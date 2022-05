ถอดรหัสแนวคิด ‘นพ.อภิรุจทองวัฒน์’ ปั้น ‘THE KLINIQUE’ สู่ Health and Wellness Center

กว่า 15ปี ‘THE KLINIQUE(เดอะคลีนิกค์)’ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังและศัลยกรรมครบวงจรที่พร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและยาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. FDA) ไม่ว่าจะเป็น บริการทรีตเมนต์และเลเซอร์ดูแลรูปร่างศัลยกรรมตกแต่ง พร้อมเดินหน้าสร้างชื่อเสียงในด้านความสวยความงามครองอันดับหนึ่งจนก้าวสู่ผู้นำHealth and Wellness Centerระดับเอเชียแปซิฟิค พร้อมเร่งแผนขยายสาขาไปยังกลุ่มประเทศ CLMVรองรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตนพ.อภิรุจ ทองวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์)เปิดเผยว่าด้วยความตั้งใจที่อยากเห็นTHE KLINIQUEเติบโตไปพร้อม ๆ กับการได้ดูแลสุขภาพคนไทยในแบบองค์รวม ที่นอกจากการให้ความสำคัญต่อผิวพรรณรูปร่างและความสวยความงามแล้ว ยังให้ความสำคัญต่อสุขภาพที่สมดุลจากภายในด้วย เพื่อต่อยอดแนวคิดการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์(Aged Society)ในยุคที่เปลี่ยนผ่านคนส่วนใหญ่ต่างต้องปรับตัวกลับมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกาย สุขภาพใจ และรูปร่างกันมากขึ้นที่ไม่เพียงตนเองแต่ยังมองถึงคนในครอบครัว เพื่อสะท้อนสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ผ่านผิวพรรณที่ดีและร่างกายที่แข็งแรงTHE KLINIQUEได้พัฒนาสู่การเป็นผู้นำด้านศูนย์กลางHealth and Wellness Center อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมรองรับความต้องการในแบบองค์รวมมากขึ้น และเดินหน้าด้วยกลยุทธ์ Customer Centric เพราะลูกค้าคือหัวใจหลักของการบริหารธุรกิจ โดยรวบรวมข้อมูลทั้งด้านปัญหาและความต้องการของลูกค้า ผ่านการศึกษา ฝึกอบรมทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อยกระดับศักยภาพการให้บริการอย่างสูงสุด ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมคัดเลือกเครื่องมือเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเข้มข้นจนมาเป็นการบริการที่ตอบโจทย์อย่างตรงจุด รวมถึงCustomer Experience ที่เน้นการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าจึงได้รับการยอมรับในแวดวงความสวยความงามด้วยเทคนิคเฉพาะจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ รวมไปถึงการยกระดับสินค้าและบริการ นวัตกรรมขั้นสูงที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างครบวงรซึ่งปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมมากถึง 40 สาขาทั่วประเทศ ให้บริการที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย พร้อมตั้งเป้าขยายสาขาเพิ่มเติม 10สาขาต่อปีเพื่อขยายสู่ 70สาขาทั่วประเทศ ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า รวมไปถึงแผนการขยายสาขาไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ครอบคลุมทุกประเทศ ในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับความต้องการของตลาดความสวยความงาม ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างน่าสนใจโดยล่าสุดTHE KLINIQUEได้เปิด Flagship Store แห่งแรกสาขาใหม่ใจกลางกรุงเทพ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ชั้น 4 ให้บริการดูแลความงาม THE KLINIQUEPremium Aesthetic & Wellness Centreแบบครบวงจร พร้อมด้วยเครื่องมือนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานระดับโลกอย่างครบครันนอกจากนี้ยังได้เปิดให้บริการ THE KLINIQUE Surgery Centerศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง มีห้องผ่าตัดขนาดใหญ่มาตรฐานโรงพยาบาลถึง 5 ห้องบนพื้นที่กว่า 1,000 ตร.ม.โดยเริ่มต้นที่ ‘สยามสแควร์’เป็นสาขาแรก ยิ่งไปกว่านั้นในอนาคตยังมีแผนขยายสาขาศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งไปยังจังหวัดหัวเมืองสำคัญ ๆ ทั่วประเทศเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยืนหนึ่งด้านยกกระชับ15ปีซ้อน! คว้าเพิ่มอีก2รางวัลใหญ่จากนวัตกรรมยกกระชับระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาจากความทุ่มเท จนเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจตลอด 15 ปี ล่าสุดได้รับรางวัล ‘Number One Legendary for Ultherapy2021’ รางวัลอันดับ 1 คลินิกที่มี Ultheraครบวงจรสูงที่สุดของประเทศและภูมิภาคเอเชีย ประจำปี 2021และรางวัล ‘The Infinite Award for Merz Aesthetic Filler 2021’รางวัลคลินิกที่มียอดผู้เข้ารับบริการโปรแกรมฟิลเลอร์สูงที่สุดประจำปี2021จากบริษัท Merz Aesthetics ประเทศสหรัฐอเมริกาในงาน MERZ GALA The 7thFEAINOMENONสำหรับนวัตกรรม‘Ultherapy’รุ่นใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล US FDA มีความปลอดภัยสูง แสดงผลถึงชั้นผิวอย่างละเอียด สามารถวิเคราะห์รูปหน้าเฉพาะบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการผสานเทคนิคการรักษาของทีมแพทย์ที่มีความจำเพาะต่อปัญหาในแต่ละบริเวณของใบหน้า จึงสามารถยกกระชับรูปหน้าและลดเลือนริ้วรอยได้อย่างแม่นยำ ด้วยเทคนิคขั้นสูงโดยไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมากจากกลุ่มลูกค้า รวมถึงนักแสดงและเซเลบริตี้มากมายอาทิ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ แบรนด์แอมบาสเดอร์, โดม ปกรณ์ ลัม, พิม ซอนย่า, ซินดี้ สิรินยา, กบ ทรงสิทธิ์, เจี๊ยบ โสภิตนภา, กรีน อัษฎาพร, อัคอัครัฐ, อาร์ม กรกันต์, ฮาย อาภาพร, นิวเคลียร์ หรรษา, หญิงแย้ นนทพร, มัดหมี่ พิมพ์ดาว, ตุ๊ก ดวงตา, สุรนารี ราชสีมา, ใหม่ นัฏฐา ลอยด์, เส้นด้าย พิมพ์ลดา, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้และใบเฟิร์น อัญชสาฯลฯกวาดอีก 9 รางวัลรวด ตอกย้ำความสำเร็จ-รางวัลอันดับ 1ผู้ให้บริการยกกระชับและปรับรูปหน้าโดยไม่ต้องผ่าตัด ด้วยโปรแกรมUltheraครบวงจรมากที่สุดในไทย ปี 2014 -2022-รางวัลอันดับ1ยกกระชับเพิ่มมิติให้ใบหน้าด้วยThermageFLXPROให้บริการเครื่องแท้มากที่สุดในเอเชีย ปี 2015-2022-รางวัลคลินิกเสริมความงามครบวงจรอันดับ1 ในเอเชียแปซิฟิก ที่ใช้เครื่องมือและเวชภัณฑ์ต้นแบบของแท้จากสหรัฐอเมริกา ปี 2014 - 2022-รางวัลอันดับ1คลินิกผู้ให้บริการลดน้ำหนักเทคนิคใหม่ด้วยโปรแกรมCoolsculptingNEOเครื่องแท้มากที่สุดในเอเชีย ปี 2019 - 2022-รางวัลSUPER HIFU III ที่มียอดผู้เข้ารับบริการสูงที่สุด และได้รับการไว้วางใจมากที่สุด ปี 2020 - 2021-รางวัลอันดับ1คลินิกผู้ให้บริการการสร้างกล้ามเนื้อเทคนิคใหม่ด้วยโปรแกรมEmsculptNEOเครื่องแท้ US FDA แท้มากที่สุดในเอเชีย ปี 2020 - 2021-รางวัลอันดับ 1 Women’s Wellness คลินิกผู้ให้บริการ Mini Repairเครื่องแท้ครบวงจรมากที่สุดในประเทศไทย ปี 2019 - 2021-รางวัลอันดับ1ผู้ให้บริการเลเซอร์ฟื้นฟูและแก้ปัญหาผิวสูงที่สุดในประเทศปี2015 -2021-รางวัลอันดับ1เทคนิคการลดริ้วรอยและเพิ่มมิติให้รูปหน้าปี2015-2021และนี่คือเสียงของความสำเร็จที่ไม่ได้มาอย่างง่ายดาย ต้องผ่านการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนให้เกิดความชำนาญการ การวางกลยุทธ์อย่างรอบด้าน และการใส่ใจในนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างสูงสุด - นพ.อภิรุจทองวัฒน์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์www.THEKLINIQUE.comFacebook PageTHEKLINIQUEMEDICALCLINICและ Line Official : @THEKLINIQUEหรือ โทร. 080-000-9800, 088-887-8900