"ดร.อนันต์" นักไวรัสวิทยา ชี้ข้อมูล "เดลต้าพลัส" แพร่เร็วกว่าสายพันธุ์เดิม 10% เป็นเพียงการคาดการณ์

วันนี้ (26 ต.ค.) เฟซบุ๊ก "Anan Jongkaewwattana" หรือ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้โพสต์ระบุข้อความว่า "Delta Plus แพร่กระจายเร็วกว่า Delta 10% เค้าเอาตัวเลขนี้มาจากไหน? จริงๆแล้วข้อมูลไม่ได้เกิดจากการเอาไวรัส 2 สายพันธุ์นี้มาแข่งกันตรงๆนะครับ แต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทาง UK ถอดรหัสไวรัสเก็บไว้ในแต่ละช่วงเวลา ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน Delta ครองประเทศอยู่จะเห็นว่าเกือบ 100 % ของไวรัสที่ถอดรหัสได้คือ Delta หมด สมมติฐานคือ หลังจากนี้ถ้ามีสายพันธุ์อื่นใดที่ไม่ใช่ Delta มาแบ่งพื้นที่การระบาด ก็อาจจะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์นั้นน่าจะแพร่กระจายได้ดีกว่าเจ้าของพื้นที่เดิมจากข้อมูลในกราฟที่แสดงมาจะเห็นว่า ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฏาคมเป็นต้นมา มีพื้นที่ของ AY.4.2 หรือ Delta Plus เริ่มเห็นขึ้นมา และ ข้อมูลล่าสุดที่เก็บมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พบว่าเป็น 9.3-10.1% ของจำนวนทั้งหมด ตัวเลขนี้จึงเป็นที่มาของ Delta Plus สามารถแย่งพื้นที่ของ Delta ได้ที่ 10% และ แปลความต่อว่า แพร่กระจายไวกว่า 10% นั่นเองข้อมูลทางไวรัสวิทยา หรือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ากลไกอะไรที่ทำให้เป็นแบบนั้น ยังไม่มีใครทราบครับ ดังนั้น อาจจะต้องสรุปเท่าที่รู้ และ อนุมานได้เท่าที่ควรทำ การคาดการณ์ทำได้ครับ แต่ต้องคิดว่าข้อมูลมันยังน้อยอาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ บริบทของประเทศอื่นๆ อาจจะไม่เหมือนกับ UK ก็ได้ สิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือ เฝ้าระวัง ครับ"