เชียงใหม่ต้องการขนส่งมวลชน กลุ่มขนสุขสาธารณะติดสติกเกอร์ ตามหารถเมล์ที่หายไป

วันนี้ (28 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "ขนสุขสาธารณะ" ได้ติดสติกเกอร์ตามป้ายหยุดรถประจำทางในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อาทิ "เชียงใหม่ต้องการขนส่ง!" "รถหาย! รถเมล์ของเราหายไป ชื่อเชียงใหม่ซิตี้บัส รถเมล์ขนาดใหญ่สีฟ้า เชียงใหม่ต้องการขนส่งมวลชน!" "A CRY FOR HELP MISSING BUS, HELP US FIND RTC BLUE BUS, WE NEED OUR MASS TRANSIT!" "รถหาย! รถไฟฟ้าของเราหายไป! โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ผ่านมา 7 ปีแล้ว เมื่อไรคนเชียงใหม่จะได้ใช้รถไฟฟ้า เชียงใหม่ต้องการขนส่งมวลชน!" "คนกรุงเทพฯ มีสองแถว มีรถไฟฟ้า มีรถไฟฟ้าใต้ดิน มีเรือ มีรถเมล์ จาวเจียงใหม่มีอะหยังพ่อง?" (พ่อง ภาษาเหนือแปลว่า บ้าง) "คนเชียงใหม่อยากได้ขนส่งมวลชน! รถหาย! รถเมล์ของเราหายไป หากพบเจอรถเมล์ของคนเชียงใหม่ ติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊ก ขนสุขสาธารณะ" เป็นต้นด้านชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็นดังนี้รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางต่างหยุดให้บริการ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และนักท่องเที่ยวหายไป อาทิ รถเมล์เชียงใหม่ RTC Chiang Mai City Bus ของบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด งดให้บริการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 ภายหลังพบว่ามีการประกาศขายรถโดยสารในราคาคันละ 2.5 ล้านบาท ส่วนรถเมล์ขาว ของเทศบาลนครเชียงใหม่ หยุดให้บริการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการเดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะในตัวเมืองเชียงใหม่ จะใช้วิธีโบกรถแดง หรือรถสองแถวสีแดง ไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆ สนนราคาเริ่มต้นที่ 30-50 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง นอกนั้นจะใช้วิธีการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชัน เช่น แกร็บ อินไดร์ฟเวอร์ เป็นต้น ส่วนต่างอำเภอจะมีรถสองแถวประจำทางให้บริการที่สถานีขนส่งช้างเผือก และย่านตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ส่วนการเดินทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่มายังโรงแรมต่างๆ จะมีรถแท็กซี่สนามบิน ราคา 160 บาทต่อเที่ยว