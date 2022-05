"ชัชชาติ'" ตอบ "รุ้ง" ยกเลิก ม.112 ไม่ง่าย ต้องมียุทธศาสตร์ในการเดิน เชื่อ "เวลาอยู่ข้างพวกเรา"

วันที่ 29 พ.ค. 2565 เมื่อเวลา 15.30 น. ที่สวนครูองุ่น ซอยทองหล่อ 3 มีการจัดกิจกรรม ตลาด (นัด) ราษฎร​ โดยมีการออกร้านสินค้าของนักกิจกรรมกลุ่มต่าง ๆ มีการแสดงดนตรีสดจากศิลปิน รวมทั้งมีการจัดเสวนา "TALK TALK เรื่องเล่า หลังกรงขัง" โดย ซี จันทนา วรากรสกุลกิจ หรือซี และนายบุรินทร์ อินติน สองอดีตนักโทษการเมืองต่อมาเวลาประมาณ 17.20 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. ได้ปรากฎตัวในงาน และพิธีกรได้ประกาศเชิญนายชัชชาติ ให้กล่าวพูดคุยกับผู้ร่วมงาน โดย นายชัชชาติ กล่าวว่า บ้านตนอยู่แถวนี้ เดินผ่านไปมาตลอด และเห็นว่าพื้นที่สวนครูองุ่นเป็นพื้นที่ทรงคุณค่า และตามนโยบายของตนก็ให้ความสำคัญกับการจัดพื้นที่สาธารณะ โดยจะมีการกระจายไปในหลายจุด โดยสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการชุมนุมเพื่อแสดงออกได้นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ส่วนตัวเห็นว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงชัยชนะของตน แต่หมายถึงชัยชนะของพวกเรามากกว่า ตนว่าเรามีพลังขึ้น และเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างพวกเรา เชื่อว่าสถานการณ์จากนี้จะค่อย ๆ ดีขึ้น เราจะเริ่มที่กรุงเทพฯ ก่อน เช่น การแสดงความเห็นและการยอมรับความคิดเห็นต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากความหลากหลายทางเพศ คนมีหลายเฉดสี ความคิดเห็นทางการเมืองก็เช่นกันจากนั้น น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง แกนนำแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้ถามความเห็น นายชัชชาติ ถึงประเด็นการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112นายชัชชาติ กล่าวตอบว่า อย่าเอามาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยก จริง ๆ แล้วมันมีมานานแล้ว ตนมองในแง่ผู้บริหาร การบริหารมันต้องมีความละมุนละม่อมในระดับนึง มันมีวิธีการในการค่อย ๆ ปรับ ถ้าเราบอกว่าจะยกเลิก มาตรา 112 ตนว่ามันจะไปอีกขั้วนึง ฉะนั้นเริ่มจากการไม่เอา มาตรา 112 มาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เอาตรงนี้ก่อน แล้วเดี๋ยวมันจะค่อย ๆ พัฒนาไป เราเป็นผู้บริหารมันต้องมีวิธีในการสื่อสาร"ผมก็อดทนมา 8 ปี ตั้งแต่ปฏิวัติมา แต่เราต้องมียุทธศาสตร์ในการเดิน เขาบอกว่า อันนี้อาจไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ ภาษาอังกฤษว่า The revenge is best when served cold. การแก้แค้นจะดีที่สุดเมื่อตอนที่มันเย็นแล้ว อย่าไปเอาความโกรธความแค้นมาทำ การกำหนด strategy ในการเดิน ผมเชื่อว่ามียุทธศาสตร์ในการเดิน แล้วเวลาก็อยู่ข้างพวกเราแล้ว ผมว่าเรื่อง 112 นาทีนี้คุณบอกให้ยกเลิก ในความเป็นจริงไม่ง่าย แต่ขออย่าเอามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง เริ่มประเด็นนี้ก่อนดีมั้ย แล้วเดี๋ยวมันก็เป็นสเต็ปต่อไป” นายชัชชาติ กล่าว