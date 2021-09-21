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พ่อเด็กโวย "สหรัฐฯ" ยิงโดรนถล่มผิดเป้าสังหารลูก แต่ไม่เคยมาขอโทษ-ชดใช้

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พ่อเด็กโวย "สหรัฐฯ" ยิงโดรนถล่มผิดเป้าสังหารลูก แต่ไม่เคยมาขอโทษ-ชดใช้


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