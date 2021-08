เมื่อเร็วๆ นี้ โรงงานผลิตยาสมุนไพรจีน เหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล ที่ประเทศจีนได้ออกจดหมายผ่านสำนักงานรับรองเอกสารกั๋วซิน เมืองฉือเจียจวง มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้เรียน องค์การอาหารยา, กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทยเมื่อเร็วๆ นี้ ทางบริษัทฯ (Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co., Ltd. ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "Yiling") ได้รับการร้องเรียนมากมาย จาก​ผู้บริโภค​ ว่ามียาสมุนไพรจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล ที่นำเข้าอย่างผิดกฎหมาย​ ในประเทศไทย หลังจากตรวจสอบและยืนยันแล้ว เรายังพบว่ามีสินค้าจำกัดและยาปลอมในกรณีนี้ เราขอประกาศว่า:1. เนื่องจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของจีน Yiling เป็นผู้ผลิตเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย Lian Qingwen ชนิดแคปซูล ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนในปี 2020 และมีจำหน่ายในร้านขายชั้นนำในขณะนี้2. ตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวของเหลีนฮัวชิงเวิง ในประเทศไทยคือ ENWEI GROUP CO., LTD. จึงแจ้งเพื่อทราบว่า มีเครื่องหมายการค้า YILING เป็นภาษาไทยและ เลขทะเบียนที่ i6300037/63 บนกล่องยา Lianhua Qingwen เป็นของแท้ที่จำหน่ายในประเทศไทย อ้างอิงเอกสารแนบ 13. เพื่อความสะดวกในการคัดแยก และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับของยาของแท้ อ้างอิงเอกสารแนบ 2Lianhua Qingwen เป็นสิทธิบัตรยาจีนแผนโบราณ ซึ่งพัฒนาโดย Yiling Pharmaceutical ในปี 2003 ในช่วงโรคซาร์ส ถูกระบุอยู่ในรายชื่อ China Essential Medicine และ National Medical Insurance List และส่วนใหญ่ใช้สำหรับการรักษาโรคหวัด ไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19โรคที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่การถือกำเนิดของ Lianhua Qingwen แผนการรักษาระดับชาติของจีนได้รับการแนะนำมากกว่า 20 ครั้งในงานด้านสาธารณสุขที่สำคัญ เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ไข้หวัดนก และ COVID-19 และได้กลายเป็นตัวยาที่สามารถตอบสนอง ต่อการสถานการณ์ด้านสาธารณสุขโรคติดเชื้อไวรัสตั้งแต่ปี 2020ยอดขายทั่วโลกของ Lianhua Qingwen ที่มีมากกว่า 500 ล้านกล่องทั่วโลกสำหรับการขายยายี่ห้อเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูล เพื่อการหลอกลวงผู้บริโภค Yiling ขอประณามและเรียกร้องอย่างจริงจังและขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายเอกสารแนบ 1 : The official layout of Lianhua Qingwen Capsule in Thailand ตัวอย่างรูปแบบ ยา Lianhua Qingwen ชนิดแคปซูลที่จำหน่ายในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. เปิดเผยว่าตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบและจับกุมผู้ขายยาปลอมแล้วปรากฏว่ามีหลายเคสมาก ส่วนใหญ่พบว่าเป็นการขายในรูปแบบออนไลน์จับกุมได้ในหลายพื้นที่ทั้งที่เยาวราช กรุงเทพฯและ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในส่วนของการปลอม มีทั้งการปลอมตัวยาและปลอมผลิตภัณฑ์ซึ่งจะได้มีการส่งตรวจพิสูจน์ในส่วนของทั้งผลิตภัณฑ์และตัวยาต่อไปสำหรับยาที่เป็นของแท้ต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยและได้รับอนุญาตนำเข้าและจำหน่ายจากทางคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ซึ่งผู้บริโภคสามารถนำเลขจดแจ้ง ไปตรวจสอบกับทาง อย. ได้