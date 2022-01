“สาวน้อย LAST IDOL” ติดโควิด-19 เป็นคนที่ 3 ของวง

ต้นสังกัด เผย “สาวน้อย” สมาชิกวง LAST IDOL THAILAND ติดโควิด-19 เพิ่มอีก 1 กลายเป็นคนที่ 3 ของวงต่อจาก “ก้อย” และ “ฟ้า” ด้านเจ้าตัวเผยอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล ปวดหัว ปวดตัว ไม่มีไข้หลังจากที่ 2 สาว “ก้อย-กมลวรรณ ศรีสว่างเดช” และ “ฟ้า-ชุติกาญจน์ จูศรีพานิชย์” สมาชิกวง “ลาสต์ ไอดอล ไทยแลนด์” (LAST IDOL THAILAND) ป่วยด้วยโรคโควิด-19 ไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา จนสมาชิกที่เหลือทั้ง 24 คน ต้องทำการกักตัวเพื่อรอดูอาการติดเชื้อเพิ่มหรือไม่ ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ LAST IDOL THAILAND ต้นสังกัด ได้ออกประกาศสำคัญระบุว่า หลังจากที่ให้สมาชิกกักตัวและทุกคนเข้ารับการตรวจ ATK ทุกวัน เบื้องต้นพบว่า “สาวน้อย-พิชญ์สินี อิทธิรัตนะโกมล” สมาชิกวง มีผลเป็นบวก จึงเข้ารับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 25 มกราคม ซึ่งผลตรวจพบเชื้อ COVID-19 จึงนำตัว “สาวน้อย” เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้นสังกัด LAST IDOL THAILAND ระบุอีกว่า บริษัทฯ ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง และใกล้ชิดที่มีความเสี่ยง ให้ทุกคนเฝ้าระวัง เพื่อสังเกต อาการตามมาตรการของ ศบค. โดยสมาชิกทุกคนยังคงกักตัว และ ตรวจหาเชื้อจนกว่าจะครบระยะตามมาตรการคือตั้งแต่วันที่ 21 ม.ค.- 5 ก.พ. ทางบริษัทฯ ขออภัยทุกท่านที่ได้รับผลกระทบมา ณ ทีนี้ทั้งนี้ “สาวน้อย พิชญ์สินี” แห่งยูนิต ซัมเดย์ (Some day) กลายเป็นสมาชิกคนที่ 3 ของวงที่ป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยเจ้าตัวได้เผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Saonoi LAST IDOL ถึงอาการป่วยว่า ตอนนี้ตนได้เข้ารับการรักษาแล้ว มีอาการเจ็บคอ น้ำมูกไหล แล้วก็ปวดหัว, ปวดตัวนิดหน่อย ไม่มีไข้ จะรีบหายดีไวๆ แล้วไว้ไปเจอกับทุกคนนะ ดูแลตัวเองและรักษาสุขภาพกันด้วย เป็นห่วง