บทเรียน และ ความท้าทาย ของ MAIN STAND THAILAND พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์คอนเทนต์เต็มกำลัง

กลายเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เรื่องของการถูกแฮกข้อมูล หรือการโจรกรรมข้อมูล รวมถึงการแฮกแพลตฟอร์มบนโลกออนไลน์ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวงการ ไม่เว้นแม้แต่วงการคอนเทนต์กีฬา อย่าง MAIN STAND ได้ถูกแฮกแพลตฟอร์ม Youtube เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมียอดผู้ติดตามมากถึง 330,000 Subscriber โดยคาดการณ์ว่าเกิดจากระบบการใช้งานที่มีการถูกปิดกั้นการเข้าถึงการดูแล ทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ และ ใช้งานใด ๆ ต่อได้แต่ไม่นานเกินรอ! MAIN STAND กำลังจะกลับมา พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์สร้างคอนเทนต์อย่างเต็มกำลังบนช่อง Youtube Channel ภายใต้ชื่อ “MAIN STAND THAILAND”คุณโรจน์ พุทธคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมนสแตนด์ ครีเอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บทเรียนสำคัญของการถูกแฮกแพลตฟอร์มในครั้งนี้ ต้องยอมรับว่า การป้องกันระบบเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยก่อนหน้านี้ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้เท่าที่ควร เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นแล้ว ก็ต้องเดินหน้าต่อ ในฐานะผู้บริหาร ต้องเร่งแก้ไขปัญหา เพื่อกลับมาสร้างคอนเทนต์สาระดี ๆ ให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันโดยเร็วที่สุด“โดยเริ่มจากจัดการระบบการป้องกัน ซึ่งในก่อนหน้านี้ได้ใช้ software ที่ถูกลิขสิทธิ์ นำมาใช้ป้องกันการเข้าถึงคลังข้อมูล แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยเพียงพอ ต่อไปนี้คงต้องเพิ่มมาตรการการป้องกันการถูกแฮกให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น พร้อมกับต้องสร้างความรู้ความเข้าใจภายในองค์กร เพื่อตระหนักถึงปัญหาและความเสียหายที่จะตามมา รวมถึงการจัดทำแผนสำรองในกรณีเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกในอนาคต”เปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาสเดินหน้าทำแพลนจัดทำคอนเทนต์ใหม่ทั้งหมดให้กับรายการประจำในช่อง Youtube ภายใต้ชื่อ “Main Stand Thailand” ไม่ว่าจะเป็น รายการ Footballnista, Talk to Tone, In the Zone, Beyond Ballthai, Box to Box, คนคลั่งกีฬา และ Money Stand เป็นต้น โดยเน้นคอนเทนต์ที่มีความสนุก แบบครบเครื่อง ในขณะเดียวกันให้ความรู้ วิเคราะห์เชิงลึกในประเด็นที่น่าสนใจ รวมถึงถือโอกาสนี้พัฒนาคอนเทนต์แนวใหม่ ๆ ให้ได้ติดตามอีกมากมายอย่างแน่นอน“ถึงแม้จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า แทบจะทุกแบรนด์ในตลาดต่างต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์สินค้าของตนเองและนำ Digital Business Model มาใช้อย่างเป็นรูปธรรม (Business Re-strategy) ซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ของแบรนด์และหลายองค์กรที่หันมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจใหม่ โดยการปรับใช้ Digital Business Model เช่น การทำ Subsciption การทำ Freemium หรือการทำ Digital Product ออกมาเพื่อตอบรับกับโลกที่เปลี่ยนไปอยู่บนออนไลน์และความไม่แน่นอนมากขึ้นจากผลกระทบของโควิด-19 และการเกิดขึ้นของ Creator ใหม่รายวัน ทำให้เราต้องแข่งขันอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถรู้แน่ชัดได้ว่าคู่แข่งของเราคือใคร ดังนั้น เราก็ต้องปรับตัวเองอยู่เสมอ”“MAIN STAND กำลังมุ่งหน้าไปสู่ความเป็นสื่อกีฬาที่ได้มาตรฐานตามที่ควรจะเป็น และตั้งใจในการสร้างช่องทางการเข้าสู่คอนเทนต์ให้มีความเข้าถึงได้ง่ายและทั่วถึงให้มากที่สุด เพื่อขยายความเป็น niche ของเราให้มีจำนวนมากขึ้น พัฒนาคุณภาพและคาแรคเตอร์ให้ชัดเจน หมุนตามเทรนด์ที่ปรับตัวอยู่เสมอ”ปรับตัวให้เป็น สร้างตัวตนให้โดดเด่น“จริง ๆ ในการเป็น content creator ไม่สามารถทำทุกอย่างให้ตรงกับความต้องการของทุกคนได้ เพราะมันมีความหลากหลายทางเนื้อหาและจำนวน ดังนั้น การจับกลุ่ม audience เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาชิ้นงาน เพื่อมุ่งสร้างไปในทิศทางเดียวมากกว่า ประกอบกับต้องปรับให้เนื้อหามีความน่าสนใจ และทันสมัย จนถึงจุดที่ว่าผู้อ่านเหล่านั้นจะพัฒนาสู่ Subscriber หรือผู้ติดตาม พร้อมเชื่อเสมอว่าจะยังคงเหนียวแน่นและให้การสนับสนุน MAIN STAND ต่อไป” คุณโรจน์ กล่าวทิ้งท้าย