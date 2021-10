‘แคลร์เอียแยง เทเลอร์’ จากแอร์โฮสเตส สู่ ‘นางฟ้า’ แห่งไร่ชา

>>> มนต์เสน่ห์และชีวิตใน ‘ไร่ชา’

>>> ‘บทเรียนแห่งชีวิต’ ระหว่างสิ่งที่เอื้อมคว้า กับสิ่งที่อยู่เคียงข้าง

แต่ทว่า เมื่อเกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 สายการบินระงับเที่ยวบิน หรือบินน้อยลง ตัวเธอเองแม้ว่าทางสายการบินยังคงสถานภาพแอร์โฮสเตสไว้ให้ แต่เธอก็ไม่มีเที่ยวบิน นำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เมื่อเธอตัดสินใจกลับสู่บ้านเกิดเมืองนอน กลับสู่ไร่ชาที่ จ.เชียงใหม่ กลับไปเป็นชาวสวนอีกครั้งเหมือนเมื่อคราวยังเด็ก ไร่ชาของครอบครัว จึงมิเพียงเยียวยาเธอจากความเปลี่ยนแปลงกะทันหันในชีวิต แต่ยังโอบรับเธอสู่ผืนแผ่นดินทั้งช่วยพยุงให้กลับมายืนหยัดอย่างแข็งแกร่งได้อีกครั้ง‘ผู้จัดการออนไลน์’ สัมภาษ์พิเศษ(Clare iayang Taylor) หรือ ‘แคลร์’ แอร์โฮสเตส ผู้ผันตัวมาเป็น ‘นางฟ้า’ แห่งไร่ชา ได้อย่างสง่างามและน่าชื่นชม ผ่านคำบอกเล่าถึงเรื่องราวนับแต่เมื่อครั้งเป็นแอร์โฮสเตส การปรับตัวเมื่อเกิดวิกฤติโควิด-19 การตัดสินใจกลับสู่บ้านเกิดด้วยพลังของความเชื่อมั่น การทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อไร่ชา ทั้งหลายทั้งปวงคือประสบการณ์อันล้ำค่าที่แคลร์แบ่งปันและเล่าสู่กันฟังได้อย่างน่าสนใจเมื่อถามว่า เริ่มต้นเป็นแอร์โฮสเตสเมื่อไหร่ และทำอยู่กี่ปีจึงเกิดวิกฤติโควิด-19 แคลร์ตอบว่าเธอเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินแห่งหนึ่งตั้งแต่เรียนจบประมาณช่วงปี พ.ศ.2558-2559 และทำงานเป็นแอร์โฮสเตสเรื่อยมา รวมระยะเวลาประมาณ 5 ปีจึงเกิดวิกฤติโควิด-19 งานของเธอส่วนใหญ่บินต่างประเทศทั้งสิ้น อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน โอมาน เป็นต้นแคลร์เล่าว่าเธอเรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนั้น เธอจึงพูดได้ถึงสามภาษาคือ ไทย จีน อังกฤษ แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ใช้ภาษาจีนมากนักแคลร์ตอบว่า เธอประทับใจไฟลท์หนึ่งที่ต้องบินจาก จ.กระบี่ไปยังเมืองจีนในช่วงตรุษจีน เธอได้นั่งหน้าผู้โดยสาร ขณะที่เครื่องกำลังจะ Take off เป็นช่วงที่แอร์โฮสเตสกำลังจะสาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยบนเครื่องบินใกล้จะจบ แล้วเธอก็มานั่งเฝ้าประตู แคลร์เล่าว่าเมื่อต้องนั่งเฝ้าประตู ใบหน้าของเธอก็จะหันไปเจอผู้โดยสารโดยตรงเลย แล้วเมื่อพูดคุยกันแค่ไม่กี่ประโยค ผู้โดยสารซึ่งเป็นคุณป้าชาวจีนก็ยื่นเงินให้เธอ 200 หยวน บอกว่าให้ทิปเมื่อได้พูดคุยไม่กี่ประโยค คุณป้าก็ถามว่ารับทิปได้ไหม แต่เมื่อได้ทิปมาแล้ว แคลร์เล่าว่าเธอก็นำไปซื้ออาหารแบ่งกันทานกับเพื่อนๆ ในไฟลท์ เพราะเป็นช่วงที่ได้พักที่จีนเนื่องจาก Layover หรือเที่ยวบินซึ่งมีการแวะพักนั่นเองถามว่า เมื่อเกิดภาวะวิกฤติโควิด-19 ต้องเผชิญกับอะไรบ้าง จึงต้องกลับมาทำไร่ชาที่บ้านเกิดที่ จ.เชียงใหม่ แคลร์ตอบว่า เธอเผชิญวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรก เพียงแต่เธอยังไม่ได้กลับบ้านทันที“ช่วงแรกทุกอย่างชะงัก เรายังไม่รู้ว่าจะทำยังไง รับมือไม่ทัน แต่พอจากนั้น เมื่อดูเหมือนการแพร่ระบาดเริ่มซา ที่ต่างๆ เขาก็เริ่มมีอีเวนท์ เช่นมีอีเวนท์ให้แอร์โฮสเตสขายของ เราก็เลยนำผลิตภัณฑ์ของที่บ้านมาขาย เราก็ไปขายตามงานเหล่านี้”แคลร์ระบุและเล่าว่าเธอนำสินค้าไปวางขายยัง Community shopping Mall แห่งหนึ่ง ซึ่งเจ้าของพื้นที่ให้วางขายฟรีโดยไม่คิดค่าเช่าที่ แต่ในโซนที่คิดค่าเช่าที่ ก็จะได้ทำเลที่ดีกว่าแคลร์ถ่ายทอดประสบการณ์ ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนว่าในห้วงเวลาหนึ่ง เมื่อนางฟ้าอย่างเธอไม่มีเที่ยวบินและต้องตระเวนขายของตามสถานที่ต่างๆ นับเป็นเรื่องที่เหน็ดเหนื่อยไม่น้อยแคลร์เล่าว่า บรรยากาศบ้านเมืองในช่วงนั้น เป็นช่วงที่คนอัดอั้น อยากไปเที่ยวเต็มที“แล้วเผอิญมีรุ่นพี่คนหนึ่ง เขามียอด Follow Instagram เยอะมาก แล้วเขาแค่มาถ่ายรูปไร่ชาของเรา ตอนนั้นไร่ยังรกๆ อยู่เลย เขาก็มาถ่ายรูปเลมอน แล้วเขาก็อัพรูปลงไอจี แล้วคนก็ทักมาเต็มเลยว่าอยากมา เราก็เลยตัดสินใจว่า กลับบ้านดีกว่า ไม่ไปขายของแล้ว ให้คนมาหาเราดีกว่า เราไม่ต้องไปหาคนแล้ว (หัวเราะ) นั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลับบ้านค่ะ” แคลร์บอกเล่าพร้อมเสียงหัวเราะสดใส เมื่อมองเห็นทางออกของชีวิตที่ไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมคว้าถามว่า จากประสบการณ์ที่เป็นแอร์โฮสเตส มา 5 ปี คนเรียกว่าเป็น ‘นางฟ้า’ กระทั่งเผชิญวิกฤติต้องมาขายของ และกลับคืนสู่ไร่ชาของครอบครัว กลับคืนสู่ไร่ที่บ้าน มีความรู้สึกท้อบ้างไหมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแคลร์ตอบว่า “แน่นอนค่ะ มีอยู่แล้ว รู้สึกว่าชีวิตดีๆ เราหายไปไหน เราก็อาจจะคิดถึง แต่ในมุมนึง อาจเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราโตมาบนดอย เราคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อม เราชิน แล้วการที่เรากลับมา ไม่ได้ทำให้เราอยู่ยาก ไม่ต้องปรับตัวอะไรเลย เราก็แค่ Back to basic น่ะค่ะ ก็กลับมาเหมือนเดิมแค่นั้น แทบไม่ต้องปรับตัวอะไร แค่กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิม อารมณ์เหมือนกับว่า เราไปหลงระเริงสนุกสนาน แล้วในที่สุดก็ได้กลับมาเหมือนเดิม” แคลร์เปรยบเทียบได้อย่างเห็นภาพของการคืนสู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืนขณะที่งานแอร์โฮสเตส แคลร์เล่าว่า ทางสายการบินบริหารจัดการได้อย่างใจดีกับพนักงานรวมถึงตัวเธอด้วย เพราะแม้ช่วงที่เธอไม่มีบินแต่ทางสายการบินก็ยังรักษาสถานภาพพนักงานของเธอเอาไว้ อีกทั้งแคลร์ไม่ได้ลาออก จึงรักษาสภาพพนักงานอยู่ กล่าวให้ชัดคือ เธอยังคงมีสถานภาพของความเป็นแอร์โฮสเตสอยู่นั่นเองเมื่อถามว่า ณ ขณะนี้ เธอเปลี่ยนมาเป็นนางฟ้าในไร่ชาเท่านั้น จนกว่าจะมีเที่ยวบินกลับสู่ภาวะปกติใช่หรือไม่ แคลร์ยอมรับว่าใช่ถามไถ่ถึงชีวิตในไร่ชา แคลร์เล่าว่าเธอกลับมาที่ไร่ที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อราวกรกฎาคม พ.ศ. 2563 นับถึงปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ที่ไร่มาไม่น้อยกว่า 1 ปีแล้วถามถึงมนต์เสน่ห์และความเป็นมาของไร่ชาแห่งนี้ว่ามีอะไรบ้างแคลร์ย้อนความทรงจำให้ฟังว่า เธอจำได้ว่าที่ไร่ ปลูกชามาตั้งแต่เมื่อครั้งที่เธอเรียนอยู่ชั้นประถามศึกษาปีที่ 2 ตอนนั้นเธออายุเพียง 8 ขวบ นับถึงปัจจุบันนี้ไร่ชาก็มีอายุ 20 ปีแล้ว ส่วนที่มา หรือสาเหตุที่ครอบครัวของเธอปลูกไร่ชาก็เนื่องจาก“สำหรับมนต์เสน่ห์ของไร่ชาที่นี่ หนูคิดว่าเป็นเพราะอยู่หน้าผาแง่มหรือผาสองฤดู เพราะฉะนั้นที่ไร่ก็จะมีหมอกตลอด อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี แม้แต่หน้าร้อนก็ยังเย็นสบาย ดังนั้น มนต์เสน่ห์ก็น่าจะอยู่ที่อากาศและเจ้าของสวน ( หัวเราะ )”แคลร์บอกเล่าอย่างอารมณ์ดีพร้อมเสียงหัวเราะสดใสที่เป็นเอกลักษณ์ประจำตัวเมื่อถามถึงความผูกพันกับไร่ชาแห่งนี้ แคลร์เล่าว่าเธอโตมากับที่นี่ ตอนเป็นเด็กเธอเรียนโรงเรียนบนดอย วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็ไปเรียนตามปกติ บางวันตอนเย็น เลิกเรียนมาก็ต้องขึ้นไปไร่ ที่ห่างจากบ้านประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วในวันเสาร์แม่ก็จะเกณฑ์ทุกคนให้ไปทำไร่ ในความทรงจำของเธอนับแต่เด็ก แม่จะให้ทำไร่ทุกวันเสาร์ ดังนั้นหากถามว่าคุ้นเคยกับไร่แห่งนี้มากน้อยแค่ไหน แคลร์บอกอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าเธอคุ้นเคยกับไร่อย่างมากแคลร์ตอบว่า โดยปกติแล้ว เธอไม่ได้นอนในไร่โดยตรง แต่นอนที่บ้าน ซึ่งบ้านห่างจากในไร่ 2 กิโลเมตร ตื่นเช้าขึ้นมาก็ให้อาหารเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ แต่เมื่อเกิดมีโรคระบาดหมู ที่ไร่ก็ไม่ได้เลี้ยงหมูแล้ว เลี้ยงเฉพาะไก่เท่านั้น เมื่อให้อาหารไก่เสร็จแล้วเธอก็จะทานอาหารแล้วค่อยไปไร่แคลร์เล่าว่าเมื่อไปถึงไร่ก็ใช้เวลาไปกับการทำสวน ในแต่ละวันขึ้นอยู่กับสภาพสวนในช่วงนั้นๆ ไม่ได้ stick หรือทำแบบ routine แต่จะคอยดูว่า วันนี้ ต้นชาเป็นยังไง ต้นหญ้าขึ้นเยอะแล้วหรือยัง หากหญ้าขึ้นเยอะก็ต้องก็ถอนหญ้า หรือถ้าหากต้นเลม่อนมีหญ้าขึ้นเยอะแล้วก็ต้องถอนหญ้าให้ต้นเลม่อนด้วย หรือหากวันนี้ มีชายอดอ่อนแล้ว ก็ต้องเก็บ“ชีวิตในไร่ก็จะเป็นไปตามฤดูกาลไปเรื่อยๆ แบบนี้มากกว่า ชาจะไม่ออกตลอดทั้งปี ส่วนใหญ่จะออก มีนาคม-เมษายน แต่ที่ไร่หนูปลูก 2พันธุ์ เบอร์ที่ออกเยอะที่สุดคือชาเบอร์ 12 สามารถเก็บได้เรื่อยๆ ปีนี้ก็เก็บได้เกินสิบรอบแล้ว แต่อย่างตัวชาก้านอ่อนเบอร์ 17 ก็เพิ่งได้เก็บแค่หนึ่งถึงสองรอบ เก็บได้น้อย เพราะดูแลยาก”แคลร์ระบุและเล่าเพิ่มเติมว่า ชื่อพันธุ์ชา จะเรียกเป็นเบอร์ ซึ่งมีเป็นร้อยเป็นพันชนิด ส่วนชาอู่หลง กับชาเขียว ที่คนเรียกกันนั้น จริงๆ แล้วเป็นชื่อเรียกที่ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการผลิตแคลร์บอกเล่าอย่างคนทำไร่ชาที่รู้ลึกรู้จริง เธอย้ำด้วยว่า เนื่องจากกรรมวิธี หรือเห็นวิธีการผลิตมาตลอด ทุกครั้งที่พ่อกับแม่เก็บชา เธอก็เก็บด้วยตลอดมานับแต่ยังเด็กและช่วยทำทุกกรรมวิธีเมื่อถามถึงผลิตผลอื่นๆ ในไร่อย่างเลม่อนแคลร์เล่าว่าสำหรับเลม่อน ตอนปลูก 3 ปีแรกจะไม่เก็บผลเลย เหมือนเด็ดทิ้ง กล่าวคือถ้าเลม่อนออกดอกออกผล เราจะเด็ดทิ้งหมดเลย เพื่อไม่ให้สารอาหารมาเลี้ยงที่ดอกและผล แต่เพื่อให้ไปเลี้ยงลำต้นและใบให้แข็งแรงก่อนหลังจากนั้น สามปีให้หลังจึงค่อยเก็บผล ซึ่งเลม่อน ถ้ามีน้ำเพียงพอก็สามารถออกผลได้ตลอดเรื่อยๆ“ยิ่งอากาศเย็นด้วยยิ่งออกผล ตอนนี้เก็บไม่ทันเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสมาช่วยกันเก็บนะคะ” แคลร์บอกเล่าอย่างอารมณ์ดีและสะท้อนถึงความสุขสดใสในวิถีชาวไร่ที่เยียวยาเธอจากผลกระทบของภาวะวิกฤติโควิด-19 มานานนับปีแคลร์กล่าวว่า ที่ไร่ นอกจากมีชาที่แปรรูปเป็นชาเขียวกับชาอู่หลงแล้ว ก็ยังมีเลม่อนที่แปรรูปเป็นขนม ช่วงที่เปิดไร่ แคลร์จะนำทั้งเปลือกและน้ำเลม่อนมาทำเป็นขนมชื่อเลม่อนบาร์ คนชอบกันมาก เพราะกินแล้วสดชื่น นอกจากนี้ก็มีทำน้ำเลม่อน ทำเลม่อนอบแห้ง รวมทั้งมีการนำเลม่อนมาตากแห้งเพื่อใช้ทำการ์ด ทำของตกแต่ง ทุกคนที่ได้รับก็ล้วนชื่นชอบถามว่า การจิบชาร่วมกันในครอบครัวเกิดขึ้นบ่อยไหมแคลร์ตอบว่า “จิบชาแทนน้ำเลยค่ะ บนโต๊ะอาหารจะต้องมีชาของคุณพ่อ ต้องมีกาน้ำชาตลอด น้ำร้อนต้อง Stand by เลย แล้วชาก็เป็นสิ่งที่ใช้รับแขกด้วยค่ะ”แคลร์บอกเล่าถึงบรรยากาศในครอบครัวที่ผูกพันกับชาถามว่าได้รับประสบการณ์ หรือได้เรียนรู้สิ่งใดจากการเป็นนางฟ้าในไร่ชา หลังจากเป็นนางฟ้าที่โบยบินหรือเป็นแอร์โฮสเตสมาถึงห้าปี แคลร์ตอบว่า “เหมือนเราเคยมองแต่สิ่งที่อยู่รอบๆ เป็นตัวที่เราอยากจะไปเอื้อมให้ถึงสิ่งนั้น แต่เราลืมมองสิ่งที่อยู่ใกล้เราที่สุด จริงๆ แล้วถ้าเราตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้มีคุณค่า เราก็ทำให้ดีได้เหมือนกัน เพียงแต่ว่า มันต้องใช้ความอดทนมากๆ เหมือนกันค่ะเมื่อถามว่านักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวที่ไร่ได้หรือไม่ในช่วงนี้แคลร์ตอบว่า ขอรอเปิดพร้อมอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ จะได้คุ้มค่ากับนักท่องเที่ยวด้วย เพื่อที่เขาจะได้มาเที่ยวทั้งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์และไร่ชาดอยอินทนนท์ของเธอและครอบครัวไร่ชาดอยอินทนนท์และสามารถสอบถามข้อมูลต่าๆ จากทางเพจได้ ไร่ชาของแคลร์อยู่กิโลเมตรที่ 31 จากนั้นให้เลี้ยวขวา เข้ามาอีกประมาณ 16 กิโลเมตร์ จึงเป็นหมู่บ้านขุนวางซึ่งเป็นที่ตั้งของไร่ชา หรือกล่าวให้เห็นภาพชัดขึ้นคือ ไร่ของแคลร์อยู่เลยน้ำตกวชิรธารขึ้นมา ซึ่งไร่ของแคลร์อยู่ทางเดียวกันกับโครงการหลวงหรือสถานีเกษตรหลวง ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่ แต่ต้องเลยไปอีก 16 กิโลเมตร มีที่ตั้งอยู่ ณ บ้านขุนวาง อ.แม่วาง แคลร์เล่าว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมาเที่ยวที่ไร่ช่วงธันวาคม-มกราคม เพราะระหว่างทางจะมีดอกซากุระเมืองไทยหรือนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งเต็มสองข้างทางถามไถ่มาพอสมควร สุดท้าย มีสิ่งใดที่อยากบอกกล่าวแก่ผู้ที่กำลังทดท้อจากผลกระทบของวิกฤติโควิด-19 ทั้ง 4 ระลอก ซึ่งยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงแคลร์ตอบว่าคือคำตอบจาก แคลร์เอียแยง เทเลอร์ ที่เคยเผชิญและประสบปัญหาไม่ต่างไปจากผู้คนอีกมากมายในสังคม เป็นกำลังใจทิ้งท้ายจากนางฟ้าหน้าหวานแต่ใจแกร่งคนนี้…