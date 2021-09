ผู้ปกครองเป็นงง! เจอการบ้านลูกชั้นป.4 ตั้งโจทย์ถามเรื่องกายวิภาคศาสตร์ ของนร.แพทย์

วันนี้ (17 ก.ย.) เพจ "Infectious ง่ายนิดเดียว" ได้แชร์โพสต์จากเพจ "รักลูกคลับ - Rakluke Club" ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ทำเอาผู้ปกครองถึงกับมึนของการบ้านนักเรียนชั้น ป.4 รายหนึ่ง ที่มีคำถามว่า It is a thin and dense membrane that is on the outer surface of a bone (ส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะ) โดยมีคำตอบให้เลือก 3 ข้อ คือ 1.periosteum (เยื่อหุ้มกระดูก) 2.cancellous bone (กระดูกเนื้อโปร่ง) และ 3.compact bone (กระดูกส่วนแข็ง)ซึ่งทาง เพจ "Infectious ง่ายนิดเดียว" ได้เฉลยคำถามข้อดังกล่าวตอบ 1.periosteum (เยื่อหุ้มกระดูก) พร้อมเผยอีกว่า โจทย์ข้อนี้เป็นวิชากายวิภาคศาสตร์ (ANATOMY). นักเรียนแพทย์ ปี 2 โดบระบุข้อความว่า "การบ้านป.4? นี่มันวิชากายวิภาคศาสตร์ anatomy นักเรียนแพทย์ ปี 2 นะ เฉลย periosteum ส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกระโหลกศีรษะ นี่เป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์นะ ปล…พ่อหมอหลวงเมืองทิพย์เรียนอังกฤษตอนป .5 Bat rat cat dog"สำหรับ กายวิภาคศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของวิชาชีววิทยา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตว่าอยู่ส่วนใดของร่างกายและส่วนต่างๆ เหล่านี้ติดต่อเกี่ยวข้องกันอย่างไร โดยมักทำการศึกษาร่วมกับสาขาสรีรวิทยา (Physiology) ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่การทำงานของส่วนหรืออวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ สรีรวิทยา และชีวเคมีประกอบกันเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พื้นฐาน (Basic medical sciences) ซึ่งโดยทั่วไปจะสอนแก่นักศึกษาแพทย์ในชั้นปีแรก (หรือในชั้นปีที่ 1-3 ในคณะแพทยศาสตร์ในประเทศไทย)