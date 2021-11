แฟนผีแดงชาวไทยให้กำลังใจ "ดอนนี่ ฟาน เดอ เบค" ส่งข้อความผ่าน IG ระบุจะอยู่เคียงข้างเสมอ

หลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด คว้าตัวมิดฟิลด์ทีมชาติเนเธอร์แลนด์ ดอนนี ฟาน เดอ เบค กองกลางของอาแย็กซ์ มาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2020 ด้วยค่าตัว 35+4 ล้านปอนด์ แต่กลับไม่ได้รับความไว้วางใจจาก โอเล กุนนาร์ โซลชา ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกจับนั่งดองเป็นสำรองเสียส่วนใหญ่ แต่เมื่อได้ลงสนามก็ตั้งใจเล่นเพื่อทีมอย่างเต็มที่ จนมีชาวเน็ตชาวไทยซึ่งเป็นแฟนของทีมผีแดงจำนวนหนึ่งได้แสดงความเห็นใจต่อนักเตะหนุ่มชาวเนเธอร์แลนด์รายนี้เป็นอย่างมากทั้งนี้ พบว่าเมื่อวันที่ 4 พ.ย. เพจ "ดูบอลกับแนท" ได้ส่งข้อความส่วนตัวไปหา "ฟาน เดอ เบค" ผ่านอินสตาแกรมของเจ้าตัว โดยทางเพจได้ระบุข้อความว่า"หลังจากความเห็นใจหลั่งไหลไปหาดอนนี ฟาน เดอ เบค ตั้งแต่เมื่อเช้าวันพุธที่ผ่านมา ก็มีแฟนเพจท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาว่า'จะมีทางไหนที่เราจะส่งข้อความไปให้กำลังใจดอนนีได้บ้างไหมครับ?''ดูบอลกับแนท' จัดให้กับทุกท่านนะครับ ส่งเข้าอินสตาแกรมส่วนตัวของดอนนี เข้าใจว่ายากที่ตัวจริงของดอนนีจะได้อ่าน แต่อย่างน้อย เราก็ทำหน้าที่ของพวกเราในฐานะแฟนบอลได้สมบูรณ์แบบแล้วข้อความที่ผมส่งไปคือ"I know there are millions of messages sent to you. But we , from Thailand. We are all beside you and we completely know you've tried 100% for us since day one.Donny , don't stop walking , don't stop running. Because whenever you fell down. We as the fans , are all here to lift you up.And we are all seeing you as a hero , a role model who whichever obstacles come , you won't give up and always fight for it. Love you Donny. You are the best."แปลเป็นไทยว่า“ผมเข้าใจว่าคงมีแฟนบอลนับล้านส่งข้อความมาหาคุณ แต่พวกเราแฟนบอลชาวไทย เราจะอยู่เคียงข้างคุณ เรารู้ว่าคุณทุ่มเทเต็มร้อยให้กับเราตั้งแต่วันแรกแต่ดอนนี อย่าหยุดเดิน อย่าหยุดวิ่ง เพราะทุกครั้งที่คุณล้ม พวกเราแฟนบอลจะพยุงคุณขึ้นมาเสมอพวกเรามองคุณเป็นเหมือนฮีโร่ เป็นแบบอย่างในชีวิต เพราะเมื่อคุณต้องเจอกับอุปสรรคใดๆ คุณไม่เคยยอมแพ้ และต่อสู้เพื่อเอาชนะมันได้เสมอ ดอนนี คุณคือที่หนึ่งในใจของพวกเรา สู้ๆ นะครับ”นี่คือความในใจที่พวกเราทุกคนอยากจะพูดกับดอนนี ตัวแทนของคนเก่ง ที่แม้จะไม่สมหวังในวันนี้ แต่ความมุ่งมั่นและความพยายาม จะทำให้เขาประสบความสำเร็จในอาชีพการเป็นนักฟุตบอลได้อาจจะเดินถึงเป้าหมายได้ช้า แต่ไม่มีวันหยุดเดิน"