สนทนากับ ‘ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ’ นักบำบัดด้วยการเล่นในถาดทราย วิเคราะห์ปมค้างใจของผู้คน ผ่าน ‘วัตถุสัญลักษณ์’ ที่เลือกสรร

เขาคือ ‘ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ’ เรียนจบจากคณะโบราณคดี สาขาโบราณคดี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยศิลปากรทว่า ไม่ได้ทำงานตรงตามสาขาที่เรียนมา เพราะในห้วงเวลานั้น เขามองว่าเงินเดือนน้อยและไม่ได้อยากมีวิถีชีวิตที่ย้ายไปตามจังหวัดต่างๆ จึงมาเป็นมนุษย์เงินเดือนซึ่งเขาเห็นว่า นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่างเปล่ากระทั่งเขาได้พบกับรุ่นพี่คนหนึ่งในวงการศิลปะบำบัด ได้มอบของเล่นในถาดทรายให้ แม้ตอนนั้นเขายังไม่ได้เรียนการบำบัดด้วยถาดทรายโดยเฉพาะ แต่ก็ได้ลองนำถาดทราย นำของเล่นตามมีตามเกิดที่เป็นของเล่นลูก แล้วชวนคนสนใจมาลองเล่นดู ซึ่งของเล่นก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ มีอาทิ หิน เปลือกหอย วัสดุธรรมชาติเมื่อชวนคนสนใจลองเล่นสัก 2-3 ครั้ง รวมทั้งชวนแฟนเก่าเล่นด้วย ศุภฤทธิ์ก็รู้สึกชื่นชอบและชื่นชอบมากยิ่งขึ้นเมื่อได้ไปเรียนคอร์ส Basic Satir in the Sand Tray กับจิตแพทย์เด็กเป็นระยะเวลา 3 วันโดยตลอดการอบรมทั้ง 3 วันนั้น ทำให้ ศุภฤทธิ์ กล้าที่จะพูดกับตนเองว่า ‘เกิดมาเพื่อสิ่งนี้’ศุภฤทธิ์เล่าว่าการได้ลองเล่นในถาดทรายภายใต้กระบวนการของจิตแพทย์ ทำให้เขาประทับใจและเห็นว่าเครื่องมือนี้ สนุกอย่างไร การบำบัดด้วยถาดทรายกลายเป็นสิ่งที่เขาหลงใหล เป็น Passion ที่สุดและกล้าที่จะพูดว่าแม้วันหนึ่งหากเขารวยมีเงินเป็นร้อยล้านบาท เขาก็จะยังทำวิชาชีพนี้อยู่เพราะเป็นความหลงใหลที่เมื่อตื่นขึ้นมาก็อยากทำ อยากให้คำปรึกษาผู้คนผ่านการบำบัดด้วยถาดทรายอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นคำถามด้วยการให้ศุภฤทธิ์ หรือ ‘ครูฤทธิ์’ เล่าถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการบำบัดด้วยถาดทรายว่า เป็นมาอย่างไรศุภฤทธิ์ตอบว่า “ผมเอง รู้สึกว่าตัวผมดำเนินชีวิตด้วยความว่างเปล่า แล้วก็ตามหาความหมายของชีวิตมาโดยตลอดเป็นระยะเวลานับสิบๆ ปี ก่อนหน้านี้ เป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับ ไม่รู้สึกว่าตื่นขึ้นมา ฉันอยากจะทำงานอย่างนี้ต่อไปหรือจะทำอย่างไรดี ตอนนั้นยังไม่มีลูก ต่อมาก็มีลูก แล้วก็มารับรู้ว่าลูกมีความต้องการพิเศษ มีความพิการแล้วก็เปลี่ยนชีวิตมากๆ ครับ ตอนแรกก็ช็อค เข้าสู่ Process ของชีวิตใหม่ พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจะเรียกว่าหลังตีนก็ยังได้ครับ ( หัวเราะ )แล้วเมื่อเข้าสู่วงการของเด็กพิการ ที่มีความต้องการพิเศษ ผมก็ตกผลึกกับตนเองว่า ผมรับรู้ความหมายในการใช้ชีวิตมองเห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตที่มันเติมเต็ม จากเดิมที่เคยไม่แน่ใจ รู้สึกว่าไม่ใช่ แต่เหตุการณ์ที่ทำให้รับรู้ความต้องการพิเศษของลูก ทำให้ผมกลับมาทบทวนตัวเอง ทำให้พบว่า หรือที่ผ่านมา เราถูกเตรียมการมาเพื่อสิ่งนี้กันนะ?ก็รับรู้ว่า ตนเองอยากจะทำงานเกี่ยวกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ คนพิการ คนที่มีความทุกข์รวมถึงผู้ปกครอง พ่อแม่ ผู้ดูแล ความรู้สึกของผมก็เป็นแนวนี้ครับ ตอนที่รับรู้ความต้องการพิเศษของลูกใหม่ๆเพียงแต่ว่า ในช่วงปีแรกๆ ก็ศึกษาว่าเลี้ยงเด็กอย่างไร ผมเอง เดิมไม่ใช่ผู้ชายรักเด็ก แต่เมื่อมีลูก ก็รักลูก และรับรู้ความต้องการพิเศษของลูก เมื่อได้เรียนรู้ ก็รักเด็กเป็นในที่สุด ต่อมาก็ได้เข้าสู่การบำบัด ซึ่งการบำบัดของลูกก็มีหลากหลายรูปแบบการบำบัดเลยครับ เป็นกิจกรรมบำบัด ที่ฝึกกระตุ้นพัฒนาการ และอีกหลายๆ รูปแบบ” ศุภฤทธิ์ระบุและกล่าวเพิ่มเติมว่ามีการอบรมอยู่คอร์สหนึ่ง ที่ตนไปลงเรียนโดยแรงขับในการลงเรียนคอร์สอบรมเหล่านี้ มาจากการที่ตนเองเริ่มต้นจากศูนย์ หรือติดลบเลยก็ว่าได้เพราะไม่เคยทราบมาก่อนว่าการเลี้ยงเด็ก ต้องทำอย่างไร ก็เลยศึกษาหาความรู้ลงคอร์สอบรมกระทั่ง ได้เรียนในคอร์สหนึ่ง มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเยียวยาผู้ดูแล เกี่ยวกับการรับฟังด้วยหัวใจ“คอร์สนี้ทำให้ผมเริ่มตื่นขึ้นมาเพื่อการเดินทางภายใน เมื่อได้เริ่มตื่นขึ้นเพื่อเดินทางภายใน ก็ทำให้เริ่มศึกษาอะไรต่างๆ มากขึ้น เริ่มฟัง เริ่มที่จะได้ยินความคิด ความต้องการของคนอื่นมากกว่าที่เจ้าตัวเขาเล่า เริ่มที่จะหยุดตนเองให้ฟังได้อย่างแท้จริงฟังอย่างลึกซึ้ง” ศุภฤทธิ์บอกเล่าถึงสภาวะภายในที่เต็มเปี่ยมและพร้อมแบ่งปันเยียวยาผู้อื่น และเล่าเพิ่มเติมว่าหลังจากนั้นก็ศึกษาเรื่องการบำบัดต่างๆ และรู้ชัดว่าตนต้องการที่จะทำงานแนวนี้ มีทั้งไปศึกษาศิลปะบำบัดเบื้องต้นก็เป็นเพียงคอร์สสั้นๆ ไม่กี่วัน แล้วก็ชื่นชอบอยู่ประมาณหนึ่ง ต่อด้วยการไปเรียน Mandala (แมนดาลา) ศิลปะภาวนา จริงๆ จังๆ มีความชื่นชอบในการนำมาใช้กับตนเอง แต่ไม่รู้สึกอยากนำ Mandala ไปใช้กับคนอื่นทว่า อย่างน้อย ก็ทำให้รู้สึกว่า สนใจการบำบัดเยียวยา แต่ยังไม่รู้ว่า เหมาะกับรูปแบบไหน ยังไม่เจอสิ่งที่รู้สึกว่าใช่และอยากจะอยู่กับเครื่องมือนี้ไปตลอดกระทั่งมาเจอ เมื่อเรียนคอร์ส Professional Certificate in Creative Arts Therapyในการเรียนคอร์สนี้ มีศิลปะหลายแขนง มีทั้งดนตรี วาดรูป ระบายสี ปั้นดิน มี Dance movement therapy มีแนวเคลื่อนไหว รวมถึงมีแนวละครด้วย เรียกว่าหลากหลายคอร์สนี้ ก็ใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์กว่าๆ รวม 96 ชั่วโมงเรียกว่าไม่น้อยแล้วก็ไม่เยอะจนเกินไป แต่ก็ไม่ได้เทียบเท่าระดับ Clinical“คอร์สที่เรียนนี้ เปิดโลกผมมากๆ เลยครับ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยไฮฟาของอิสราเอลในครั้งนั้นเขาทำ MOU ร่วมกันก่อนจะเปิดหลักสูตรปริญญาโท ผมก็ได้ไปเรียนหลักสูตรนี้ แล้วก็ได้ใช้ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ แม้ว่าจะให้บริการการบำบัดในถาดทรายเป็นหลัก แต่บางเทคนิคก็ได้ใช้จากที่เรียนมา เช่น บางเคสก็ใช้เทคนิคเกี่ยวกับละครบ้าง อย่างไรก็ตาม ผมเองไม่ได้รู้สึก In กับการวาดรูประบายสี แต่ว่าจากประสบการณ์ที่ไปลองเรียนศิลปะบำบัดหลายๆ แขนง ทั้งกับคอร์สนี้และคอร์สอื่นๆ ก็ค้นพบตนเองว่าชอบแนวอะไรที่จับต้องได้ และชอบแนวที่ขึ้นรูป 3 มิติอย่างตอนที่เรียนวาดรูป ระบายสี Mandala ผมก็จะชอบทำให้เป็น Mandala แนว 3 มิติ หรือชอบปั้นดิน ชอบพับกระดาษจึงได้รู้ตนเองว่าชอบแนว 3 มิติเมื่อชอบแนว 3 มิติ ผมจึงมานั่งนึกย้อนกลับไปในอดีตของตนเองศุภฤทธิ์บอกเล่าถึงจุดเริ่มต้นที่ทำให้รู้จักกับถาดทรายบำบัดว่าเดิมทีตนได้ยินชื่อการบำบัดในถาดทรายมาก่อนแล้ว กอปรกับเคยมีรุ่นพี่ท่านหนึ่งในวงการศิลปะบำบัด มอบของเล่นในถาดทรายให้จากนั้น ก็มีคนที่มาปรึกษา แม้ตอนนั้นตนยังไม่ได้เรียนถาดทรายโดยเฉพาะแต่ก็ได้ลองนำถาดทราย นำของเล่นตามมีตามเกิดที่เป็นของเล่นลูกซึ่งไม่ได้มีอะไรเยอะแยะ มีอาทิ หิน หอย วัสดุธรรมชาติ แล้วก็ชวนเขาเล่นดูเมื่อชวนเล่นสัก 2-3 ครั้ง รวมทั้งชวนแฟนเก่า ณ ขณะนั้น เล่นด้วย ตนก็รู้สึกชื่นชอบและชื่นชอบมากยิ่งขึ้นก็เมื่อครั้งที่ได้ไปเรียนคอร์ส Basic Satir in the Sand Tray กับจิตแพทย์เด็กเป็นระยะเวลา 3 วันโดยตลอด 3 วันนั้น ทำให้ศุภฤทธิ์กล้าที่จะพูดกับตนเองว่า ‘เกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลย’ประเด็นแรก ผมรู้สึกว่าเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ ได้รับรู้จากประสบการณ์ จากการเข้าคอร์ส Basic Satir in the Sand Tray นั้นทำให้รู้ว่า ผมเหมาะกับสิ่งนี้ หลังจากหาเครื่องมือมานาน เป็นเครื่องมือที่ใช้แล้วก็ชอบมากๆ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในคอร์สนั้น อาจารย์ก็ได้แจ้งว่า มีระดับ Level เหมือนกัน ว่าระดับไหนต้องใช้จิตบำบัดความเข้มข้นสูงระดับไหนใช้จิตบำบัดความเข้มข้นต่ำ ระดับไหนใช้แก้ปัญหาได้อย่างของผมเองต้องบอกว่า เนื่องจากยังไม่สามารถเป็นระดับ Clinical ได้ ดังนั้น ก็จะทำได้แค่บางระยะ บางอาการบางโรค บางประเด็น ซึ่งส่วนใหญ่ โดยทั่วๆ ไป ถ้ามีหูแว่ว ประสาทหลอน หลงผิดมา ผมก็ไม่รับให้คำปรึกษาอยู่แล้วเพราะผมไม่ได้เทรนด์มาทางด้านนี้ แต่ถ้าเป็นซึมเศร้า วิตกกังวล เครียด เหงา สับสน อย่างนี้ ที่ยังพอเรียนพอทำงานได้ ผมก็ให้บริการได้ครับ คือ มีระดับที่ผมทำได้ แล้วก็มีระดับที่ต้องให้นักบำบัดที่จบสูงกว่าผมเป็นผู้ดูแลศุภฤทธิ์ กล่าวว่า “ผมอยากเล่าปูพื้นสักหน่อยครับ เกี่ยวกับ ‘ปมค้างใจ’ หรือว่าบาดแผลทางจิตใจ หรือ Traumaเช่น ณ เวลานั้น อาจจะยากลำบาก หรือว่าความรู้สึกมันต่อเนื่องยาวนาน เข้มข้นมากๆ หรือมันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกะทันหัน ยากที่จะคาดเดา ในกลุ่มเหล่านี้ อะไรก็ตามที่ทำให้การรับมือของเรานั้นยากลำบาก มันก็จะทำให้เกิดมวลพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นภายในจิตใจ แล้วมวลพลังงานตรงนั้น ก็สามารถที่จะเชื่อมโยงออกมาเป็นภาพสัญลักษณ์ที่เรารับรู้ได้ตัวอย่างที่สอง บางทีปมนั้นก็ติดอยู่ตามร่างกายส่วนต่างๆ ซึ่งกรณีนี้ อาจจะต้องไปพบนักบำบัดที่ทำงานตั้งต้นจากฐานกายเช่น คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ผมยกตัวอย่าง เช่น ในอดีต เราอาจเคยโดนตบหน้าจากคนที่เรารักเค้ามาก เรารู้สึกไม่โอเคมากๆ ณ วันนี้ ผ่านมาสิบปีแล้วผิวหน้า ผิวกายไม่ได้เจ็บแล้ว แต่เมื่อนึกถึงเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเมื่อไหร่ ตรงบริเวณที่ถูกตบตีก็ยังคงรู้สึกเจ็บอยู่ เป็นต้นคือ มันมีการฝังแฝงไว้ตามร่างกายส่วนต่างๆ อยู่ กรณีเช่นนี้ก็ควรไปพบนักบำบัดที่ทำงานตั้งต้นจากฐานกาย เช่น Dance Movement ได้ทว่า มันก็ยังมีตกค้างอีกส่วนหนึ่งคือ เป็นการตกค้างผ่านภาพสัญลักษณ์ที่สมองบันทึกไว้ ที่การทำบำบัดด้วยถาดทรายช่วยให้เข้าถึงภาพสัญลักษณ์นั้นๆ ได้ง่าย” ศุภฤทธิ์ ระบุและกล่าวเพิ่มเติมว่าถามว่า การคลายปมค้างใจ ผู้เล่นถาดทรายสามารถถอดสัญลักษณ์ได้เองไม่ หรือ ศุภฤทธิ์ ต้องเป็นผู้ช่วยคลายปมนั้นศุภฤทธิ์ตอบว่า ในกรณีที่นำไปเล่นเอง ใช้เอง ก็สามารถเล่นเองได้เลย เพราะในด้านหนึ่ง มันก็คือการเล่นรูปแบบหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องถอดความสัญลักษณ์อะไร และการเล่นก็เป็นการเยียวยาในตัวเองอยู่แล้วแต่จะคลายปมค้างใจอะไรได้แค่ไหน นั้นอีกเรื่องหนึ่งองค์ประกอบถัดไป คือเราจะใช้จิตบำบัดสำนักไหน หรือจะใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาแนวไหน อย่างไรครับสำหรับผมรวมกันทั้งหมดนี้ จึงจะเรียกว่าการบำบัดครับ” ศุภฤทธิ์ ระบุและกล่าวเพิ่มเติมว่าแนวทางที่นับเป็นจุดเด่นของตนคือแนววิเคราะห์ ซึ่งวิเคราะห์แล้วก็นำมาใช้ได้หลายแนวอาทิ แนวของ ‘การแบ่งบุคลิกภาพภายใน’หรือเมื่ออยู่หน้างานกับบางถาดทรายก็พบว่าเป็นเรื่องของ ‘ตัวตนที่ปรารถนา’ กับ ‘ตัวตนที่เป็นจริง’บางถาดทรายก็เป็นเรื่องของ Attachment Theory ที่เกี่ยวกับเรื่องสายสัมพันธ์จึงขึ้นอยู่กับว่าถาดทรายนั้นๆ ปรากฏภาพออกมาในแนวไหนทั้งนี้ ในส่วนที่ศุภฤทธิ์ให้บริการ เขาจะแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็นแต่ละกรณี ดังนี้หนึ่ง ขึ้นอยู่กับว่าผู่ใช้บริการอนุญาตให้วิเคราะห์ไหมซึ่งโดยจรรยาบรรณแล้วก็เป็นสิทธิ์ของผู้รับบริการที่จะไม่รู้ได้ แล้วก็มีจิตบำบัดบางสำนักเขาก็ไม่วิเคราะห์โดยศุภฤทธิ์ก็สามารถนำพาให้ผู้ใช้บริการ เล่นถาดทรายไปในแบบที่เจ้าตัวไม่ต้องรู้ความหมายก็ได้รวมถึงเรื่องที่เขาเล่า ก็มีบางทีเขาไม่ได้เล่าเรื่องส่วนตัวเขาเล่าเรื่องพระราชา มีอาณาจักร มีเมือง ศุภฤทธิ์ก็สามารถทำตามแนวนั้นได้ คือแนว Narrative Therapyคือทำยังไงให้วกกลับมาเข้าสู่จิตใจตนเองได้หรือแม้บางราย ผู้ใช้บริการบางทีเขาก็ไม่อยากพูดเรื่องของตัวเองตรงๆเล่าเรื่องแนวแฟนตาซีมา ศุภฤทธิ์ก็สามารถวิเคราะห์ได้“ผมทำงานมา 900 ชั่วโมงแล้วนะครับ แต่ก็มีบางถาดทรายที่ผมก็ไม่รู้ครับ หรือวิเคราะห์ไม่ออก ตีความไม่ได้ก็มีครับถ้าเป็นอย่างนี้ ถ้าเขาถามว่าเป็นยังไง ผมก็ต้องบอกตามตรงว่าไม่รู้น่ะครับ”ศุภฤทธิ์ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมา และกล่าวว่าหากผู้รับบริการต้องการทราบความหมายในถาดทรายของตนเอง โดยทั่วไปศุภฤทธิ์จะบอกให้ทราบแต่ในกรณีที่เป็นเด็ก ศุภฤทธิ์จะไม่บอก เพื่อให้เด็กเล่นตามใจ แต่จะบอกความหมายกับพ่อแม่เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่พ่อแม่พาเด็กมาก็เพื่อต้องการทราบความหมายในภาพสัญลักษณ์เพื่อทำความเข้าใจเด็กจะได้ดูแลอะไรได้ จึงต้องบอกพ่อแม่แต่ในกรณีที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว ศุภฤทธิ์จะวิเคราะห์ให้ทราบแค่บางส่วนโดยเฉพาะการบอกในข้อดีของเด็กที่ศุภฤทธิ์สังเกตได้ บอกให้เขาทราบว่าข้อดีเขาคืออะไร ซึ่งจะมีหลักฐานเสมอเนื่องจากในถาดทรายเขาปรากฏสิ่งนี้ รูปแบบการเล่นแบบนี้ พฤติกรรมขณะเล่นแบบนี้ จึงตีความแบบนี้ แล้วก็เห็นว่าข้อดีของเขาเป็นแบบนี้ถามว่า การที่ศุภฤทธิ์เลือกที่จะบอก หรือไม่บอก วิเคราะห์ หรือไม่วิเคราะห์ผู้รับบริการ ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดศุภฤทธิ์ตอบว่า มีองค์ประกอบหลายอย่างในกรณีที่ผู้ใช้บริการมาเพื่อขอรับคำปรึกษาบำบัด ก็ต้องพูดคุยกันก่อน โดยแบ่งการพูดคุยเป็นสามช่วงช่วงแรกคือพูดคุย ซักประวัติช่วงที่สอง คือช่วงเล่นในถาดทรายช่วงที่สาม เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏในถาดทรายช่วงที่หนึ่ง ที่และช่วงสอง ค่อนข้างคล้ายกันแทบทุกคน ยกเว้นบางคน อาจจบได้ด้วยการพูดคุย โดยไม่ต้องเล่นในถาดทราย กรณีเช่นนี้ เป็นการให้คำปรึกษาทั่วไปแต่หากมาเล่นในถาดทรายด้วย ก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเติมการพูดคุยในช่วงที่สาม จึงนับว่ามีความผันแปร แล้วแต่หน้างาน หรือถาดทรายของแต่ละคนบางคนก็อาจจะต้องเล่นอีก บางคนก็ไม่วิเคราะห์เลย ชวนกันเล่นเลย บางกรณีศุภฤทธิ์ก็เป็นฝ่ายชวนเล่น“บางกรณี ถาดทรายของเขา ผมเห็นแล้วล่ะ ว่าดูมีประเด็นอะไรบางอย่างที่ด้านหนึ่งของถาดทรายแต่เมื่อฟังเรื่องเล่าจากถาดทรายของเขาแล้ว ก็พบว่าประเด็นนั้น อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณแม่ของเขา ซึ่งก็มีหลักฐานปรากฏในถาดทรายที่ดูสอดคล้องกันดี แต่ก็ยังไม่ชัดเจนนักดังนั้น ผมก็จะชวนเขาเล่นในถาดทรายที่เป็นหัวข้อเกี่ยวกับคุณแม่ของเขา อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือไม่ก็ได้นะครับเมื่อถาดทรายที่สองเสร็จ เราก็เห็นว่า อันนี้ มันใช่แน่ๆ เลย แต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไม่ Touch ใจมากนักหมายถึงระดับของเขายังไม่ถึงขั้นซาบซึ้งใจ ก็เลยชวนทำละครอีก เป็นสเต็ปที่สามโดยใช้ซีนละครนั้นมาจากถาดทรายที่สองเมื่อใช้ซีนละครมาทำ จึงได้เข้าใจ และถึงบางอ้อว่า ที่เขาติดค้างคุณแม่ของเขานั้น มันเป็นเรื่องแบบนี้ แบบนี้แล้วที่เขาเลือกแบบนี้ เพราะครั้งหนึ่ง คุณแม่เคยบอกเขาแบบนั้น เป็นต้นครับกล่าวคือ บางอย่าง เราไม่เห็นตอนซักประวัติ บางอย่างเห็นในถาดทรายซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆ การซักประวัติเหมือนเกิดขึ้นทิศหนึ่ง ตอนทำถาดทรายเป็นอีกทิศหนึ่งโดยมีปมตกค้างเป็นภาพสัญลักษณ์เขาก็มีวัตถุสัญลักษณ์แทนลูก แทนภรรยาและมีสุนัข กระโดดโลดเต้นอยู่รอบบ้าน ออกแนวครึกครื้นผมก็งงอยู่สองอย่างครับอย่างแรกคือ โดยทั่วไปแล้ว ถ้าคนมาเล่นถาดทราย มักจะทำ ‘บ้าน’ อยู่สองรูปแบบคือ โล่งเลย กับทำทางเข้าบ้านแต่รายนี้ มีสวนรกๆ แล้วก็บ้านเลย เอ๊ะ!มันเข้ากันยังไงนะ ผมก็ถามเขาเขาก็ตอบว่า ‘ครูครับ ครูก็เดินลัดเลาะมาตามสวนรกๆ นี้เลยครับ’ เขาก็ค่อยๆ ลากเส้นไปลงบนหญ้าเทียม แล้วก็เข้าบ้าน"ให้บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ที่มีปัญหา ให้บริการทั้งรายเดี่ยว รายคู่ รายกลุ่มครับถ้าเป็นคู่ก็เป็นแนวกระชับความสัมพันธ์ครับ ได้ทุกรูปแบบนะครับ ไม่ว่าคู่สามีภรรยา คู่พี่น้อง คู่แฟน คู่ที่เพิ่งเริ่มดูใจกันยกเว้นคู่อริ ช่วยไม่ได้ครับ ( หัวเราะ )ถ้าเป็นกลุ่มที่มาเล่นแล้วคึกครื้น ก็คือกลุ่มที่เป็นเพื่อนกัน มาเล่นแล้วรักกันมากขึ้นเพราะจะเข้าถึงความเป็นมนุษย์ของกันและกันมากขึ้น แล้วก็ช่วย Support กันมากขึ้นเจอหลายกลุ่มแล้วครับ ที่เป็นเพื่อนกัน มาแล้วเข้าใจกันมากขึ้นสำหรับราคา ถ้าเป็นรูปแบบแรก รายเดี่ยว ชั่วโมงละ 800 บาท ถ้า 4 ชั่วโมง ก็ 3,200 บาทครับถ้าเป็นแบบที่สอง ปรึกษาและจิตบำบัดความเข้มข้นต่ำ ก็ 3 ชั่วโมงแรก 3,800 บาทครับ ชั่วโมงที่ 4 แถมฟรีครับก็คือจบ 4 ชั่วโมง 3,800 บาทครับ ชั่วโมงที่ 5 จะคิด ชั่วโมงละ 1,000 บาท เป็นต้นไปครับสถานที่ อยู่ที่ย่านรามอินทรา 34 ครับวันธรรมดาจะรับได้แค่เคสเดียวครับ เพราะลูกอาจจะอยู่ด้วย แนะนำว่าทักมาทางเพจดีกว่าครับและนัดหมายกันอีกทีครับ”ศุภฤทธิ์ระบุ และกล่าวทิ้งท้ายว่านอกจากใช้ถาดทรายทำงานทางด้านจิตใจแล้ว ยังสามารถใช้ถาดทรายประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อให้การประชุมไม่น่าเบื่อ ทำให้มีส่วนร่วมอย่างสนุกเพลิดเพลินได้ด้วยและเนื่องจากศุภฤทธิ์เป็นผู้ดูแลลูกพิการ ทำให้สามารถใช้สิทธิ์ผู้ดูแล ในการรับจ้างเหมาบริการตามกฎหมายที่กำหนดให้องค์กรที่จ้างพนักงานเกิน 100 คน ต้องจ้างคนพิการ 1 คนหากไม่จ้างคนพิการโดยตรง สามารถจ้างเหมาบริการ ให้ผู้ดูแลคนพิการ ไปบริการอะไรตามถนัดให้องค์กรนั้นๆหรือทำการกุศลให้หน่วยงานสาธารณะหน่วยงานรัฐได้ ซึ่งศุภฤทธิ์ก็ยินดีรับจ้างเหมาบริการการเล่นในถาดทรายให้ตามความต้องการขององค์กร สามารถติดต่อพูดคุยได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊คดังระบุไว้ข้างต้น