นิมิต สตูดิโอ จับมือ The Sandbox พร้อมเนรมิตโลก Metaverse อย่างเป็นทางการ

The Sand Box แพลตฟอร์มเกมโลกเสมือนชื่อดังที่พัฒนาบนเครือข่ายบล็อกเชน ประกาศจับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับ นิมิต สตูดิโอ (NIMIT Studio) ในฐานะ Official Global Studio Partner โดยถือเป็นสตูดิโอสัญชาติไทยรายแรกอย่างเป็นทางการ ผ่านโปรเจกต์ “NIMIT 2050” ซึ่งพร้อมจะดำเนินการต่อยอดพัฒนาที่ดินดิจิทัล รวมถึงสร้างสรรค์ประสบการณ์ให้กับแบรนด์และกลุ่มธุรกิจที่เล็งเห็นศักยภาพในการขยายตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าบนโลก Metaverse ต่อไปหลังจากที่ดินดิจิทัลของ The Sandbox ได้รับความนิยมจากกลุ่มธุรกิจและแบรนด์ต่างๆ ทั่วโลก จนมีพาร์ตเนอร์มากกว่า 165 ราย เช่น Skybound Entertainment ร่วมทำโปรเจกต์ The Walking Dead พาร์ตเนอร์การ์ตูนสุดน่ารักอย่าง The Smurfs, Pororo, Care Bear หรือจะเป็นแบรนด์กีฬาชื่อดังอย่าง Adidas และศิลปินระดับโลกอย่าง Snoop Dog โดยนิมิต สตูดิโอ (NIMIT Studio) เข้าร่วมทำโปรเจกต์ “NIMIT2050” บนพื้นที่ดินดิจิทัลขนาดใหญ่ของ GuildFi Thailand ผู้ชนะการประมูล Land จาก The Sandbox ในพื้นที่ขนาด 12 x 12 ซึ่งเรียกกระแสฮือฮาใน Metaverse Community เนื่องจากการประมูลมีมูลค่าสูงถึง 19 ล้านบาท และตอนนี้ราคาที่ดินได้ขึ้นสูงขึ้นกว่า 5 เท่านายชยารพ บุรพัฒน์ นักสร้างสรรค์และผู้ก่อตั้ง นิมิตสตูดิโอ กล่าวว่า “โปรเจกต์ “NIMIT2050” ถือว่าเป็นโปรเจกต์เริ่มต้นในการสร้างให้เห็นโอกาสความเป็นไปได้ให้ของการเชื่อมโลกจริงและโลกไร้พรมแดนเข้าด้วยกัน ซึ่ง The Sandbox เป็นหนึ่งใน Metaverse แพลตฟอร์มที่เราได้ร่วมพัฒนาพื้นที่และสินทรัพย์บนโลกดิจิทัล ซึ่งได้รับการชื่นชมจากทีมบริหารและพัฒนาแพลตฟอร์มจนเกิดความคิดในการต่อยอดให้เห็นใน Season ถัดไป”NIMIT2050 เป็นโปรเจกต์เชื่อมโลกเสมือน ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน ที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียต่างๆ ให้ผู้คนเห็นความเป็นไปได้ของระบบนิเวศน์ (Ecosystem) บนโลก Metaverse มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแสดงตัวตนผ่าน NFT Profile Picture รวมไปถึงการแสดงออกถึง Social Status เพื่อสนับสนุน Social Cause (เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ในโลกเสมือน) ตลอดจนการพัฒนา “Passport” ในโลกดิจิทัลที่สามารถจะเชื่อมกับโลกจริงได้ และมุมมองต่างๆ ที่ จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ทั้งความเชื่อ ช่องทางธุรกิจ ตลอดจนการเปิดโอกาสทางด้านอาชีพ ผ่านการแสดงผลงานและการปั้น NFT Assets“ที่ผ่านมา เราได้มีโอกาสร่วมงานกับศิลปิน NFT ชาวไทยมากมาย เราได้เห็นศักยภาพ ความคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายอาชีพและต่างช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา เกมเมอร์ส สถาปนิก นักการตลาด ฯลฯ เราจึงมุ่งหวังว่าการได้รับคัดเลือกให้เป็น Official Studio Partner ในครั้งนี้ จะยิ่งมีส่วนสำคัญให้ทางนิมิต สตูดิโอ (NIMIT Studio) สามารถร่วมงานและสนับสนุนนักสร้างสรรค์ชาวไทยได้เพิ่มเติมมากขึ้นต่อไปในอนาคต” นายชยารพ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงโอกาสทางอาชีพบนโลก Metaverse ในฐานะ Creator & World Builderร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฐานะศิลปินและนักสร้างสรรค์บนโลก Metaverse ได้ที่ Nimit Official AccountWebsite: www.nimitnation.comFacebook: Nimit Nation - ThailandTwitter: #nimitnation