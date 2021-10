แห่ยินดี! หนุ่มไทยจบหลักสูตรการฝึกหน่วยซีลสหรัฐฯ ได้สำเร็จ เป็นคนแรกในรอบ 15 ปี

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. เพจ "U.S. Embassy Bangkok" หรือสถานทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทย โพสต์แสดงความยินดีกับคนไทยคนแรกในรอบ 15 ปีที่ผ่านการฝึกของหน่วยซีลได้สำเร็จทางเพจระบุว่า "ขอแสดงความยินดีกับเรือโท อนิรุธ ทองสีมา ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการฝึกทำลายใต้น้ำพื้นฐาน/หน่วยซีล (BUD/S) ระยะเวลา 24 สัปดาห์ของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือสหรัฐฯ ที่เมืองโคโรนาโด รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อเร็วๆ นี้ โดยเป็นคนไทยคนแรกในรอบ 15 ปีที่ผ่านการฝึก หลักสูตรดังกล่าวมักเป็นที่รู้จักในฐานะการฝึกที่ท้าทายสำหรับสภาพร่างกายและจิตใจมากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในแต่ละปีจะมีผู้ผ่านการฝึกหน่วยซีลเพียงประมาณ 200-250 คนจากประมาณ 1,000 คนที่เริ่มการฝึกLieutenant Junior Grade Aniroot Tongsrima recently graduated from United States Naval Special Warfare’s 24-week Basic Underwater Demolition/SEAL (BUD/S) training in Coronado, California. BUDS is widely regarded as some of the most mentally challenging and physically demanding training in the world. Out of about 1,000 candidates who start the Navy SEAL training pipeline each year, only about 200-250 succeed. Congratulations to LTJG Aniroot for being the first Thai graduate in fifteen years! #FriendsPartnersAllies"