“อาฟเตอร์ยำ” ร้านดังพัทยา เผยทางรอดช่วงโควิด ขายน้ำยำ-น้ำปลาร้า พร้อมบอกสูตรเหมือนหน้าร้านเป๊ะ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. เพจ “After Yum” หรืออาฟเตอร์ยำ ร้านยำเจ้าดังพัทยา ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอความยาว 6.24 นาที ที่ 2 เจ้าของร้านอย่าง คุณแต๋ง-กฤษฎ์กูล ชุมแก้ว กับ คุณดุจดิว-ธีรวิวัฒน์ บุตรตะยา ได้ออกมาพูดถึงปัญหาที่ทางร้านได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 และเผยถึงทางรอดในช่วงนี้ ทางร้านจึงได้ทำน้ำยำปรุงรส, น้ำปลาร้าต้มสุกปรุง, ทัพพี มาวางขายเพื่อให้ลูกค้าหายคิดถึง อีกทั้งยังบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับของทางร้านอีกด้วย โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “ในที่สุดวันนี้ก็มาถึง.. แล้วเจอกันในไลฟ์สดวันพุธนี้นะคะ”อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์ถึง 9,500 ครั้ง นอกจากนี้ เหล่าเซเลบ เน็ตไอดอล เช่น นัท นิสามณี, Amy Kitiya และลูกค้ารายอื่นๆ ได้แสดงความคิดเห็นให้กำลังใจ และรอสั่งซื้อสินค้ากันเป็นจำนวนมากสำหรับร้าน After Yum (อาฟเตอร์ยำ) ซึ่งเป็นร้านยำเจ้าดังพัทยาที่ตั้งอยู่ในปั๊ม Caltex ที่พัทยากลาง ริมถนนสุขุมวิท ที่ใครต่างก็พูดถึงทั้งความแซ่บของยำต่างๆ มีทั้งบรรดาของทะเลสดๆ กุ้ง หอย ปู แถมยังมีหมูกรอบ ไก่ทอด หมูยอ ก็นำเอามายำอีกด้วยปัจจุบัน After Yum มี 2 สาขา อยู่ที่พัทยาซึ่งเป็นสาขาแรก และระยอง อีกทั้งยังเตรียมขยายมาเปิดสาขาแรกในกรุงเทพฯ โดยจะปักหมุด 4 มุมเมืองในกรุงเทพฯ เน้นทำเลที่เป็นคอมมูนิตีมอลล์ นอกจากนี้ After Yum ยังเตรียมขยายไปเปิดที่ ‘สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ อีกด้วย