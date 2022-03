ศศินทร์ ร่วมกับ เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) เปิดเวที “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 – Thailand Competition” เฟ้นหาสุดยอด ทีมพัฒนาแผนธุรกิจสตาร์ตอัปสู่ระดับโลก

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) และ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี (SCGC) ธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ร่วมจัดการแข่งขัน “SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2022 – Thailand Competition” เฟ้นหาสุดยอดทีมพัฒนาแผนธุรกิจระดับโลก ภายใต้แนวคิด “Redefining the Future of Sustainable Ventures” ในวันที่ 26 - 27 มีนาคมนี้

Sasin(www.facebook.com/bangkokbusinesschallenge)

เปิดเผยว่า “Bangkok Business Challenge @ Sasin เป็นเวทีแข่งขันการวางแผนธุรกิจสตาร์ตอัปสำหรับนิสิตนักศึกษา ภาคภาษาอังกฤษ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 20 ซึ่งยาวนานที่สุดในเอเชีย โดยมุ่งหวังให้เกิดผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาในมุมมองใหม่ ๆ พร้อมผลักดันการทำธุรกิจที่ทำให้เกิดนวัตกรรมจริง และต้องคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อทำให้เกิดความยั่งยืน โดยในปีนี้ต้องขอขอบคุณ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี ที่ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) จัดการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ผลักดันธุรกิจสตาร์ตอัปจากไอเดียของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกทั่วโลกได้มาโชว์ฝีมือ จากความสำเร็จการแข่งขันรอบ Thailand Competition ในปีที่ผ่านมา เราเล็งเห็นศักยภาพของ นิสิต นักศึกษาไทย เป็นอย่างมาก จึงทำให้ปีนี้เราได้จัดการแข่งขันในรอบ Thailand Competition ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2”กล่าวว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือเอสซีจีซี ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมระบบนิเวศสำหรับนวัตกรรม หรือ Innovation Ecosystem ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งการสนับสนุนเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาธุรกิจโดยมีแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainability ถือเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญอย่างมาก เอสซีจีซี จึงร่วมสนับสนุนการแข่งขันสตาร์ตอัปภาคภาษาอังกฤษSCG Bangkok Business Challenge @ Sasinมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเวทีการประกวดนี้ เป็นการแข่งขันระดับนานาชาติ ทำให้สตาร์ตอัปที่ร่วมประกวดในประเทศไทยมีเน็ตเวิร์กกับต่างประเทศ พร้อมทั้งได้รับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายแวดวงทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ ด้านธุรกิจและการตลาด การลงทุน และกิจกรรมเพื่อสังคม จึงมั่นใจได้ว่า เวทีการแข่งขันนี้จะช่วยยกระดับ Innovation Ecosystem ในประเทศไทย และเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน”สำหรับปีนี้ยังคงแบ่งการแข่งขันออกเป็นการแข่งขันระดับประเทศ (Thailand Competition) และการแข่งขันระดับโลก (Global Competition) ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันในระดับประเทศจะผ่านเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก (Global Competition) พร้อมรางวัลเงินสด รวมมูลค่ากว่า 4,500 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 150,000 บาท สำหรับในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันจะได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และทีมที่ชนะรางวัลพิเศษด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะได้รับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งรางวัลเงินสด รวมทุกรางวัล มูลค่ากว่า 60,000 เหรียญสหรัฐ หรือกว่า 2,000,000 บาทสำหรับ 12 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสู่การแข่งขัน Thailand Competition จากผู้สมัครเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 113 ทีมได้แก่1.ทีม Uniclass จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์2.ทีม IQMED จากมหาวิทยาลัยมหิดล3.ทีม Carity จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย4.ทีม Grycle จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย5.ทีม Perm จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย6.ทีม Come & Craft Company จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์7.ทีม Defire จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย8.ทีม Jernie จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย9.ทีม YaBez จากมหาวิทยาลัยปทุมธานี10.ทีม IN-WASTE จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์11.ทีม Shrimpney จากมหาวิทยาลัยมหิดล12.ทีม CARSUP จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับผู้สนใจสามารถร่วมรับชมและเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันในระดับประเทศผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งบนแพลตฟอร์ม Facebook: SCG Bangkok Business Challenge atในวันที่ 26 - 27 มีนาคม 2565