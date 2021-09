ช้อปปี้ สร้างปรากฏการณ์ที่โลกต้องจำ ร่วมสัมผัสความบันเทิงสุดเข้มข้นจากเหล่าซูเปอร์สตาร์ทั้งไทยและเทศ นำทัพโดย แจ็คกี้ ชาน แบมแบม-กันต์พิมุก และอีกคับคั่งบน Shopee Live เพื่อฉลองแคมเปญ Shopee 9.9 Super Shopping Day

อัดแน่นความบันเทิงครบรส มันส์ จัดเต็ม ทุกชอต ไปกับรายการไลฟ์สตรีมมิ่งบนช้อปปี้

เกี่ยวกับ Shopee (ช้อปปี้)

วันที่ 3 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์สุดยิ่งใหญ่ช่วงปลายปีแจกจัดเต็ม ที่มาพร้อมโปรโมชั่นและดีลที่ดีที่สุด ช้อปปี้ ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เดินหน้ามอบประสบการณ์ความบันเทิงผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับนักช้อปชาวไทยกันอย่างเต็มพิกัดผ่าน Shopee Live ฟีเจอร์ไลฟ์สตรีมมิ่งทรงพลังแห่งยุคที่ครองใจนักช้อปทั่วไทยอย่างแพร่หลาย พร้อมส่งมอบที่สุดแห่งความตื่นเต้นและสนุกสนาน นำทัพโดย คุณแจ็คกี้ ชาน ซูเปอร์สตาร์ระดับตำนาน ที่มาร่วมสร้างความสุขตลอดแคมเปญนี้ เรียกได้ว่ากระแสตอบรับจากนักช้อปถือว่าเป็นที่น่าประสบความสำเร็จแต่ความสุข สนุกสนานยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะมาถึงแคมเปญ Shopee 9.9 Super Shopping Day แคมเปญอันเป็นเอกลักษณ์ของช้อปปี้ทั้งที เราจัดเต็มความบันเทิงแบบเต็มสูบมาให้นักช้อปชาวไทยจากเหล่า คู่จิ้น ศิลปิน ดาราระดับแนวหน้าของเมืองไทยและระดับอินเตอเนชั่นแนล เรียกได้ว่า ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพื่อเฉลิมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาคแห่งปี Shopee 9.9 Super Shopping Day พบกับประสบการณ์ทางความบันเทิงที่อัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ ความบันเทิงแบบเต็มสตรีมจากเหล่าดารา เซเลบริตี้ทั้งไทยและเทศ โดยตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 9 กันยายน 2564 แฟนๆ ช้อปปี้จะได้พบกับรายการความบันเทิงครบรส มันส์ จัดเต็ม ทุกชอต สุดเอ็กซ์คลูซีฟบนช้อปปี้เท่านั้น นอกจากความสนุกสนานที่ช้อปปี้จัดให้แฟนๆแล้ว ยังขนกองทัพรางวัลมูลค่ารวมกว่า 17 ล้านบาท มาให้กับแบบเต็มๆ เลย●ฟินสุดขีดราวกับกระทบไหล่เซเลบริตี้ระดับโลก ผ่าน Shopee Live: นักช้อปชาวไทยจะได้บันเทิงไร้ขีดจำกัดระดับนานาชาติ กับเซเลบริตี้ระดับโลก ผ่าน Shopee Live ในค่ำคืนวันที่ 9 เดือน 9 ช้อปปี้ ขอการันตี เอ็กซ์คลูซีฟ ครบ จบ ที่นี่ที่เดียว บน Shopee Liveoเริ่มต้นความฟินตั้งแต่เวลา 20.00 - 20.15 น. ด้วยบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับศิลปินเกาหลี สัญชาติไทย อย่าง แบมแบม กันต์พิมุก ถึงตัวไม่ได้อยู่ไทยแต่ใจอยู่ที่ช้อปปี้ แฟนๆ จะได้ฟินขั้นสุดไปกับการบอกเล่าถึงเบื้องหลังการถ่ายทำ Super Game Show เล่นสู้ฟัด แจกจัดเต็ม พิเศษแฟนๆ ยังสามารถมีสิทธิ์รับรูปโพลาลอยด์พร้อมลายเซ็นต์จากหนุ่มแบมแบมไปเลยoต่อเนื่องความยิ่งใหญ่ระดับโลกไปการสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแจ็คกี้ ชาน อย่างใกล้ชิดบน Shopee Live แฟนๆ ช้อปปี้ สามารถร่วมรับชมการสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อบอกเล่าถึงความประทับใจในการทำงานกับช้อปปี้ผ่านภาพยนตร์โฆษณาของช้อปปี้ ไม่เพียงเท่านี้ผู้ใช้งานยังมีสิทธิ์รับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟและโค้ดส่วนลดจากเกมในคอลเลคชั่นของ แจ็คกี้ ชาน เวลา 20.15 - 20.30 น. บน Shopee Liveoเพิ่มดีกรีความฟิน อินกันแบบยาวๆ กับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จาก TWICE และ Secret Number: แฟนๆ จะได้พบกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากนักร้องเค-ป๊อบชั้นนำอย่าง TWICE และ Secret Number ที่จะมาสร้างปรากฏการณ์ความสุขจัดเต็ม บน Shopee Live เวลา 23.00 - 23.59 น.●อัดแน่นความบันเทิงสุดเข้มข้นแบบนอนสตอปผ่าน Shopee Live Marathon: เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องมหกรรมแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ในวันที่ 9 เดือน 9 แฟนๆ ช้อปปี้สามารถร่วมเค้าดาวน์กิจกรรมทางความบันเทิง บน Shopee Live Marathon ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 ยิงยาวไปถึง 9 กันยายน 2564 เรียกได้ว่าเต็มอิ่มความบันเทิงแบบนอนสตอป 15 ชั่วโมงเต็ม โดยแฟนๆ จะได้ว้าวไปกับดีลเด็ด โปรโมชั่นดี การันตีความปังผ่านกองทัพแบรด์ดังบน Shopee Mall, โค้ดส่วนลดสุดเลิศ อัปไซซ์ความบันเทิงจากกองทัพ คู่จิ้น ศิลปิน ดารา อาทิ มิว-ศุภศิษฏ์, BNK48, เอิร์ท-พิรพัฒน์ และอีกคับคั่งที่จะมามอบความสุขผ่านกิจกรรม 9.9 Shopee Live Marathon●Super Game Show เล่นสู้ฟัด แจกจัดเต็ม: กลับมาอีกครั้งกับรายการโชว์เฉพาะกิจ อย่าง Shopee 9.9 Super Game Show เล่นสู้ฟัด แจกจัดเต็ม ในวันที่ 9 กันยายน 2564 โดยแฟนๆ จะได้พบกับความสนุกสนานจากเหล่าพาเหรด ศิลปิน ดาราชื่อดังระดับแนวหน้าของเมืองไทยและศิลปินระดับอินเตอร์เนชั่นแนล อาทิ ป๋อมแป๋ม-นิติ, ก๊อตจิ-ทัชชกร, ริท-เรืองฤทธิ์, นิว-ฐิติภูมิ, ใบเฟิร์น-พัสกร, ฟรอยด์- ณัฏฐพงษ์ ที่จะมาเซอร์ไพรส์ควบคู่กับพิชิตภารกิจผ่านเกม Shopee Shake Shake, Celeb Battle, Shopee Raining Coins เพิ่มดีกรีความสนุกต้อนรับมหกรรมพิเศษแห่งปี แฟนๆ หนุ่มแบมแบม กันต์พิมุก เตรียมตัวให้พร้อม เพราะหนุ่มแบมแบมจะมาร่วมภารกิจในครั้งนี้ในรูปแบบออนไลน์ด้วยเช่นกัน ช้อปปี้แอบกระซิบ แบมแบมยังมีเซอร์ไพรส์ต่อกันที่ Shopee Live เรียกได้ว่า ช้อปปี้จัดเต็มความบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบ แถมแฟนๆ ยังสามารถร่วมพิชิตรางวัล ด้วยของรางวัลสุดยิ่งใหญ่ อาทิ เอพี ทาวน์โฮม โครงการ พลีโน่ รังสิตคลอง 4 –วงแหวน จาก เอพี ไทยแลนด์ รถยนต์ ALL NEW MG5 BEYOND (Middle Trim) จาก MG cars และอีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 9 ล้านบาท รับชมผ่านทางช่อง CH7, Workpoint และ Shopee Live เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป●เพลิดเพลินไปกับ Daily Celeb Live: ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 กันยายน 2564 นักช้อปจะได้เต็มอิ่มไปกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาที่ดีสุดควบคู่ไปกับความบันเทิงจากกองทัพเซเลบริตี้ นำทีมโดย หยิ่น-วอร์, อิน สาริณ, นน ธนนท์, BNK48 และอีกมากมายที่มาให้ความสุข สนุกสนานเพื่อเฉลิมฉลองแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ไม่เพียงเท่านี้ แฟนๆ ช้อปปี้ ที่รวมสนุก ยังมีสิทธิ์ได้รับของขวัญสุดพิเศษ อาทิ ทองคำ , และ ช้อปปี้ คอยน์ มูลค่ารวมกว่า 160,000 บาทเห็นความพิเศษ อัดแน่น เต็มพิกัดของไลน์อัพกิจกรรมที่ช้อปปี้ พร้อมเสิร์ฟให้กับทุกคนบน Shopee Live ในแคมเปญ Shopee 9.9 Super Shopping Day เรียกได้ว่าห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลย เพราะความสนุกรอคุณอยู่ แฟนๆ สามารถร่วมติดตามกองทัพรายการจาก Shopee Live อีกคับคั่งได้ที่ https://shopee.co.th/universal-link/99liveนอกจากกิจกรรมความบันเทิงสุดเข้มข้นที่ช้อปปี้มอบให้แล้ว นักช้อปชาวไทยยังสามารถช้อปปิ้งในแคมเปญ Shopee 9.9 Super Shopping Day ช้อปสู้ฟัด แจกจัดเต็ม ด้วยเหล่าดีลและสิทธิพิเศษที่ใหญ่ที่สุดบนช้อปปี้ จากร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำบน Shopee Mall และ Shopee Premium ด้วยดีลสุดคุ้มค่า อย่าง สินค้า 9 บาท ถูกคุ้มทุกวัน , เต็มอิ่มไปกับโค้ดลด 999 บาท , โปรส่งฟรี ขั้นต่ำ 0 บาท , Midnight Crazy Deals และอีกมากมาย ไม่เพียงเท่านี้เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay ยังสามารถได้รับสิทธิพิเศษอีกจำนวนมาก ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/m/99ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันช้อปปี้ได้ฟรีจาก App Store, Google Play Store และ App GalleryShopee เป็นผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2558 ใน 7 ตลาดทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อเชื่อมต่อผู้ซื้อ ผู้ขาย และภาคธุรกิจShopee ส่งมอบความสะดวกสบาย ปลอดภัย และสร้างประสบการณ์ร่วมกับผู้ใช้งานหลายล้านคนให้มีความเพลิดเพลินกับการเข้าใช้งานบนแพลตฟอร์มของเราในทุก ๆวัน ด้วยการนำเสนอสินค้าที่หลากหลาย พร้อมด้วยระบบการชำระเงินและการสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ รวมถึงการสร้างความบันเทิงผ่านหลากหลายฟีเจอร์ที่คัดสรรมาเพื่อตอบสนองต่อผู้ใช้งานในแต่ละตลาดโดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน Shopee เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในระบบเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาค ด้วยมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและแบรนด์สินค้าต่าง ๆ สามารถบรรลุเป้าหมายและประสบผลสำเร็จได้ในธุรกิจอีคอมเมิร์ซShopee อยู่ในกลุ่มของ บริษัท Sea (NYSE:SE) ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตเพื่อผู้ใช้งานในระดับโลก นอกเหนือจาก Shopee แล้ว Sea ยังมีธุรกิจหลักครอบคลุมทั้งในส่วนดิจิทัล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ ภายใต้ชื่อ การีนา และ บริการด้านการเงินแบบดิจิทัลภายใต้ชื่อ ซีมันนี่ Sea มีพันธกิจที่จะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้บริโภค และผู้ประกอบการรายย่อยให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีอันล้ำหน้า