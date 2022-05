ช.ส.ท. นำคณะสมาชิกสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวร่วมร้อยเที่ยวอีสานแบบ new normal หนองคาย-เชียงคาน จ.เลย รวมไฮไลต์สกายวอล์ค ภาคอีสาน สุดปัง

นางวรางคณา สุเมธวัน ประธานชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.)

The Camp Chiangkhan

ภูป่าเปาะ

“ฟูจิเมืองเลย”

เปิดเผยว่า ช.ส.ท.จัดทริป "เที่ยวอีสานแบบ New Normal จากหนองคายสู่เชียงคาน" ระหว่างวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2565 โดยนำคณะสมาชิกสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวกว่า 100 คน เยือนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญหลายแห่งใน จ.หนองคาย และ จ.เลย พร้อมทั้งชมวิวแม่น้ำโขงตลอดเส้นทางท่องเที่ยว และชม Sky Walk แลนด์มาร์คที่เที่ยวแห่งใหม่ของภาคอีสานที่กำลังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวในการนี้และให้เกียรติเดินทางมาให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนและนักท่องเที่ยวของ ช.ส.ท. ในเช้าวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ณ จ.หนองคายการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ ช.ส.ท. ได้ปฏิบัติตามมาตรการ New Normal อย่างเคร่งครัด เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง กรุงเทพฯ ด้วยรถไฟรุ่นใหม่ไป จ.หนองคาย เข้าชมวัดโพธิ์ชัย, ชุมชนบ้านเดื่อ, สกายวอล์ค วัดหินหมากเป้ง และสกายวอล์ค วัดผาตากเสื้อเดินทางเลียบโขงไปอำเภอปากชมและอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย สักการะรอยพระพุทธบาทมีลักษณะเป็นรอยแตกเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง ณอำเภแเชียงคาน จังหวัดเลย ตั้งอยู่บนภูเขาสูงส่วนที่ อ.เชียงคาน จ.เลย คณะ ช.ส.ท. เดินทางไปชมวัดพระพุทธบาทภูควายเงิน พักที่ The Camp Chiangkhan, ชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว สกายวอล์ค เชียงคาน, เยือนหมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ, พิธภัณฑ์ไทดำ, แก่งคุดคู้, ถนนคนเดินเชียงคาน ร้านเฮือนหลวงพระบาง และภูป่าเปาะ เดินทางกลับด้วยสายการบินแอร์เอเชียชมแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่มาพร้อมกับความสูง ชมธรรมชาติริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง กั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สปป.ลาวตั้งอยู่ที่ บ้านนาป่าหนาด ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย แหล่งเผยแพร่ข้อมูลวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทดำ ชมพิพิธภัณฑ์ไทดำ การแสดงตามประเพณีชาวไทดำ การแต่งกาย