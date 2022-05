ไวรัลภาพ! ชาวต่างชาติสวมชุดไทย พร้อมท่าทางสุดน่ารัก ให้เกียรติสถานที่วัดไทย

วันนี้ (15 พ.ค.) เฟซบุ๊ก “Jatuporn Singtomast” ช่างภาพ ได้โพสต์ภาพชาวต่างชาติที่แต่งชุดไทย โดยภาพและเนื้อหาระบุว่า “Wearing Thai, feeling Thai.I don’t know how to describe this group. They’re awesome, i love every shot i took for them.Special thanks to “ Sense Of Thai บริการเช่าชุดไทย ชุดเพื่อนเจ้าสาวพรีเมี่ยม” the best Thai traditional costumes.โดยแปลความได้ว่า แต่งชุดไทย รู้สึกแบบไทย ไม่รู้จะอธิบายยังไง พวกเขายอดเยี่ยมมาก ชอบทุกช็อตที่ถ่ายให้พวกเขา พร้อมขอบคุณร้านชุดไทยแห่งหนึ่งที่จัดหาชุดไทยที่ดีที่สุดมาให้”ทั้งนี้ ภาพชุดนี้มียอดแชร์ถึง 15,000 ครั้ง และกดไลก์ภาพถึง 30,000 ครั้งด้วยกัน โดยชาวเน็นต่างมองว่าภาพมีความสวยงาม แปลกตา และดูมีความน่ารักมาก