ซีรีส์ The Office Blind Date เปิดตัวนักแสดงนำ คิมเซจอง, ฮันฮโยซอบ ดัดแปลงจาก KAKAO WEBTOON พร้อมให้นักอ่านได้ฟินก่อนรอชมต้นปีหน้า

หลังจากปล่อยให้ลุ้นอยู่นาน Kakao Entertainment Corp. ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับทีมนักแสดงนำจากซีรีส์แนวโรแมนติก - คอมเมดี้เรื่องใหม่ ที่ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อดัง The Office Blind Date ‘นัดบอดวุ่นลุ้นรักท่านประธาน’ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศชื่อนักแสดงนำฝ่ายชาย อันฮโยซอบ และล่าสุด ได้ออกมาเปิดเผยว่า คิมเซจอง คอนเฟิร์มรับบทนักแสดงนำฝ่ายหญิง โดยซีรีส์จะมีกำหนดออกอากาศทางช่อง SBS ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022

ถูกดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อดังที่ใช้ชื่อเดียวกัน เป็นผลงานของ นักเขียน แฮฮวา (Haehwa) ว่าด้วยเรื่องราวสุดโรแมนติก - คอมเมดี้เปรี้ยวอมหวาน ของพนักงานออฟฟิศสาวที่ไปนัดบอดแทนเพื่อน แต่คู่นัดบอดกลับกลายเป็นประธานบริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่ ซึ่งล่าสุดเว็บตูนเรื่องดังกล่าวได้แปลเป็นภาษาไทยอย่างถูกลิขสิทธิ์แล้วที่สำหรับผู้ที่ต้องการฟินจิกหมอนกับเรื่องราวสุดน่ารักของเว็บตูนเรื่องนี้ก่อนซีรีส์ออนแอร์ สามารถอ่านผ่าน แอปพลิเคชัน และ เว็บไซด์ได้แล้วทางด้านนักแสดงสาวมากความสามารถ คิมเซจอง ซึ่งเคยรับบทนักแสดงนำจากซีรีส์ แนวแอ็กชัน - แฟนตาซี ชื่อดังอย่าง “The Uncanny Counter เคาน์เตอร์ คนล่าปีศาจ” ที่ดัดแปลงมาจาก KAKAO WEBTOON เช่นกัน ได้กล่าวถึงการรับบทนำในซีรีส์เรื่องนี้ว่า “บทนี้ ถือเป็นบทที่สนุกมากค่ะ และมั่นใจเลยว่าการได้ทำงานร่วมกันระหว่าง นักเขียน ผู้กำกับ แล้วก็นักแสดงทุกท่าน จะต้องสนุกสนานอย่างแน่นอน ซึ่งตอนแรกฉันก็รู้สึกประหม่าอยู่เหมือนกัน เพราะการแสดงซีรีส์แนวรอมคอมแบบเต็มรูปแบบในเรื่องนี้ ถือเป็นครั้งแรกของฉัน ทำให้ฉันต้องเตรียมตัวอย่างหนัก ให้พร้อมในทุก ๆ ด้าน ตั้งแต่การแสดงไปจนถึงการดูแลรูปลักษณ์ภายนอกด้วย ยังไงก็อยากขอฝากผลงานเรื่องนี้ และอยากให้รอติดตามชมกันด้วยนะคะ”สำหรับเรื่องนี้ คิมเซจอง รับบทเป็น ‘ชินฮารี’ หญิงสาวที่เต็มไปด้วยพลังบวกและความกล้าหาญ จะมีขาดความมั่นใจไปบ้าง เนื่องจากเธอคือหญิงสาวธรรมดา ๆ คนหนึ่งที่ต้องดูแลพ่อ-แม่และน้องชาย แต่ในขณะเดียวกันมีเพื่อนสนิทที่โรงเรียนเป็นลูกสาวเศรษฐี ด้วยความแกร่งของเธอ ทำให้เธอไม่ยอมเป็นสองรองใครและไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่าย ๆ เพราะเธอเองก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกับผู้หญิงเกาหลีส่วนใหญ่ ที่อยากเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดา ๆ แต่ใครจะรู้ว่าเธอต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง เมื่อเธอได้พบกับ ซีอีโอ ของบริษัทตอนไปนัดบอดแทนเพื่อนสาว ซึ่งการนัดบอดในครั้งนี้ คือต้องทำอย่างไรก็ได้ “ให้ถูกปฏิเสธ” เท่านั้นสำหรับพระเอกของเรื่องนี้ได้ อันฮโยซอบ มารับบท ‘คังแทมู’ ทายาทตระกูลเศรษฐีรุ่นที่ 3 เป็นหนุ่มมหาเศรษฐีสุดเพอร์เฟกต์ทั้งหน้าตาและสติปัญญา ทั้งยังเป็นนักธุรกิจที่มีทักษะไหวพริบดีเยี่ยม เขาเป็นคนบ้างานที่รักงานยิ่งกว่ารักตัวเอง และก็เกลียดการโกหกเหนือสิ่งอื่นใด เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบสุด ๆ แต่ที่ผ่านมา เคยมีอดีตและความหลังฝังใจที่ต้องเจ็บปวดกับความรัก ซีรีส์เรื่อง The Office Blind Date ‘นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน’ ได้ผู้กำกับฝีมือดี อย่าง พัคซอนโฮ ที่สร้างผลงานแนวรักโรแมนติกอบอุ่น ๆ มาแล้วมากมาย อาทิ เช่น Wok of love , Suspicious partner และ ซีรีส์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี sound of your heart ที่ฉายทางช่อง SBSชินฮาริ (คิมเซจอง) พนักงานออฟฟิศสาวที่ปลอมตัวไปนัดบอดแทนเพื่อนสนิทของตัวเอง ลูกสาวมหาเศรษฐี เพื่อรับเงินก้อนโต แต่เธอกลับต้องตกใจสุดขีด เมื่อคู่เดตของเธอคือ แทมู (อันฮโยซอบ) ซีอีโอของบริษัทที่เธอกำลังทำงานอยู่ ที่แย่ไปกว่านั้นคือเขาขอแต่งงานกับเธอโดยที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นลูกจ้างของเขา และสิ่งหนึ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือ...คนโกหก!#คลั่งรัก #หล่อจนใจเจ็บ #โรแมนซ์ #ตามหารักแท้ #รักในออฟฟิศ #ประธานแซ่บ*** ที่มาของเรื่องย่อ เว็บไซต์ Kdramathหรือติดตามอ่านได้อีกช่องทางที่เว็บไซด์ติดตามข้อมูลข่าวสาร และร่วมกิจกรรมสนุก ๆ ของได้ที่นี่!ช่องทางติดต่อ