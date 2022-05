เพจหมอโพสต์เตือน เมนูฮิต “หมึกช็อต” กินสดทั้งตัวเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. เพจ "Health online by หมอเฉพาะทางโรคทางเดินอาหารและตับ" โพสต์เตือนเมนูยอดฮิต "หมึกช็อต" ซึ่งเมนูดังกล่าวอาจทำให้หมึกดิ้นและสำลักลงหลอดลมหรืออุดตันหลอดอาหาร เสี่ยงอันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ในตัวหมึกสดยังมีโอกาสติดเชื้อพยาธิหลายชนิดที่พบได้ในอาหารทะเลดิบ โดยทางเพจระบุว่า"ในประเทศเกาหลี มีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบอย่างหนึ่ง เรียกว่าซันนักจี คือการเอาหนวดปลาหมึกมาสับเป็นท่อนๆ ชิ้นเล็กๆ แล้วรับประทาน อาจจะราดน้ำมันงา เกลือ และเซิร์ฟพร้อมน้ำจิ้ม จะสังเกตว่าเชฟมักจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อป้องกันอันตราย หลายคนอาจจะเคยเห็นเมนูนี้ในซีรีส์เกาหลี หรือแม้แต่ในหนังไทยเอง เช่นพระเอกเรื่อง กวนมึนโฮ ก็เคยกินเมนูนี้ในจอ ช่วงหลังจะเห็นในข่าวเป็นระยะ ประเทศไทยมีคนนำมาประยุกต์กิน โดยเรียกชื่อเมนูนี้หลากหลายว่า หมึกช็อต หมึกสด หมึกเต้น หมึกดุ๊กดิ๊กหมึกซ็อต คือการเอาปลาหมึกกล้วย สดๆ ตัวเป็นๆ มาจิ้มลงในแก้วช็อตที่ใส่น้ำจิ้มซีฟูดลงไป แล้วกินปลาหมึกเข้าไปทั้งตัว ซึ่งในทางการแพทย์ การกินวิธีนี้ถือว่าค่อนข้างอันตรายและมีความเสี่ยงหลายอย่าง1. ตัวหมึกอาจดิ้นและสำลักลงหลอดลมแทนหลอดอาหาร ในประเทศเกาหลีเองมีรายงานคนเสียชีวิตจากหมึกลงไปอุดหลอดลม วิธีช่วยเหลือเบื้องต้นคือการทำ Heimlich maneuver ซึ่งได้อธิบายไว้ในโพสต์ก่อนแล้ว ใครสนใจลองไปตามอ่านได้ครับ2. หมึกอุดตันหลอดอาหาร มีรายงานผู้ป่วยในต่างประเทศกลืนติดกลืนลำบาก มีอาการทันทีหลังกินหมึกสด ทำ CT scan พบก้อนอุดตันหลอดอาหาร คุณหมอส่องกล้องพบตัวปลาหมึกอุดตันหลอดอาหาร จึงต้องคีบออก ประมาณ 80% ของอาหารที่อุดตันหลอดอาหารจะหลุดได้เอง 20% ต้องส่องกล้องคีบออก และประมาณ 1% ต้องผ่าตัดเอาออก3. การกินอาหารทะเลดิบโดยไม่ผ่านความร้อนหรือแช่แข็ง มีโอกาสปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย Vibrio ทำให้ติดเชื้อในทางเดินอาหารรุนแรง มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายเหลวปริมาณมาก4. มีโอกาสติดเชื้อพยาธิ พยาธิหลายชนิดพบได้ในอาหารทะเลดิบ5. การรับประทานปลาหมึกเป็นๆ ถือเป็นการทรมานสัตว์โดยไม่จำเป็นใจฝากเตือนคนรู้จักกันด้วยครับภาพจาก- ภาพส่องกล้องจาก Ong MW, Wei-Wen A, Shelat VG. Endoscopic Management of Octopus Food Bolus Lodged Within the Esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol- ภาพจับปลาหมึกจากหนังเรื่องกวนมึนโฮ"