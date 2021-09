ปรัชญาชีวิตในแบบ ‘ถิง ชู’ นักวาดภาพประกอบผู้เปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณ

‘นักรบแห่งชัมบาลา’ ( Shambala ) ญาณทัศนะอันสำคัญยิ่งในสายธรรมพุทธศาสนาวัชรยานของธิเบต หนึ่งในหนทางอันกล้าหาญศักดิ์สิทธิ์นั้น คือการเคารพในตนเอง, การภาวนาด้วยไมตรี โอบกอดตนเองอย่างเข้าใจและอ่อนโยน, การหวนคืนกลับไปสู่ความทรงจำอันเจ็บปวดในวัยเด็กและโอบรับบาดแผลในใจด้วยความรู้สึกแห่งการปลอบโยน, ปรัชญาแห่งการกล้าที่จะรับผลของสิ่งที่ตนเองเลือกจะทำ ผ่านเรื่องราวเรียบง่ายอย่างการห่อเกี๊ยวกินเองภายในครอบครัว และอีกหลากหลายเรื่องราวอันเปี่ยมล้นด้วยจิตวิญญาณ ปรัชญาชีวิต และหนทางแห่งการภาวนา ถูกถ่ายทอดผ่านผลงานภาพวาดประกอบของ ‘ถิง ชู’ หรือชื่อเต็มคือ ‘ชู ปิ่ง ถิง’ (Chu Ping Ting)





>>> การปั้น กับ การภาวนา

ผู้จัดการออนไลน์ สัมภาษณ์พิเศษเจ้าของลายเส้นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เรียบง่าย สบายตา ให้ความรู้สึกอบอุ่นสัมผัสใจภาพวาดของถิง ชู ที่เปี่ยมล้นหรือสะท้อนปรัชญาการมองโลกและใช้ชีวิต กระทั่งสื่อนัยถึงประเด็นนามธรรมบนหนทางแห่งการภาวนานั้น ล้วนเป็นการทำงานร่วมกับ ‘สถาบันวัชรสิทธา’ รวมทั้งการนำศิลปะและศาสตร์แห่งจิตวิทยามาเชื่อมโยงกับการภาวนา หรือแม้แต่สตูดิโองานปั้นเซรามิกที่เน้นกระบวนการเพื่อให้ผู้ปั้นได้เรียนรู้และทำความเข้าใจตนเองเป็นหลัก เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ถิง ชูปฏิบัติเรื่อยมา ซึ่งสิ่งที่เธอทำ ล้วนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่สะท้อนถึงตัวตนความเป็นเธอผู้พร้อมจะทุ่มเทและทำในสิ่งที่รักได้อย่างเต็มหัวใจเนื่องจาก ผลงานของถิง ชู ถ่ายทอดอย่างต่อเนื่องผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊ค วัชรสิทธา vajrasiddha โดยมี ‘วิจักขณ์ พานิช’ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวัชรสิทธา หากกล่าวถึง วิจักขณ์ เขาจบปริญญาโท ด้านประวัติศาสตร์ศาสนา จากมหาวิทยาลัยนาโรปะ รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา เป็นศิษย์ของสองธรรมาจารย์ชาวอเมริกันผู้เป็นศิษย์รุ่นแรกของ ‘เชอเกียม ตรุงปะ’ คุรุชาวธิเบต ผู้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในโลกตะวันตก อีกทั้งเชอเกียม ยังเป็นผู้เขียน ‘ชัมบาลา หนทางอันศักสิทธิ์ของนักรบ’ นอกจากนี้ วิจักขณ์ ยังเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ ‘ปลากระโดด’ ด้วยเหตุที่ต้องระบุถึงวิจักขณ์ เนื่องจากเนื้องานที่ถิง ชูถ่ายทอดผ่านเพจ ‘วัชรสิทธา’ นั้น ถิง ชูบอกกล่าวให้ได้รับรู้ว่า ผลงานแต่ละชิ้นล้วนผ่านกระบวนการพูดคุย หารือ แลกเปลี่ยนความเห็น กระทั่งในบางครั้ง ก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขผลงานจากวิจักขณ์ ในฐานะที่เขาเป็น Editor ในแต่ละครั้ง เธอจะส่งต้นฉบับหรือแบบร่างให้วิจักขณ์พิจารณาถึงประเด็นที่ถ่ายทอด จึงอาจกล่าวได้ว่าการทำงานของถิง ชูกับ ‘วัชรสิทธา’ นั้น ราวกับร่ายรำไปด้วยท่วงทำนองดุจเดียวกัน และเนื้องานสำคัญของเธอที่นอกเหนือไปจากการวาดภาพประกอบ ก็แนบแน่นอยู่กับวัชรสิทธาอย่างน่าสนใจเมื่อชวนเธอพูดคุย เริ่มต้นถึงเรื่องราวของตนเอง และกระบวนการทำงานที่ทำอยู่ ถิง ชู ตอบว่า ชื่อที่ใช้เป็นชื่อนามสกุลจริง มาจากชื่อภาษาจีน ‘ชู ปิ่ง ถิง’ (Chu Ping Ting) คำว่า ‘ชู Chu’ ตอนเป็นเด็กๆ เรียนนานาชาติ ใช้ชื่อนี้ก็เลยติดมา เหมือนอยากเล่าถึงตัวตนว่าเป็นคนจีน ก็เลยใช้ชื่อนี้เรื่อยมาถิง ชู ตอบว่า เซ็ตที่เป็นการ์ตูนช่อง เกิดขึ้นตอนที่เธอย้ายมากรุงเทพฯแล้ว จากเดิมที่ก่อนหน้านี้อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ วิจักขณ์ในฐานะบรรณาธิการเนื้อหาวัชรสิทธาจึงเสนอว่า ให้ถิง ชู ลองแชร์เนื้อหาจากการภาวนาหรือการทำงานในแบบของ คาร์ล กุสตาฟ ยุง (Carl Gustav Jung) หรือคาร์ล ยุง นักจิตวิทยาบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นศาสตร์จิตวิทยาที่ถิง ชูสนใจ และให้อธิบายออกมาเป็นประสบการณ์ของตัวเธอเอง“ตั้ม (วิจักขณ์) ถามว่าอยากลองวาดมันออกมาดูไหม พอเราได้ทำชิ้นสองชิ้นแรก ก็คิดว่าเป็นไปได้ ต่อมาวัชรสิทธามีเวิร์คช้อป ‘ชัมบาลา’ โดย พี่ณัฐฬส วังวิญญู ตั้มเสนอให้เราลองแชร์เนื้อหาที่เรารู้สึกกับกระบวนการนั้นออกมา โดยร่างแล้วให้ตั้มดูก่อนว่าตรงกับที่สิ่งที่วัชรสิทธาต้องการที่จะสื่อไหม มันไม่ใช่แค่ ‘ถิง ชู’ คนเดียว แต่มันคือ ‘ถิง ชู’ สัมพันธ์กับสายปฏิบัติและพื้นที่นี้ และสื่อสารมันออกมา ซึ่งตรงนี้ตอนแรกเรารู้สึกว่ายากมาก เนื่องจาก หลายๆ ประสบการณ์ส่วนตัวของเรายังไม่ได้ตกตะกอน แล้วเราอาจด่วนสรุปคำตอบอะไรออกไป ตรงนี้ ตั้มจะเข้ามาช่วยเสริม ทักท้วง หรือสะท้อนให้เราเห็น” ถิง ชูบอกเล่าถึงภาพกระบวนการทำงาน และกล่าวเพิ่มเติมถึงการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์ในอดีต“ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า เขาจะมาเซ็นเซอร์งานเราเหรอ แต่พอได้ทำงานกับตัวเองมากขึ้น เราก็ได้เห็นอีกเนื้อเรื่องหนึ่งที่ซ่อนอยู่ใต้เนื้อเรื่องนี้ เราเห็นว่าเราเคี่ยวเข็ญตัวเองแบบไหน และอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ตัวเองพลาดแบบไหน กลายเป็นเนื้อเรื่องเปลี่ยนไป งานชิ้นนี้แลกกับน้ำตาเลย เพราะทำงานกับตัวเองด้วย กับเนื้อหาด้วย และกับความทรงจำที่มันขึ้นมาผ่านร่างกายของเราด้วย จากนั้นมา เวลาวาดภาพก็ร้องไห้แทบจะทุกชิ้น ต้องเสียน้ำตาตอนละหนึ่งน้ำตา แต่ก็ไม่ใช่ทุกชิ้นนะคะ เมื่อเร็วๆ นี้ก็ไม่ร้องค่ะ” ถิง ชูบอกเล่าได้อย่างเห็นภาพแจ่มชัดในความทรงจำเมื่อถามถึง ภาพวาดเรื่อง ‘นักรบ’ ที่สื่อถึง ‘ชัมบาลา’ นักรบบนหนทางธรรม ในภาพวาดที่สื่อถึงเป็นเรื่องของถิง ชู ใช่หรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องของเด็กหญิงที่ไม่กล้าส่องกระจก ไม่กล้ายอมรับในตัวเองถิง ชูตอบว่า “จริงๆ แล้ว ควรจะวาดสัปดาห์ละครั้ง แต่ช่วงนี้เงื่อนไขของเราเองค่อนข้างเยอะ เลยวาดไม่ค่อยออก ไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไร แต่เราก็ยังอยากวาดอยากแชร์ประสบการณ์ เราดีใจทุกครั้งเมื่อใครสักคนอ่านแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกอย่างไร เรารู้สึกว่าเรากับเขา Connect กัน ทำให้ไม่ค่อยเหงากับสิ่งที่เราเผชิญอยู่ อย่างเรื่องกระโดดน้ำหรือเรื่องชัมบาลา แม้เราไม่ได้มีคำตอบอะไร แต่การที่เขาอ่านแล้วรู้สึกแบบนั้นแบบนี้ เราก็รู้สึกอบอุ่น เหมือนมีเพื่อนเพิ่มขึ้น ทำให้เราอยากทำต่อไป เราจดเนื้อเรื่องเอาไว้หลายเรื่องแล้ว จะค่อยๆส่งให้บรรณาธิการดู ก็หวังว่าจะมีงานชิ้นใหม่ให้ชมเรื่อยๆ ค่ะ” ถิง ชูระบุถึงผู้ที่เฝ้ารอผลงานของเธอผ่านเพจวัชรสิทธานอกจากวาดภาพให้เพจวัชรสิทธาแล้ว ถิง ชู ยังเป็นผู้นำกระบวนกรให้แก่วัชรสิทธาอยู่เรื่อยๆ โดยจัดปีละ 4 ครั้ง ได้แก่ ‘INNER CHILD เชื่อมสัมพันธ์กับเด็กภายใน’ 2 ครั้งและ ‘Drawing Unconscious วาดจิตใต้สำนึก’ 2 ครั้ง โดยทั้งสองกระบวนการเป็นศิลปะกับการทำงานผ่านร่างกาย โดยอิงจากแนวทางจิตวิทยาของ คาร์ล กุสตาฟ ยุง (Carl Gustav Jung) หรือคาร์ล ยุง นักจิตวิทยาบำบัดและจิตแพทย์ชาวสวิสเซอร์แลนด์เมื่อขอให้เล่าถึงกระบวนการดังกล่าว ถิง ชูตอบว่า “คอร์ส INNER CHILD คือการที่เราแชร์จากกระบวนการที่เราทำกับตัวเองมา เราติดตามศึกษาแนวทางของ ‘คาร์ล ยุง’ ตั้งแต่ปี 2010 ก่อนหน้านั้น เราเคยลองภาวนามาหลายแบบ แต่ไม่ค่อยเจอที่ถูกจริตกับเรา เรื่องการทำงานผ่านร่างกาย เราก็ไม่คุ้น แต่งาน ‘คาร์ล ยุง’ เข้ามาช่วยตอบหลายๆ อย่างที่เราติดขัดอยู่ เขาพูดถึง archetypes (ต้นแบบ) ที่เราสนใจมากๆ โดยเฉพาะ archetypes ที่เป็นเด็กภายในตัวของเราเอง เราก็เลยลองดูหลายๆ รูปแบบที่คนอื่นนำไปขยายต่อว่าทำยังไงกันบ้าง”“พูดง่ายๆ คือ ทุกคนเป็นเด็กมาก่อน ตอนเป็นเด็กเรามีเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารกับโลกภายนอกค่อนข้างจำกัด ทั้งในเชิงภาษา ร่างกาย ความรู้ ทักษะ ต่างๆ ดังนั้น บางสิ่งที่ถาโถมเข้ามาแล้วเราจัดการไม่ได้ เราก็จัดการมันเท่าที่เราทำได้ในตอนนั้น ซึ่งบางครั้งมันกลายเป็นอุปสรรค เป็นข้อจำกัดที่ฝังไว้ในตัวเราตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ไม่ได้หมายความว่ามันแย่หรือว่ามันดี เพียงแค่ว่าความจริงสมัยที่เราอายุสามขวบ เจ็ดขวบ ไม่ใช่ความจริงของเราในตอนนี้แล้ว แต่ร่างกายเรายังจำสิ่งนั้นเป็นความจริงอยู่ ดังนั้น เราจะทำยังไง ให้ความจริงของเรา ณ ขณะนี้ สื่อสารไปถึงเด็กภายในของเราได้ แล้วก็เกิดการแปลี่ยนแปลงผ่านร่างกายขึ้นมา“INNER CHILD ก็คือการทำงานกับพลังงานและความสัมพันธ์ ตัวประสบการณ์ ความทรงจำต่างๆ เหล่านั้นค่ะ” ถิง ชูระบุถึงกระบวนการภายในอย่างละเอียดและกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า เธอจะไม่พยายามมีคำตอบตายตัวให้กับผู้มาร่วมคอร์ส แต่ถ้าหากเราได้มีโอกาสสื่อสารกับอะไรบางอย่างในตัวเรา อย่าง INNER CHILD อย่างน้อยมันได้เกิดการเชื่อมต่อกันถิง ชู ระบุเมื่อถามว่า หากมีผู้สนใจต้องการทำ INNER CHILD คนเดียวตามลำพัง ต้องใช้อะไรบ้างถิง ชูตอบว่า สามารถทำได้ และเตรียมเพียงแค่ไม่กี่อย่าง อันดับแรก คือสถานที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่ที่เราไม่ถูกรบกวน หรือตัดสิน ดังนั้น ไม่จำเป็นต้องอยู่คนเดียวก็ได้ ขอแค่ไม่มีใครมารบกวนอันดับสอง คือทำการสื่อสารผ่านร่างกาย มีเจตจำนงที่ชัดเจนว่าเราจะสื่อสารกับอะไร กับ INNER CHILD ของเรา อนุญาตให้อะไรก็ตามเกิดขึ้น เราแค่นั่งนิ่งๆ อยู่กับตัวเอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกาย และตั้งเจตจำนงว่าจะสื่อสารกับเด็กภายในและให้เข้าหาสิ่งนั้นด้วยความเคารพในพื้นที่ของเขา ไม่ไปจ้องหน้า ไม่ไปคุกคามกดดันเขา ค่อยๆ เพิ่มความคุ้นเคยด้วยความเคารพ เช่น ถามว่า เธอชื่ออะไร ถ้าเขาไม่ตอบ เราก็ไม่เร่งเร้า เรารอได้ หากเขาตอบ เราก็อาจขอให้เขาใช้มือข้างที่ไม่ถนัดของเราขีดเขียนไปบนกระดาษ ถ้าเขาไม่พร้อมจะขีดเขียนก็ไม่เป็นไร เราขอเขาเท่าที่ได้ เขาให้เราเท่าที่เขาให้ได้ ไม่จำเป็นต้องตอบครบทุกคำถาม เพราะคำถามมีไว้เพียงเพื่อใช้เป็นหัวข้อชวนคุยถิง ชู ระบุถึงกระบวนการที่เธอให้ความสำคัญและทำอย่างต่อเนื่องถิง ชูกล่าวเพิ่มเติมถึง ‘Drawing Unconscious วาดจิตใต้สำนึก’ อีกหนึ่งกระบวนการศิลปะกับการภาวนา ที่เธอเป็นผู้นำกระบวนกรที่วัชรสิทธาว่าเธอเพิ่งมาค้นพบเมื่อไม่นาน ว่ามีกระบวนการนี้“ตัวกระบวนการ automatic drawing ได้ค่อยๆ ถือกำเนิดขึ้นหลังสงครามโลก สมัยนั้นคนเริ่มรู้สึกไม่โอเคกับศิลปะที่มีมาตรฐานที่ดูเหมือนบีบรัดกดทับคนสร้างงานอยู่ ซึ่งท่าทีนี้เกิดขึ้นจากระบบทหารในการปกครองของหลายประเทศที่เข้มงวดแข็งทื่อ เขาก็เลยหาอะไรมาคาน โดยใช้วิธีการด้านจิตวิทยาของฟรอยด์ และยุง มาทำกระบวนการ จนก่อเกิดงานพวกแนวเซอเรียลลิสม์ มีสัญญะของความฝันเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้น การอนุญาตให้เกิดการสื่อสารกับสิ่งที่ไร้เหตุผลมากขึ้นเมื่อถามว่า จากทั้งสองกระบวนกร เห็นอะไรจากผู้เข้าร่วมถิง ชูตอบว่า “ข้อดีที่สุดที่ได้รับมา คือ การที่เราได้มีโอกาสเข้าร่วมและเห็นสิ่งเหล่านี้ด้วยตาตัวเอง พบว่าหลายๆ คนเต็มไปด้วยปัญญาและแสดงถึงความจริงของธรรมะ ทั้งที่หลายคนไม่เคยภาวนา ไม่เคยเข้าเวิร์คช้อปแบบนี้ ไม่เคยอ่านงานแนวนี้ แต่สิ่งที่พวกเขาสื่อ งานวาดของพวกเขา ซื่อ ใส บริสุทธิ์ สามารถที่จะอธิบายคำยากๆ ได้ ไม่ต่างจากที่เหล่าคุรุทั้งหลายอธิบายไว้ถิง ชู ระบุอย่างประทับใจถิง ชูอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่มาโดยตลอด แม้ในขณะที่เริ่มนำกระบวนกร ‘ศิลปะกับการภาวนา’ ให้วัชรสิทธาเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ในห้วงนั้น เธอก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่ แต่ปัจจุบัน เธออาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วถามว่ามาอยู่กรุงเทพฯ เมื่อไหร่ถิง ชู ตอบว่า มาอยู่กรุงเทพฯตั้งแต่ช่วงเมษายน ปีที่แล้ว หลังจากทำสตูดิโองานปั้นกับเพื่อนอย่าง ‘เจิน-กฤชนันท์ ศรีระกิจ’ ผู้ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการนำพาให้ถิง ชูรู้จักและสัมผัสกับงานปั้น กระทั่งเข้าปีที่ห้า เธอก็ตัดสินใจย้ายจากเชียงใหม่ลงมากรุงเทพฯ เพื่อมาทำงานที่เธอรักโดยเฉพาะ“สตูดิโออยู่ที่บางขุนนนท์ค่ะ เป็นทั้งสตูดิโองานปั้นและวาดภาพพอตเทรต (portrait) และตอนนี้มีฟอร์มทีมขึ้นมาช่วยกัน มีคุณครูสอนปั้นด้วย ตอนแรกไม่ได้ Plan ไว้ก่อนว่าจะมีครูมาสอนเพิ่ม แต่มันเริ่มจากเราทำคนเดียวไม่ไหว และได้พบครูเพชร-ณัฐพล ศรีอภิวัฒน์ กับ ครูเดย์-อุษา นพประเสริฐ ที่เขามีใจรักในการปั้นและอยากถ่ายทอดงานที่ตัวเองรัก เราเลยชวนทั้งสองคนมาร่วมทำงานด้วยกัน พวกเราอยากพูดถึงงานปั้นในมิติที่ว่างานไม่ต้องสวยก็ได้ แต่ให้คนที่มาเรียนได้เห็นกระบวนการของเขา เขาได้อยู่กับดิน ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของดิน ซึ่งก็จะสะท้อนไปกับร่างกายเขา ร่างกายเขาก็ตอบสนองไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน และมองเห็นศักยภาพหรือท่าทีที่เขาอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในตัวเขาเองถิง ชู ระบุถึงสตูดิโอของเธอ ที่มีครูสอนปั้นเซรามิกคนอื่นนอกจากเธอด้วยถิง ชูกล่าวว่า ถ้าเธอเปิดพื้นที่ ให้กับคนที่เขาต้องการใช้พื้นที่ เช่น น้องๆ ที่เป็นครูที่สตูดิโอของเธอ ตอนแรกพวกเขาตั้งใจไปเปิดสตูดิโอของพวกเขาเอง ซึ่งแทนที่จะให้เขามาจ่ายเงินเรียนหรือเหมาเตาเผากับเธอ เธอเห็นว่าพวกเขากลับมีความสามารถมากกว่าเธอเสียอีก ดังนั้น จึงให้พวกเขาได้ลองสอน เพื่อที่หากเขาจะลองสอนหรือทำงานที่สตูดิโอของตัวเอง พวกเขาจะได้รู้ว่าเขาอยากทำมันออกมาในรูปแบบไหนสิ่งนี้ทำให้ถิง ชูนึกถึงเมื่อครั้งทำสตูดิโอกับเพื่อนที่เชียงใหม่ ในครานั้น เธอพบเด็กฝึกงานหลายคนที่เขาไม่ไปฝึกที่โรงงาน แต่เลือกมาฝึกกับเธอและเพื่อนเพราะเขาอยากเรียนรู้การทำงานในระดับที่เล็กลงจากระบบอุตสาหกรรม แต่มีความเป็นเอกลักษณ์ในฐานะคนปั้นงานมากขึ้น“เมื่อพวกเรารู้ว่าเขาจริงจังระดับไหน ก็บอกเขาทุกอย่าง ทั้งเรื่องการจัดการ การวางแผน การเตรียมตัว พวกเราจะให้เขาได้แสดงงานตอนฝึกงานจบ ให้เขาได้เห็นตัวเองในระดับมืออาชีพ ไม่ใช่แค่นักศึกษาแล้ว วิธีคิดนี้ก็เหมือนกับฝังเข้ามาในตัวเรา ศิลปินทั้งสองที่มาสอนที่สตูดิโอเราตอนนี้ ก็เหมือนไม่ได้มาสอนนะ แต่เขามาเป็นตัวของตัวเองที่นี่ มาแบ่งปันสิ่งที่เขามีกับพื้นที่ โดยมีเนื้อหาสำคัญคือการอนุญาตให้คนที่มาเรียน explore ได้ และมีพวกเราคอยโอบอุ้มพื้นที่ให้เขา”“ตอนแรกเราไปฟังเสวนาที่ตั้มจัดเกี่ยวกับวัชรยาน ซึ่งมีเนื้อหาหลายจุดที่ตรงกับคาร์ล ยุง มาก เราเลยประทับใจเสวนาครั้งนั้นสุดๆ ต่อมาเราก็สมัครไปเป็นนักแปลให้กับสำนักพิมพ์ของเขา โดยไม่รู้ว่าคือคนเดียวกันกับคนที่เคยจัดเสวนาครั้งนั้น และเริ่มได้รู้จักเขาในฐานะบรรณาธิการ ซึ่งเป็นบรรณาธิการที่อ่านงานเราได้ขาดและเสริมงานเราได้ตรงจุดมาก เป็นบรรณาธิการที่หายากจริงๆ เราได้วาดให้เขาบางเล่ม แปลหนังสือบางเล่ม เขาก็ตีพิมพ์หนังสือให้เราด้วยถิง ชู กล่าวอย่างมุ่งมั่นถามว่าเปิดสตูดิโอที่กรุงเทพฯ มานานเท่าไหร่แล้ว ถิง ชูตอบว่า อยู่มาปีกว่าแล้ว และน่ายินดีที่มีนักเรียนต่อเนื่อง“มันน่าแปลกใจมาก เราไม่รู้ว่าเราไม่ทำบุญที่ไหนมา ไม่ว่าชาติที่แล้ว หรือชาตินี้ ถึงมีคนคอยมาส่งเสริมพื้นที่เราอย่างต่อเนื่อง ตอนแรกเราคิดว่าสามเดือนเราคงเจ๊ง คงได้ไปต่อที่อื่นแล้ว แต่กลายเป็นว่า ผ่านสามเดือนมาหลายระลอกแล้ว ก็ยังมีคนแวะมาเรียนต่อเนื่อง เราเลยรู้สึกว่าอาจเป็นเรื่องที่เราอยู่ถูกที่ถูกเวลาของพื้นที่นี้ ที่มีคนต้องการจะมาทำงานกับตัวเองพอดี” ถิง ชูระบุ และบอกกล่าวว่า สตูดิโอของเธอรับสอนต่อรอบ ไม่เกิน 6 คน และในเดือนหนึ่ง จะเปิดสอนเพียงแค่ 9 วันเท่านั้นเมื่อถามถึงการปั้นกับการภาวนา ถิง ชูตอบว่า“การที่มีกลุ่มคนหรือเพื่อนที่มีพื้นฐานการภาวนามาทำงานปั้น มันทำให้เราเห็นท่าทีที่เราไม่ค่อยได้เจอมาก่อน หรือเคยเจอแต่ก็น้อยครั้งมาก เช่นการสังเกตร่างกายตัวเองระหว่างกระบวนการ หรือท่าทีที่ไม่ตัดสินตอนงานพัง ความรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขที่เห็นได้ชัดระหว่างปั้นงาน เราว่ามหัศจรรย์ดี เราเลยรู้สึกว่า ทำไมไม่เน้นประเด็นนี้ให้ชัดๆไปเลย เราก็เลยอธิบายตัวคอร์สว่าเป็นการเฝ้ามองกระบวนการ ไม่ได้เน้นเอาผลงาน แต่ถ้าใครอยากได้ผลงาน ก็มีคอร์ส ‘ปั้นเจาะจง’ ไว้ให้ ส่วนถ้าเป็น ‘ปั้นพื้นฐาน’ จะได้งานหรือไม่ ก็ถือเป็นผลพลอยได้“สิ่งสำคัญคือ การที่เขาอยู่กับพื้นที่ตรงนั้น อยู่กับดิน ได้อยู่กับตัวเขาเอง เป็นระยะเวลาสามชั่วโมง หากเขาสงสัยอะไร เราก็บอกเขา เราอยู่เป็นพื้นหลังเงียบๆอยู่ตรงนั้นกับเขา ไม่บงการชี้นำเขาว่าสุนทรียะเขาควรเป็นยังไง เราจะเน้นการให้เขาเห็นตัวเองมากกว่า แต่เนื้อหากระบวนการนี้ก็เพิ่งชัดเจนมากขึ้นในใจเราเมื่อช่วงกลางปีนี้เอง”…….....................................รพีพรรณ สายัณห์ตระกูลโดย a day BULLETIN, ผลงานวาดภาพประกอบจากเพจ วัชรสิทธา vajrasiddha,ภาพคอร์สเรียนงานปั้นจากเพจ Ting Chu Studio