“สามารถ” โพสต์ “บิ๊กตู่-บิ๊กป้อม” เดินประคอง ตอกย้ำความสัมพันธ์ เผยภาพเดียวแทนพูดพันคำ

วันนี้ (13 ก.ย.) นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช โพสต์ภาพ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ขณะยืนคู่กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ในเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อความว่า มีคนโบราณ​บอกกันว่าภาพหนึ่งภาพ​ แทนคำพูดได้ดีกว่าคำพูดเป็นพันคำ​ ผมว่าวลีนี้น่าจะจริง​ ผมจึงขอโพสต์​ภาพนี้​ แสดงให้เห็นถึงความรักกันของ​ลุงป้อม​ ลุงตู่​ สนับสนุน​คำที่ว่า​ ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่าคำพูดพันคำมีคำกล่าวว่า “ภาพเพียงภาพเดียวดีกว่าคำพูดพันคำ” (a picture says more than a thousand words) หรือแม้แต่สุภาษิตไทยก็ยังบอกว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น” ผมว่าภาพนี้​ สยบ​ข่าวลือที่ลือกันมาตลอด​สัปดาห์​ได้เลยทีเดียว พวกบ่าวช่างยุ​ คงต้องกินน้ำใบบัวบกกันจนจุกเลยละที่เนี้ย...ทั้งนี้ นายสามารถ โพสต์ข้อความดังกล่าว เพื่อตอกย้ำความสัมพันธ์ระหว่าง พล.อ.ประวิตร กับ พล.อ.ประยุทธ์ ท่ามกลางกระแสข่าวลือ เรื่องความบาดหมางของทั้งคู่ โดยยืนยันว่ายังรักกันเช่นเดิม