สยามพารากอน-ไอคอนสยาม มอบประสบการณ์เหนือระดับให้แฟนบอลแมตช์แดงเดือด รับบัตรชมการแข่งขันฟรี! และลุ้นผ่าน ONESIAM SuperApp ได้ทุกวัน ถึง 12 มิ.ย.ศกนี้

สยามพารากอน และไอคอนสยาม มอบประสบการณ์เหนือระดับครั้งยิ่งใหญ่แก่แฟนบอลในแมทช์ฟุตบอลประวัติศาสตร์นัดหยุดโลกที่ทุกคนรอคอย ระหว่างสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะสโมสร ลิเวอร์พูล “THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ร่วมชมเกมการแข่งขันระดับโลกติดขอบสนาม ในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพฯ ผ่านแคมเปญ “Top Spender for THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” เพียงช้อปครบตามเงื่อนไขรับบัตรชมการแข่งขันฟุตบอลนัดหยุดโลกแบบติดขอบสนาม สิทธิ์ละ 2 ใบฟรี หรือร่วมลุ้นผ่าน ONESIAM SuperApp รับบัตรฟรีทุกวัน!!นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของ ไอคอนสยาม และสยามพรีเมี่ยมเอาท์เล็ต กรุงเทพฯ กล่าวว่า “เพื่อตอกย้ำภาพผู้นำความคิดสร้างสรรค์ หรือ The Visionary ICON และสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างเหนือระดับ สยามพิวรรธน์ มีความมุ่งมั่นที่จะรังสรรค์กิจกรรมการตลาดที่น่าตื่นตาตื่นใจ เป็นประสบการณ์ครั้งแรกในประเทศไทยหรือเป็นปรากฎการณ์ระดับโลกที่จะมอบให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในครั้งนี้ สยามพารากอน และไอคอนสยาม เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันครั้งนี้อย่างเป็นทางการ จึงขอมอบประสบการณ์ครั้งสำคัญในชีวิตให้กับลูกค้าแฟนบอลผ่านแคมเปญ “Top Spender for THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” โดยได้เตรียมสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับทั้งลูกค้า Top Spenders ที่มียอดซื้อสูงสุดจำนวน 39 ท่าน และขยายโอกาสให้ลูกค้าทั่วไปได้ร่วมลุ้นบัตรเข้าชมการแข่งขันผ่านแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงใช้ 1 VIZ Coin ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับบัตรชมการแข่งขันรายการระดับตำนาน พร้อมรับของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย”สำหรับลูกค้า Top Spenders ที่สะสมยอดซื้อสูงสุด ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 จากสยามพารากอน และ ไอคอนสยาม (ขั้นต่ำ 3 ล้านบาท) รับบัตร Exclusive Seat ชมฟุตบอลแมทช์แดงเดือดแบบติดขอบสนาม จำนวนท่านละ 2 ใบ รวมมูลค่า 50,000 บาทต่อ 1 สิทธิ์ โดยสยามพารากอนเป็นที่นั่งในโซนทีมลิเวอร์พูล จำนวน 17 สิทธิ์ และไอคอนสยามเป็นที่นั่งโซนทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด จำนวน 22 สิทธิ์นอกจากนี้ ลูกค้าทั่วไปสามารถลุ้นรับบัตรผ่านแคมเปญ THE RED SEAT บนแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มิถุนายน 2565 เพียงแลก 1 VIZ Coin = รับไปเลย 1 สิทธิ์ ในการลุ้นบัตรชมฟุตบอล พร้อมของรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 580,000 บาท ยิ่งมี VIZ Coin มาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก! สามารถร่วมสนุกได้สูงสุด 30 สิทธิ์ ต่อวันร่วมเป็นส่วนหนึ่งในปรากฏการณ์ครั้งสำคัญและลุ้นรับบัตรชมการแข่งขันนัดประวัติศาสตร์ ระหว่างสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ปะทะสโมสร ลิเวอร์พูล ในแคมเปญ “Top Spender for THE MATCH Bangkok Century Cup 2022” ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ทุกคนรอคอย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.siamparagon.co.th และ www.iconsiam.com พร้อมดาวน์โหลด ONESIAM SuperApp เพื่อลุ้นรับบัตรได้แล้ววันนี้!!(Advertorial)