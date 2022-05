MGRTOP7 : หมอปลาสังคมลงโทษอย่างหนัก | สามเหล่าทัพบอยคอตลาซาด้า | อวสานนาดาว บางกอก

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว ...

สั่นสะเทือนวงการพระพุทธศาสนาและสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือหมอปลา พาทีมสื่อมวลชนบุกสำนักสงฆ์ดงสว่างธรรม อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร หลังมีคนร้องเรียนอ้างว่าถูกหลวงปู่แสง จนฺทโชโต (ญาณวโร)​ อายุ 98 ปี จับหน้าอก จับอวัยวะเพศ อ้างว่าเพื่อรักษามะเร็ง พร้อมกับคลิปหลักฐาน ระหว่างนั้นมีกลุ่มนักข่าวและภรรยาหมอปลาแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขณะที่ลูกศิษย์ชี้แจงว่า หลวงปู่แสงป่วยเป็นอัลไซเมอร์มาตั้งแต่ปี 2540 ไม่มีความกำหนัดลวนลามสีกา สอดรับกับแพทย์ที่รักษาระบุว่า หลวงปู่แสงมีภาวะหลงลืม ไม่รู้ตัวในสิ่งที่ทำด้วยซ้ำ สังคมตั้งคำถามว่าคลิปดังกล่าวเป็นการจัดฉากหรือไม่แม้หมอปลาจะอ้างว่าไม่ได้จัดฉาก ไม่ได้ด่าหรือใส่ร้าย แต่โวยวายลูกศิษย์ข้างๆ แต่สังคมยังคงไม่พอใจ และเรียกร้องให้หมอปลาและคณะขอขมาหลวงปู่แสง แต่ที่สะเทือนวงการสื่อก็คือ ผู้หญิงในคลิปคล้ายกับนักข่าวช่องเวิร์คพอยท์ ภายหลังหมอปลาชี้แจงว่าให้นักข่าวไปพร้อมกับทนายจริง แต่อ้างว่าไม่ได้จัดฉาก แค่หาหลักฐานพิสูจน์ข้อร้องเรียน ภายหลังช่องเวิร์คพอยท์ตัดสินใจให้นักข่าวพ้นสภาพ เพราะมีกิริยาไม่เหมาะสมไม่เคารพต่อแหล่งข่าว แสดงความไม่เป็นกลางในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน ตัดสินใจร่วมกับสื่อสำนักอื่นและแหล่งข่าวในการสร้างหลักฐาน โดยไม่ขออนุญาตผู้บังคับบัญชาหรือรายงานต้นสังกัดกรณีโฆษณาโปรโมชัน Lazada 5.5 ที่แสดงโดย นายอนิวัต ประทุมถิ่น หรือ นารา เครปกะเทย แต่งกายล้อเลียนบุคคลสำคัญที่คนไทยเคารพ และล้อเลียนบุคคลทุพพลภาพหรือผู้พิการ กระทบกระเทือนจิตใจต่อสังคม และลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ ทำให้ลูกค้าพากันลบบัญชีและลบแอปพลิเคชัน Lazada ออกจากมือถือ ตามมาด้วยร้านดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, ร้านดอยคำ, โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา, โครงการวันสุข กรมราชทัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ภัทรพัฒน์ สินค้ามูลนิธิชัยพัฒนา หยุดจำหน่ายผ่านลาซาด้า และมีร้านค้าเอกชนอีก 2-3 ร้านค้าหยุดจำหน่ายผ่านลาซาด้าเช่นกันปรากฎว่า ผู้นำเหล่าทัพเคลื่อนไหวให้พิจารณาการสั่งสินค้าจากลาซาด้า ทั้งกองทัพบกห้ามทุกหน่วยทหารในสังกัด หรือกิจการใดๆ สั่งสินค้าจากลาซาด้า และไม่อนุญาตให้รถขนส่งสินค้าลาซาด้าเข้าพื้นที่ ตามมาด้วยกองทัพอากาศขอความร่วมมือกำลังพลและครอบครัวให้พิจารณาไตร่ตรองการสั่งซื้อสินค้าผ่านลาซาด้า ส่วนกองทัพเรือแนะสังคมไม่ควรยอมรับหรือปล่อยผ่าน ไม่อดทนอดกลั้นกับการกระทำรูปแบบนี้ ด้านนายศรีสุวรรณ จรรยา แจ้งความตำรวจ ปอท. เอาผิดนายอนิวัต ลาซาด้า และเอเจนซี่ ข้อหามาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตำรวจเตรียมรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีเบื้องต้นอย่างน้อย 3 รายส่วนสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ระบุว่า รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าว คิดเหมือนกันว่าคลิปโฆษณาที่เกี่ยวข้องมีเนื้อหาที่ยอมรับไม่ได้เรื่องฮือฮาในวงการบันเทิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 พ.ค. ย้ง-ทรงยศ สุขมากอนันต์ ผู้บริหาร บริษัท นาดาว บางกอก จำกัด ได้ประกาศยุติบทบาทการเป็นบริษัทพัฒนาและดูแลศิลปิน รวมถึงการเป็นผู้ผลิตซีรีส์ ละคร หรือผลงานเพลงต่าง ๆ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิ.ย. นี้ หลังดำเนินการมาแล้ว 12 ปี โดยให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มีอิสระเพื่อเติบโต และเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของตัวเอง โดยซีรีส์จะถูกส่งต่อไปยังโปรดิวเซอร์ หรือผู้กำกับให้ไปทำต่อเอง ส่วนงานเพลงจะดำเนินต่อไปในนามของศิลปินนั้นๆ ส่วนนักแสดงแต่ละคนจะถูกพาไปแนะนำในสายงานที่สนใจ ซึ่งที่ผ่านมามีการปรึกษาเรื่องนี้มาสักระยะแล้วก่อนหน้านี้เมื่อเดือน เม.ย. มีข่าวลือว่าค่ายยักษ์ที่ผลิตศิลปินวัยรุ่นกำลังจะปิดตัว หลายคนพุ่งเป้าไปที่นาดาว แต่ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม อดีตเด็กในสังกัดระบุว่า ได้ยินมาเหมือนกันแต่ตอบเรื่องนี้ไม่ได้ รอให้บริษัทประกาศเองดีกว่า อย่างไรก็ตาม นักแสดงและศิลปินในสังกัด รวมทั้งศิษย์เก่า อาทิ พีช-พชร จิราธิวัฒน์, เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร ต่างออกมาเปิดเผยความในใจ ทั้งใจหายและขอบคุณที่เปิดโอกาส สำหรับค่ายนาดาว มีชื่อเสียงจากซีรีส์ อาทิ Hormones วัยว้าวุ่น, I Hate You, I Love You, Project S The Series, เลือดข้นคนจาง และ My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินลัทธิประหลาดที่สังคมต่างพากันช็อกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายจีรพันธ์ เพชรขาว หรือหมอปลา นำทีมเข้าตรวจสอบสำนักปฏิบัติธรรมในหมู่บ้านกุดแคน หมู่ 2 ต.ดงกลาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ หลังมีชาวบ้านร้องเรียน พบ นายทวี หนันรา หรือโจเซฟ ที่เรียกกันว่าพระบิดา วัย 74 ปี อ้างเป็นเจ้าลัทธิพระบิดาทุกศาสนา ปรากฎว่ารักษาโรคโดยการให้ดื่มปัสสาวะ กินอุจจาระ กินเสมหะ ขี้ไคล รวมถึงยาที่ดองไว้นับร้อยโอ่ง และพบร่างผู้เสียชีวิตถึง 11 ราย บรรจุอยู่ในโลงศพอ้างรอการขึ้นสวรรค์ จึงดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าหรือที่สาธารณะ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, เคลื่อนย้ายศพจัดการศพ และมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคต่อมาศาลจังหวัดภูเขียวให้ประกันตัว ก่อนพบพระบิดาอยู่ในไร่แห่งหนึ่งใน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ด้านสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและตำรวจ สภ.คอนสาร เข้าตรวจค้นสำนักอีกครั้ง พบโอ่งน้ำหมักซากเน่า กระติกน้ำที่อ้างว่าเป็นน้ำมนต์ และน้ำปลาร้าส่งขายอีกหลายใบ โดยพบว่ามีการส่งขายน้ำปลาร้ายี่ห้อ "แซ่บหลาย" ตลับฝาสีแดงไปหลายร้านค้าในอำเภอคอนสาร ทำเอาสั่นสะเทือนวงการเพราะผู้บริโภคหยุดซื้อปลาร้าบองไปโดยปริยาย ตำรวจได้อายัดเป็นวัตถุพยานและให้ทุกอำเภอเร่งสำรวจทุกตลาดเพื่อไม่ให้สินค้าหลงเหลืออีกต่อไป ย้ำว่าการกินของเสียของร่างกาย อาจทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดถึงขั้นเสียชีวิตได้ดรามาวงการบันเทิงเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายวินัย สังขวรรณะ อายุ 65 ปี อดีต ผอ.โรงเรียนบ้านผาปูน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า ถูกนางวิชุดา หรือสินีภัชช์ หรือสินีภัชร์ พุทธชาติ อดีตครู และแม่ของแมงมุม-กิติพัฒน์ รัตนเศรณี นักแสดง เบี้ยวหนี้กองทุนพัฒนาชีวิตครูอำเภออมก๋อย 2 แสนบาท และหนี้ธนาคาร 1.4 ล้านบาท ที่กู้มาซื้อที่ดิน ต.สลกบาตร อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ทำให้ครูผู้ค้ำประกัน 8 คน ทั้งเสียชีวิต เส้นเลือดฝอยในสมองแตกกลายเป็นคนพิการ ส่วนนายวินัยถูกหักเงินเดือนใช้หนี้แทนครูวิชชุดาเหลือ 2,000 บาท เรียกร้องให้แมงมุมที่เคยรับปากว่าจะใช้หนี้แทนแม่ให้รับผิดชอบด้วยด้านชาวเน็ตส่องแฮชแท็กแมงมุม พบว่าโพสต์รูปรถหรูป้ายแดง พร้อมแคปชันครบรอบ 3 ปีกับแฟนสาว ติดแฮชแท็ก #จะเปย์จนกว่าจะล้มละลาย ปรากฎว่าหลังเป็นข่าว วันที่ 9 พ.ค. แมงมุมเปิดเผยว่าได้ใช้หนี้แทนแม่ 6 แสนบาทไปแล้ว พร้อมขอโทษที่ปล่อยให้บานปลายทำให้เสื่อมเสีย คดีนี้เกิดขึ้นกับแม่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว เพิ่งทราบเมื่อ 3 ปีก่อน เคยเคลียร์ว่าจะชดใช้และผ่อนจ่ายให้ แต่ประสบปัญหาโควิด ธุรกิจทั้งหมดพัง ถ่ายละครไม่ได้ ยิมที่รับเป็นเทนเนอร์ก็ปิด เพิ่งมาตั้งตัวได้ประมาณเกือบ 1 ปี ที่ผ่านมาแยกกันอยู่กับแม่ตั้งแต่อนุบาล 2 มียายกับตาและน้าเลี้ยงมา เมื่อโตมารับรู้ความลำบากของแม่ก็รับจบให้หมดเจ้าแม่รถร่วม บขส. อาจจะกลายเป็นตำนาน เมื่อนางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมรถโดยสาร บขส. เจ้าของอู่รถเชิดชัย และกิจการเดินรถเชิดชัยทัวร์ ประกาศขายธุรกิจเดินรถโดยสาร ที่ประกอบธุรกิจมานานกว่า 65 ปี โดยให้เหตุผลว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และราคาน้ำมันดีเซลสูงขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งพฤติกรรมประชาชนเริ่มเปลี่ยนไป หลายคนไม่นิยมขึ้นรถโดยสาร บขส. หันไปซื้อรถเก๋งและรถกระบะขับกันเอง อีกส่วนหนึ่งหันไปใช้บริการสายการบินโลว์คอสต์แทน ทำให้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ยเดือนละประมาณ 4 ล้านบาทนอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะอายุ 85 ปีแล้ว และลูกทั้ง 3 คนต่างไปทำธุรกิจหรืออาชีพอื่น ไม่มีใครต้องการสานต่อธุรกิจเดินรถโดยสาร เพราะมีแต่ปัญหาและกำไรน้อย ส่วนกิจการเดินรถสายสั้น เช่น สาย 21 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ในนาม เชิดชัย โคราช วีไอพี นั้นไม่ขาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเคาะรายการราคารถบัสและเส้นทางเดินรถ ซึ่งอยากจะขายทั้งตัวรถบัสและเส้นทางสัมปทานเดินรถ ไม่ต้องการแยกขาย ขณะเดียวกัน เจ๊เกียวยังเรียกร้องให้รัฐบาลปรับค่าโดยสารอีก 1 สตางค์ต่อกิโลเมตร หลังราคาน้ำมันดีเซลขึ้นเป็น 32 บาทต่อลิตร รวมถึงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารอยู่ต่อได้ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พ.ค. นางสุจินดายื่นหนังสือถึงนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ขอปรับค่าโดยสาร โดยราคาน้ำมันขึ้น 1 บาทต่อลิตร จะขอปรับขึ้น 1 สตางค์ต่อกิโลเมตร พร้อมขอให้ลดค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อบรรเทาค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่ 10 พ.ค. ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้จำคุก น.ส.อัญชะลี ไพรีรัก, นายภูวดล ทรงประเสริฐ, นายยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที แนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และนายชิติพัทธ์ ลิ้มทองกุล คนละ 1 ปีโดยไม่รอลงอาญา กรณีร่วมกันบุกสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในช่วงการชุมนุมขับไล่รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช เมื่อปี 2551 ส่วนนายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะเสียชีวิตไปแล้ว โดยศาลเห็นว่าเป็นการร่วมกันชุมนุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง โดยแบ่งหน้าที่กันทำและเป็นการร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่น จึงต้องรับผิดในฐานะตัวการร่วมส่วนที่จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบานั้น เนื่องจากเป็นการกระทำโดยอุกอาจต่อหน้าตำรวจ ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและความสงบสุขของสังคม ส่งผลต่อเศรษฐกิจของชาติโดยส่วนรวม จึงไม่มีเหตุรอการลงโทษตามศาลชั้นต้น ต่อมาน.ส.พวงทิพย์ บุญสนอง ทนายความยื่นขอประกันตัวในวงเงิน 2 แสนบาท ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว ขณะที่ น.ส.อัญชะลี ระบุว่า น้อมรับคำพิพากษาของศาลทุกประการ และพร้อมต่อสู้ในชั้นฎีกาตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย ตลอดทั้งวันตนเองก็ปิดการสื่อสาร เมื่อทราบได้รับกำลังใจจากหลายคน ก็รู้สึกดีใจที่ยังมีคนคิดถึงเราอยู่ ขอขอบคุณทุกกำลังใจ