แก่ ต้นน้ำ-บัณฑิฏา สันตยารมณ์ , ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล , มีมี่-พิมพ์มาดา ตั้งสี , รันม่า-แทนทยา ชิชิดะ , ซีโมน-ปุณณาสา ต้นวิชา , เก๋-พรรณิภา วงษาชัย และ ไฮเวย์-ศิรประภา แสงพันตาพานิช ที่ได้บินไปยังญี่ปุ่น เพื่อขึ้นเวทีร่วมกับวงรุ่นพี่ “ลาสต์ ไอดอล" ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายในคอนเสิร์ตอำลา “Last Idol Last Live : Last Dance/Last Smile” ณ โตเกียว การ์เด้น เธียเตอร์ ประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้ภายหลังจากวง “ลาสต์ ไอดอล” ต้นฉบับได้ประกาศยุบวงไปเมื่อต้นเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทางต้นสังกัดจึงได้มีการจัดคอนเสิร์ตอำลาขึ้นรวม 2 รอบ ไปเมื่อ 28-29 พ.ค.ที่ผ่านมา และก็เปิดโอกาสให้ 7 สาวจากยูนิต “Protea” ได้ร่วมโชว์กับรุ่นพี่เช่นกัน โดยรอบแรกได้ขึ้นร้องเพลง “Bandwagon” (แบนด์วากอน) ส่วนรอบที่ 2 นั้นนอกจากจะร้องเพลง “Bandwagon” แล้ว ทั้งยังได้ร่วมร้องเพลง “Last Ai Yoroshiku” (ลาสต์ ไอ โยโรชิคุ) ร่วมกับสมาชิกวงพี่ทั้ง 31 คนด้วย เรียกว่าเป็นโชว์ที่อบอุ่นและทรงพลังมากจนแฟน ๆ ชาวญี่ปุ่นถึงกับปรบมือสนั่นฮอลล์ ถือว่าเป็นการเดินทางที่เติมเต็มฝันและสร้างความทรงจำดี ๆ ให้กับสาว ๆ โพรเทียเลยทีเดียวขณะที่ตัวแทนสมาชิกยูนิตโพรเทีย กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกและครั้งสุดท้ายกับวงรุ่นพี่จากญี่ปุ่นว่า ตอนที่พวกเราทราบว่าจะมีโอกาสได้ไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตครั้งนี้ตื่นเต้นและดีใจมาก เราเคยดูคอนเสิร์ตของทางญี่ปุ่นผ่านจอโทรทัศน์ ไม่คิดว่าจะได้ขึ้นเวทีต้นกำเนิด “ลาสต์ ไอดอล” ที่ญี่ปุ่น เป็นฝันที่ไม่กล้าฝันจริง ๆ พวกเราเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานกับทางญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ ถึงจะเป็นช่วงเวลาที่น้อยนิดแต่ช่วยส่งต่อพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราเป็นอย่างมาก ทีมงานที่นั่นรวมถึงรุ่นพี่ทั้ง 31 คนของพวกเราทำงานเป็นมืออาชีพมาก ถึงจะเป็นการเจอกันเพื่อจากลา ก็คุ้มค่ามาก สำหรับการเตรียมตัวในการขึ้นเวทีครั้งนี้ นอกจากจะซ้อมกันอย่างเต็มที่แล้ว เราก็เตรียมฝึกทักทายแฟน ๆ เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย ตื่นเต้นและลุ้นมากเลย เราจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานครั้งนี้ไปถ่ายทอดให้กับสมาชิก “ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์” คนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาการทำงานของพวกเราต่อไป"ขอบคุณแฟนเพลงชาวไทยที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอด อยากให้ทุกคนอดใจรอให้พวกเราฝึกฝนตัวเองให้แกร่งขึ้น เพื่อจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของพวกเราเช่นกันค่ะ”ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสาว ๆ ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์ ได้ทางเฟสบุ๊ค “Last Idol Thailand”