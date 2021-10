ใบเดียวเพื่อผู้ประกอบการ "บัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี" คุ้มทุกการจับจ่าย

นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาช่วยกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ขายในการจับจ่ายซื้อของได้สะดวกยิ่งขึ้น แถมยังพ่วงสิทธิพิเศษที่น่าสนใจมากมาย ลดความเสี่ยงที่จะต้องถือเงินสดจำนวนมากๆ ติดตัวไปด้วย ที่สำคัญสมัครง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่มีดอกเบี้ย ยิ่งในยุคที่เงินสดเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคด้วยแล้ว ยิ่งต้องหลีกเลี่ยงการหยิบจับสำหรับความน่าสนใจของบัตรตัวนี้ ต้องบอกว่า ยิ่งใช้ยิ่งคุ้มค่า เริ่มจากความคุ้มคูณสอง หากใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าว จะได้รับคะแนนสะสม X2 ณ ร้านค้าปลีกที่ร่วมรายการ (ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564-31 มกราคม 2565) ไม่ว่าจะเป็น Big C Supercenter : รับคะแนนสะสมบิ๊กการ์ด X2, Global House: รับคะแนนสะสมโกลบอลคลับ X2 และ PT Station: รับแต้มสะสม PT Max Card X2 เมื่อเติมน้ำมัน และชำระเงินด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปหากสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่กำหนด ตามเงื่อนไข สามารถรับสิทธิ์แลกรับคูปองเงินสดสูงสุด 600 บาทต่อเดือน สามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้า ณ ร้านค้าที่ระบุไว้ในคูปอง โดยแบ่งตามเงื่อนไขได้ดังนี้- ยอดการใช้จ่ายสะสมทุก 50,000 บาทขึ้นไป แลกคูปองเงินสด 100 บาท จำนวน 3,600 สิทธิ์/เดือน- ยอดการใช้จ่ายสะสมทุก 100,000 บาทขึ้นไป แลกคูปองเงินสด 250 บาท จำนวน 200 สิทธิ์/เดือน- ยอดการใช้จ่ายสะสมทุก 200,000 บาทขึ้นไป แลกคูปองเงินสด 600 บาท จำนวน 200 สิทธิ์/เดือนสำหรับวิธีการสมัครทำได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT โดยไปที่เมนูบริการ เลือกเดบิต/travel แล้วกดสมัครบัตร มีอัตราค่าธรรมเนียม ค่าทำบัตร 100 บาท และค่าบริการรายปี 400 บาท เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme-debit-card สมัครบัตรเดบิตกรุงไทย เอสเอ็มอี วันนี้ รับส่วนลด 100 บาท เพียงกรอกโค้ด SME100 สมัครได้เลยที่ https://info.krungthai.com/JPrA ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564เรียกได้ว่า บัตรนี้บัตรเดียว ได้รับความคุ้มค่าหลายต่อ ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ จะได้คะแนนสะสมเพิ่ม X2 และรับสิทธิ์แลกรับคูปองเงินสดเพื่อนำไปใช้เป็นส่วนลดแล้ว ยังฟรีทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM สูงสุด 500,000 บาทต่อวัน และรูดซื้อสินค้าสูงสุด 1,500,000 บาทต่อวัน สามารถแตะ จ่าย ง่ายสะดวกกับบัตรแบบ Contactless ชำระค่าสินค้า และบริการ ณ ร้านค้าที่รองรับ VISA ทั่วโลก หรือจะโอน เติม จ่ายผ่าน Krungthai NEXT ก็สะดวกจบครบในแอปฯ เดียวสามารถลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ https://krungthai.com/th/krungthai/contact-form/c683?embed=1 หรือเข้าไปดูสิทธิพิเศษอื่นๆ ได้ที่ https://krungthai.com/th/content/sme-debit-card/privilege