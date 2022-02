"หมวดไวกิ้ง" แจงปมดรามาหลังใส่ชุดว่ายน้ำ ลั่น "คุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุค"

จากประเด็นดรามาเมื่อมีชาวเน็ตเห็นภาพ ร.ต.ท.หญิง ภัทรศยา ฤกษ์รัตน์ หรือหมวดไวกิ้ง ใส่ชุดว่ายน้ำวันพีซ และมีชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นตำรวจหญิงไม่ควรสวมชุดเช่นนี้อาจทำให้ภาพลักษณ์ดูไม่เหมาะสมล่าสุดเมื่อวันที่ 17 ก.พ. หมวดไวกิ้งได้ออกมาชี้แจงผ่านไอจีสตอรีในอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อว่า "Patarasayaa" โดยระบุว่า "เฉลยก็ได้ค่ะ ภาพนี้ถ่ายไว้เพื่อส่งกองประกวดเวทีหนึ่ง แต่ต่อมาด้วยเหตุผลหลายอย่างทำให้เราไม่ได้ไปออดิชัน ที่บ้านก็ขอให้เบรกไว้ก่อนเพราะกลัวว่าจะกระทบหลายอย่าง ตอนแรกก็มีความงอแง และเราชอบลองอะไรใหม่ๆ get out of comfort zone ชอบหาโอกาสให้ตัวเองอยู่แล้ว ตรงๆ ก็คือเสียดายโอกาสไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นตำรวจแล้วต้องตัด personality ความชอบออกไปเพื่อ fit in สังคมที่ถูกตั้ง stereotype ว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ แต่ก็โอเค ทำอะไรก็ควรคิดถึงสังคมของเราด้วย ควรหา balance ทำทุกอย่างให้พอดีๆ ไม่เวอร์ไป ไม่เดือดร้อนใคร ก็โอเคแล้ว""ใครที่มองว่าเป็นตำรวจ ใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเสื่อม / ทำตัวไม่น่าเคารพ / ไม่น่าพึ่งพิงได้ … ฮัลโหล นี่มันปี 2022 แล้วค่ะ คุณภาพของงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับลุคค่ะ เราคนหนึ่งที่โตมากับสังคม conservative แต่ก็เชื่อว่าทุกอย่างมันต้องมีความพอดี ใส่ชุดว่ายน้ำที่สระว่ายน้ำ พ่อแม่เราไม่ว่านะคะ ถือว่าถูกต้องตามกาลเทศะ"สำหรับ หมวดไวกิ้ง เป็นที่รู้จักจากคดีดัง ซึ่งเป็นนายตำรวจติดตาม พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หลังปฏิบัติหน้าที่ถือโทรศัพท์มือถือจ่อกับไมโครโฟนในการแถลงข่าวจับกุม อดีตผู้กำกับโจ้ ด้วยความสวยทะลุมาสก์จนขโมยซีนในการแถลงข่าว