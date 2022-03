True ทุ่ม "รักที่แท้ทรู" เพลงใหม่ "Last Idol Thailand" จากยูนิต “Close Friend”

สมการรอคอยแฟนๆ ไอดอลสาว "ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์" (Last Idol Thailand) กับการเปิดตัว "โคลส เฟรนด์" (Close Friend) ยูนิตพิเศษจาก True5G ของ 5 สมาชิกที่มีคะแนนโหวตมากที่สุดจากรายการ Last Idol Thailand ได้แก่ "สาวน้อย-พิชญ์สินี อิทธิรัตนะโกมล" , "ฟ้า-ชุติกาญจน์ ชูศรีพานิชย์" , "ม่านมุก-ชดาธาร ด่านกุล" , "ก้อย-กมลวรรณ ศรีสว่างเดช" และ "หงษ์หยก ควรประดิษฐ์" ที่เพิ่งมีการจัดเวทีเดบิวต์ไปเมื่อ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ ลานอินฟินิซิตี้ สยามพารากอน พร้อมกับการโชว์ร้องสดซิงเกิลแรก "รักที่แท้ทรู" (True Love) ที่ถือเป็นเพลงแต่งเองครั้งแรกของวงด้วยโดย "สาวน้อย พิชญ์สินี" เล่าถึงที่มาของชื่อยูนิต Close Friend ว่า เป็นชื่อที่ทาง "ยาสุชิ อะกิโมะโตะ" ผู้ก่อตั้งวง Last Idol ตั้งให้และทำให้เพลงรักที่แท้ทรูถูกแต่งมาเพื่อให้เชื่อมโยงกับชื่อยูนิต เพราะเนื้อเพลงสื่อความหมายประมาณว่าอยากสนิทกับเธอนะด้าน "โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ" หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เล่าถึงความเป็นมาของยูนิตนี้ว่า ทางทีมผู้บริหารได้พูดคุยกันว่า จะผลักดันวงอย่างไร ต่อไป ให้การสนับสนุนเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการฟอร์มทีมยูนิตพิเศษนี้ขึ้นมา Close Friend ตนคิดว่ามันเป็นรูปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจและจะสามารถไปต่อยอดได้เยอะมาก โดยเพลงรักที่แท้ทรูนั้น จะมีการปล่อยทางสตรีมมิ่งออนไลน์ให้ได้ฟังกันในสัปดาห์หน้า และจะปล่อยมิวสิควิดีโอให้ได้ชมใน เม.ย.หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร ทรู ยังยืนยันว่า ทั้ง 5 คนนี้ก็จะถูกสนับสนุนในเครือข่ายของทรูทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเอาไปออดิชั่นกับ ทรู ซี เจ เพื่อเฟ้นหาให้เป็นศิลปินในค่าย รวมทั้งผลักดันให้เป็นอินฟลูเรนเซอร์ในกลุ่มทรูออนไลน์ สเตชั่น และจะถูกดึงไปออดิชั่นเป็นนักแสดงในภาพยนตร์โฆษณาสินค้าทรู ซึ่งรวมไปถึงสมาชิกวงทั้งหมด 26 คนด้วย