“เพชรชมพู กิจบูรณะ” ลาออกจากพรรคลุงกำนัน-พ้นสถานภาพ ส.ส.

วันนี้ (18 ต.ค.) เฟซบุ๊ก “เพชรชมพู กิจบูรณะ - Phetchompoo Kijburana” ของ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ โพสต์ข้อความหัวข้อ “เป็นเกียรติ​อย่างยิ่งที่ได้รับใช้ทุกท่าน” ระบุว่า “วันนี้ เพชรได้ยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรครวมพลังประชาชาติไทยกับท่านหัวหน้าพรรคและนายทะเบียนสมาชิกพรรค รวมถึงได้ส่งสำเนาให้แก่ กกต.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของเพชรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101(8) ของรัฐธรรมนูญ​ เนื่องจาก​เพชรเป็น​ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ​ ผู้ที่มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชี​รายชื่อของพรรค​จะเลื่อนขึ้นมาเป็น​ ส.ส. แทนตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาที่เพชรมีโอกาสเข้ามาทำงานการเมือง เพชรได้พบเห็น​ เรียนรู้​ และเข้าใจ​ประเด็นปัญหาต่างๆ​ ของประเทศ​มากขึ้นทั้งในเชิงมหภาค​และจุลภาค​ บ่อยครั้งที่​ “ทางออก” ของปัญหานั้น​ไม่สามารถ​ทำให้ทุกฝ่าย​พึงพอใจได้​ จึงตกเป็นหน้าที่ของฝ่ายนโยบาย​ที่จะหา ​“จุดสมดุล” ให้เจอ​เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน​ทุกกลุ่มสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งสมาชิก​สภาผู้แทน​ราษฎร​ เรามีส่วนร่วม​ในการหาจุดสมดุลนี้ได้ผ่านที่ประชุมสภาฯ​ และกรรมาธิการ​ชุดต่างๆ​ กว่า​ 2 ปีที่เพชรดำรงตำแหน่ง​ ส.ส.​ เพชรได้ปฏิบัติ​หน้าที่​อย่างเต็มที่ ​ไม่ว่าจะในที่ประชุมสภาฯ​ ในคณะกรรมา​ธิการ​ หรือในการประชุมระหว่างประเทศ​ ขอขอบคุณทุกท่านที่เพชรได้พบเจอและร่วมงานตลอดเส้นทางการเมืองของเพชร​ สำหรับท่านต่อไปนี้​ เพชรต้องขอขอบพระคุณ​เป็นอย่างสูง​ ถือว่าเป็นโชคดีของเพชรที่ได้มีโอกาสเรียนรู้งานจากท่านในบทบาทต่างๆ- ท่านชวน​ หลีกภัย​ ประธานรัฐสภา​ และประธานสภาผู้แทนราษฎร​- ท่านสุชาติ​ ตันเจริญ​ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร​ คนที่​ 1 และที่ปรึกษา​ชมรม​สมาชิกรัฐส​ภา​ Young Parliamentarian​- ท่านศราวุธ เพชรพนมพร​ ประธานคณะกรรมาธิการการ​ต่างประเทศ​- ท่านจักรพันธ์ พรนิมิตร​ รองประธาน​คณะกรรมาธิ​การ​การต่างประเทศ​ คนที่​ 1 และประธานคณะอนุกรรมาธิการ​พิจารณา​ศึกษา​การดำเนินความ​สัมพันธ์​ระหว่างประเทศ​ฯ- ท่านเกียรติ​ สิทธีอมร รองประธาน​คณะกรรมาธิ​การ​การต่างประเทศ​ คนที่​ 2 ประธานคณะ​อนุกรรมาธิการ​พิจารณาศึกษา​ผลกระทบ​จากการเข้าร่วม​ CPTPP​ ด้านเศรษฐกิจ​ การค้า​ และการลงทุน​ และประธานคณะกรรมาธิการพิจารณา​ร่าง​พระ​ราชบัญญัติ​ลิขสิทธิ์​ (ฉบับที่​…) พ.ศ…- ท่านศุภชัย​ ใจสมุทร​ รองประธาน​คณะกรรมาธิ​การ​การต่างประเทศ​ คนที่​ 4- ท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ ประธานคณะกรรมาธิการ​พิจารณา​ศึกษา​แนวทาง​ในการบริหารจัดการการชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา​- ท่านสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธานคณะอนุ​กรรมาธิการ​งบประมาณ​รายจ่าย​ประ​จำ​ปี​ พ.ศ.​ 2565 ครุภัณฑ์​และ​ ICT​- ท่านสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย​ ประธาน​คณะกรรมาธิการ​พิจารณา​ร่างพระราชบัญญัติ​ว่าด้วย​การ​ออกเสียงประชามติ​ พ.ศ…- ศาสตราจารย์ ​โกวิทย์​ พวงงาม​ ประธานคณะกรรมาธิการ​วิสามัญ​พิจารณา​ศึกษา​แนวทาง​ป้องกัน​และแก้ไขปัญหา​การข่มขืน​กระ​ทำ​ช​ำ​เรา​และการ​ล่วงละเมิด​ทางเพศ​- เจ้าหน้าที่รัฐสภาทุกคนที่เป็นแรงสนับสนุน​สำคัญ​ใน​การปฏิบัติ​หน้าที่ของสมาชิกรัฐส​ภา​​ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ​การ​ต่างประเทศ​ที่เป็นคณะสามัญที่เพชรนั่งอยู่​ 2 ปีกว่า​ เจ้าหน้าที่​สำนักองค์การรัฐสภาระหว่าง​ประเทศ​ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสมัชชา​รัฐสภา​อาเซียน​ (AIPA) ที่เพชรได้มีโอกาสร่วมงานอย่างใกล้ชิด​ใน​การเข้าร่วมประชุมใหญ่​ของ​ AIPA​ ทั้ง​ 2 ครั้งที่ผ่านมาขอบพระคุณ​ ท่านสุเทพ​ เทือก​สุบรรณ​ ที่ให้โอกาสเพชรได้เข้ามาทำงานการเมือง​ ขอบพระคุณ​หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล​ หัวหน้าพรรคคนแรกที่ท่านได้ให้ข้อคิด​และแนวทางในการทำงานเพื่อประเทศชาติ​ ขอบพระคุณ​ท่านอาจารย์​ทวีศักดิ์​ ณ​ ตะกั่วทุ่ง​ หัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน​สำหรับคำแนะนำต่างๆ​ ที่ท่านมีให้เพชรเสมอมาและสุดท้ายนี้​ ต้องขอขอบพระคุณ​พี่น้องประชาชน​ที่ได้ให้ความไว้วางใจ​ให้เพชรเข้ามาทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของท่านในสภาฯ​ เป็นเกียรติ​อย่างยิ่งที่ได้รับใช้ทุกท่านค่ะ​เพชร​ชมพู​ กิจ​บูรณะ​18 ตุลาคม​ 2564สำหรับ น.ส.เพชรชมพู กิจบูรณะ เกิดเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2536 ปัจจุบันอายุ 28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Arts (Philosophy, Politics & Economics) หรือศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐกิจ จากมหาวิทยาลัยเดอรัม ประเทศอังกฤษ และ Bachelor of Law หรือนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยบีพีพี (BPP UNIVERSITY) ประเทศอังกฤษ เคยเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนโลก One Young World ปี 2557 ที่ประเทศไอร์แลนด์ และผู้กล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ Leadership and Government และเคยเป็นนักศึกษา/อาสาสมัครประจำคลินิกกฎหมาย มหาวิทยาลัยบีพีพีอีกด้วย